Μια από τις συνήθειες που έχει εντάξει στην καθημερινότητά της και φαίνεται πως έχει αγαπήσει ιδιαίτερα είναι το Pilates για την Αλεξάνδρα Νίκα.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού προσπαθεί να βρίσκει χρόνο για τον εαυτό της και τη φυσική της κατάσταση, με την άσκηση να αποτελεί πλέον ένα σημαντικό κομμάτι της ρουτίνας της.

Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από την πρόσφατη προπόνησή της, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Φορώντας τα αθλητικά της ρούχα και ανεβασμένη πάνω στο ειδικό μηχάνημα Pilates, έδειξε ένα μικρό κομμάτι από τη γυμναστική της, αποκαλύπτοντας παράλληλα πόσο την έχει βοηθήσει η συγκεκριμένη μορφή άσκησης.

Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Νίκα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τα αποτελέσματα που έχει παρατηρήσει στο σώμα της, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίοδο μετά τις γέννες. Όπως εξήγησε, το Pilates τη βοήθησε σημαντικά να αισθανθεί ξανά το σώμα της να επανέρχεται σταδιακά, ενώ έχει διαπιστώσει μεγάλη διαφορά στη φυσική της κατάσταση.

«Πραγματικά το Pilates με έχει βοηθήσει τόσο πολύ μετά τις γέννες. Νιώθω ότι το σώμα μου επανέρχεται σιγά σιγά. Και γενικά έχω δει τεράστια διαφορά στο σώμα μου με το Pilates!», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram story της.

Για την ίδια, άλλωστε, η άσκηση δεν αποτελεί μόνο έναν τρόπο να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά και μια ευκαιρία να αφιερώνει λίγο προσωπικό χρόνο στον εαυτό της, μέσα στους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.

Τα οφέλη του Pilates μετά την εγκυμοσύνη

Το Pilates είναι μια μορφή άσκησης που εστιάζει στην ενδυνάμωση του κορμού, στη βελτίωση της στάσης του σώματος, στην ευλυγισία και στον καλύτερο έλεγχο των κινήσεων. Με τις κατάλληλες ασκήσεις και την καθοδήγηση εξειδικευμένου γυμναστή, μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση των μυών που έχουν επιβαρυνθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και στη σταδιακή επιστροφή στη φυσική δραστηριότητα μετά τον τοκετό.