Για την απώλεια του πατέρα της και τον τρόπο με τον οποίο βίωσε εκείνη τη δύσκολη περίοδο μίλησε η Βασιλική Τρουφάκου σε συνέντευξή της στο νέο τεύχος του περιοδικού Hello!.

Η ηθοποιός, με αφορμή τη θεατρική της σύμπραξη με τον Αποστόλη Τότσικα τη φετινή σεζόν, αναφέρθηκε στη μακρά ασθένεια του πατέρα της κι εξήγησε γιατί θεωρεί ότι το τέλος του λειτούργησε ως «λύτρωση» για τον ίδιο.

Η συζήτηση στράφηκε στον πατέρα της, ο οποίος υπήρξε εκδότης, αλλά και στο δημόσιο σχόλιο που είχε κάνει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος μετά τον θάνατό του, λέγοντας ότι η Βασιλική Τρουφάκου είναι μια σπουδαία κόρη ενός σπουδαίου πατέρα.

«Ο θάνατος του πατέρα μου ήταν κατά κάποιον τρόπο λύτρωση», δήλωσε η Βασιλική Τρουφάκου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Βασιλική Τρουφάκου για την απώλεια του πατέρα της

Απαντώντας στο πόσο τη διαμόρφωσε η απώλεια και στο αν, όταν φεύγουν οι άνθρωποί μας, μένουν κυρίως τα στοιχεία που αγαπήσαμε σε εκείνους, η ηθοποιός δήλωσε: «Η απώλεια ήρθε μετά από μια μακρά περίοδο ασθένειας, οπότε είχα προετοιμαστεί σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι το ίδιο να χάσεις ξαφνικά έναν δικό σου άνθρωπο με το να έχει προηγηθεί ένα μεγάλο και δύσκολο διάστημα κατά το οποίο ήταν άρρωστος. Θεωρώ ότι ήταν, κατά κάποιον τρόπο, λύτρωση για τον ίδιο πρωτίστως γιατί η ποιότητα ζωής του είχε χαθεί. Σίγουρα γράφεται αλλιώς η ιστορία μετά τον χαμό ενός ανθρώπου. Γράφεται πιο γενναιόδωρα, ακόμα κι αν κάτι σε είχε πειράξει. Διαπιστώνεις ότι μπροστά στην απώλεια δεν έχουν σημασία όλα αυτά».

Μέσα από την τοποθέτησή της, περιέγραψε μια εμπειρία απώλειας που ήρθε έπειτα από μακρά δοκιμασία, υπογραμμίζοντας ότι η φθορά της υγείας κι η απώλεια της ποιότητας ζωής ήταν καθοριστικά στοιχεία στον τρόπο που αντιλήφθηκε το τέλος του πατέρα της.

Ανάρτηση της Βασιλικής Τρουφάκου με τον γιο της

Τι είπε για τον φόβο του τέλους

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Βασιλική Τρουφάκου ρωτήθηκε αν, έχοντας έρθει σε επαφή με το τέλος ενός δικού της ανθρώπου, φοβάται αυτή τη μετάβαση. Η απάντησή της ήταν σαφής: «Όχι. Με ενδιαφέρει περισσότερο οι δικοί μου άνθρωποι να είναι καλά. Για το δικό μου τέλος δεν έχω αγχωθεί ακόμα, για να πω την αλήθεια».

Η ηθοποιός έδωσε έτσι το προσωπικό της στίγμα για το πώς αντιμετωπίζει την απώλεια, επιμένοντας περισσότερο στην αγωνία για τους ανθρώπους που αγαπά παρά στον φόβο για το δικό της τέλος.