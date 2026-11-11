Μια πιο προσωπική πλευρά του εαυτού του αποκάλυψε ο Αντώνης Μυριαγκός.

Ο γνωστός ηθοποιός, που μέσα από τους ρόλους του έχει υποδυθεί διαφορετικούς χαρακτήρες, μίλησε για το πώς είναι στην πραγματική του ζωή, αποκαλύπτοντας πως η προσωπικότητά του απέχει αρκετά από εκείνη των ηρώων που ενσαρκώνει. Παράλληλα, έκανε μια αναδρομή στα παιδικά του χρόνια στον Καναδά, ενώ ξεχωριστή αναφορά έκανε στην αδελφή του, Καλλιρόη Μυριαγκού, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να ασχοληθεί με την υποκριτική.

«Είμαι εντελώς διαφορετικός στη ζωή μου από τους ρόλους που ερμηνεύω. Στην πρώτη στιγμή μου με τους ανθρώπους είμαι εγκρατής. Θέλω τον χρόνο μου και χρειάζομαι μία δεύτερη ευκαιρία», παραδέχτηκε αρχικά ο Αντώνης Μυριαγκός στο «The 2night Show».

Ο ηθοποιός θυμήθηκε ακόμη τα χρόνια που πέρασε στον Καναδά, μέχρι να επιστρέψει με την οικογένειά του στην Ελλάδα, αλλά και την προσαρμογή του στη νέα πραγματικότητα.

«Μεγάλωσα στον Καναδά μέχρι το δημοτικό και μετά ήρθαμε στην Αθήνα. Μπορεί να λέω εκ των υστέρων ότι είναι διαφορετική η ζωή εκεί, αλλά εδώ ήρθα σε μία πολύ τρυφερή ηλικία και θέλαμε να προσαρμοστούμε στην Ελλάδα. Δεν το μετανιώνω. Δε διάβαζα στο σχολείο. Εστίαζα μόνο στα μαθήματα που με ενδιέφεραν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα σημαντική για την καλλιτεχνική του διαδρομή αποδείχθηκε η στήριξη της αδελφής του, Καλλιρόης Μυριαγκού. Όπως εξήγησε, η δική της ενασχόληση με την υποκριτική είχε βοηθήσει και τους γονείς τους να εξοικειωθούν με την ιδέα ότι και ο ίδιος θα ακολουθούσε τον συγκεκριμένο δρόμο.

«Χάρη στην αδερφή μου την Καλλιρόη, οι γονείς μου πήραν την κρυάδα και δεν έφεραν αντιρρήσεις στο να γίνω ηθοποιός. Τελείωσα την Καλών Τεχνών και μετά ασχολήθηκα με την υποκριτική. Η αδερφή μου ήταν πολύ υπέρ και ένθερμη υποστηρίκτρια. Τον πρώτο καιρό δεν ήθελα να στενοχωρώ τους γονείς μου. Το πρώτο διάστημα ήμουν επιφυλακτικός με τους ηθοποιούς», εξομολογήθηκε.

Ο Αντώνης Μυριαγκός αναφέρθηκε και στη ζωγραφική, αλλά και στις διαφορές ανάμεσα στην τηλεόραση και το θέατρο, κάνοντας μια ειλικρινή τοποθέτηση για τις οικονομικές απολαβές των δύο χώρων.

«Δε θεωρώ ότι ήμουν σπουδαίος ζωγράφος, ούτε θεωρώ πως είμαι σπουδαίος ηθοποιός. Από την τηλεόραση βιοπορίζεσαι πολύ καλύτερα οικονομικά σε σχέση με το θέατρο. Στην τηλεόραση έβλεπα πράγματα που θαύμαζα, αλλά δε με φανταζόμουν μέσα», κατέληξε.