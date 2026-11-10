Για τη συνεργασία της με την Ελένη Μενεγάκη και για την προσωπική της διαδρομή μέχρι να αποκτήσει παιδί μίλησε η Ρούλα Σταματοπούλου, καλεσμένη της Νάνσυς Παραδεισανού στη διαδικτυακή εκπομπή στο YouTube.

Η γνωστή make up artist αναφέρθηκε τόσο στο πώς την επέλεξε η παρουσιάστρια όσο και στις αποτυχημένες προσπάθειες εγκυμοσύνης και στις εξωσωματικές.

Η Ρούλα Σταματοπούλου περιέγραψε τη σχέση εμπιστοσύνης που, όπως είπε, προηγήθηκε της συνεργασίας της με την Ελένη Μενεγάκη. Όπως ανέφερε, η απόφαση της παρουσιάστριας να τη βάλει στο περιβάλλον της δεν ήταν στιγμιαία, αλλά βασίστηκε σε προηγούμενη αξιολόγηση του χαρακτήρα και της επαγγελματικής της εικόνας.

Η Ρούλα Σταματοπούλου για την Ελένη Μενεγάκη

«Η Ελένη δεν με πήρε τυχαία, με είχε τσεκάρει. Δεν είχε κανέναν να τη βάφει τότε, δεν ήθελε άτομα μέσα στο καμαρίνι της, είχε μόνο τον Βασίλη (σ.σ Μπουλούμπαση) για τα μαλλιά, τον οποίο τον ήξερε και τον εμπιστευόταν. Ένας άνθρωπος τόσο πετυχημένος δεν θέλει ανθρώπους που να μην μπορεί να τους "ελέγξει", που να μην μπορεί να τους έχει εμπιστοσύνη. Η Ελένη όταν είχε κάποιον δίπλα της, τον είχε, τέλος. Με είχε τσεκάρει πριν καν με φωνάξει. Είχε δει το πώς είμαι και τι λένε για εμένα, γιατί το καμαρίνι είναι σπίτι και ειδικά όταν μια εκπομπή είναι καθημερινή. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, με βοήθησε πολύ σε κάποια πράγματα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η make up artist στάθηκε στην περίοδο που εργαζόταν στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη και ταυτόχρονα προσπαθούσε με τον σύντροφό της, που σήμερα είναι σύζυγός της, να αποκτήσουν παιδί.

«Όταν ήμουν στην Ελένη έκανα προσπάθειες με τον σύντροφό μου για να μείνω έγκυος. Με τον άντρα μου ήμασταν δύο χρόνια μαζί. Δεν αισθάνθηκα έτοιμη, ούτε μου χτύπησε κάποιο καμπανάκι. Εγώ πέρναγα μια χαρά αλλά φτάνεις κάποια στιγμή σε μια ηλικία που σκέφτεσαι ότι αν δεν το κάνεις εκείνη τη στιγμή, το χάνεις», πρόσθεσε.

Η εξομολόγηση για τις εξωσωματικές

Η Ρούλα Σταματοπούλου μίλησε ανοιχτά για την πίεση που βίωνε όσο εργαζόταν καθημερινά και παράλληλα προσπαθούσε να μείνει έγκυος.

Όπως είπε, η συνθήκη αυτή δεν ήταν διαχειρίσιμη και την οδήγησε στην απόφαση να απομακρυνθεί από τη δουλειά για να επικεντρωθεί στην προσπάθεια: «Το προσπαθούσα ενώ δούλευα καθημερινά και υπήρχε άγχος και πίεση, οπότε δεν γινόταν, ερχόταν η μία αποτυχία μετά την άλλη. Έπρεπε δυστυχώς να σταματήσω τη δουλειά γιατί δεν γινόταν να τα κάνω όλα μαζί. Πρέπει να δώσεις και ενέργεια και χώρο, να κάνεις ένα βήμα πίσω για να καλέσεις και να έρθει αυτό το μεγάλο δώρο»

Η ίδια περιέγραψε και τη στιγμή που έμαθε ότι είναι έγκυος, εξηγώντας πως χρειάστηκε χρόνος μέχρι να πιστέψει ότι η προσπάθειά της είχε τελικά αποτέλεσμα. Όπως είπε, κράτησε την είδηση για τον εαυτό της τους πρώτους μήνες, έχοντας πίσω της μια δύσκολη εμπειρία: «Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος, δεν το πίστευα. Δεν το είχα πει σε κανένα μέχρι τους τρεις μήνες. Είχα περάσει τόσα πολλά που δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τελικά αν είναι η σωστή στιγμή, ότι και να γίνει, θα σου κάτσει. Είναι το μεγαλύτερο δώρο στη ζωή μου».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Ρούλας Σταματοπούλου στη Νάνσυ Παραδεισανού