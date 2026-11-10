Στο επίκεντρο καινοτόμες λύσεις προβολής πληροφοριών και ευφυής τεχνολογία υψηλής τάσης

• Intelligent Display in Glass: Το αυτοκίνητο επικοινωνεί με το περιβάλλον του μέσω τεχνολογίας LED.

• Innovative Holo Display: Το παρμπρίζ μετατρέπεται σε μια εξατομικευμένη επιφάνεια επικοινωνίας.

• Pioneering Power Converter: Καινοτόμος τεχνολογία για συστήματα 800 Volt, με ισχύ έως 3 kW και δυνατότητα φόρτισης AC.

Η καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα του DNA της Mercedes-Benz εδώ και 140 χρόνια. Με νέες ιδέες και τεχνολογίες, η εταιρεία συμβάλλει διαρκώς στην εξέλιξη της αυτοκίνησης. Στόχος κάθε καινοτομίας είναι να προσφέρει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στους πελάτες της. Μια αποκλειστική ματιά σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη επιβεβαιώνει αυτήν τη φιλοσοφία. Οι νέες τεχνολογίες ενισχύουν τη χαρακτηριστική αίσθηση «Welcome home» της Mercedes-Benz, καθιστώντας το αυτοκίνητο ακόμη πιο ασφαλές και προσωπικό, την πρόσβαση στην πληροφορία πιο διαισθητική και το σύστημα υψηλής τάσης πιο αποδοτικό.

Ευφυής τεχνολογία προβολής πληροφοριών για καλύτερη επικοινωνία και μεγαλύτερη οδική ασφάλεια

Η ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του DNA της Mercedes-Benz. Αυτήν την περίοδο, η εταιρεία εξελίσσει καινοτόμες τεχνολογίες προβολής πληροφοριών, οι οποίες επιτρέπουν μια νέα μορφή επικοινωνίας μεταξύ του αυτοκινήτου και του περιβάλλοντός του. Στο πλαίσιο αυτό, στοιχεία οθόνης τεχνολογίας LED ενσωματώνονται απευθείας στα κρύσταλλα του οχήματος. Έτσι, όταν χρειάζεται, μπορούν να εμφανίζονται επιλεκτικά στο πίσω παρμπρίζ προειδοποιητικές ενδείξεις, σύμβολα ασφαλείας ή πληροφορίες σχετικές με την κυκλοφορία. Όταν δεν προβάλλεται κάποιο περιεχόμενο, τα στοιχεία της οθόνης, τα οποία είναι ενσωματωμένα στο σύνθετο υλικό του κρυστάλλου, παραμένουν σχεδόν αόρατα, εναρμονισμένα με τον σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Δύο εξειδικευμένες τεχνολογίες LED επιτρέπουν διαφορετικές εφαρμογές. Τα Mini LED είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για μεγαλύτερες επιφάνειες προβολής, όπως το πίσω παρμπρίζ. Μπορούν, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιηθούν για την εμφάνιση φωτεινών ενδείξεων φρεναρίσματος, προειδοποιητικών συμβόλων ή πληροφοριών κυκλοφορίας προς τους οδηγούς που ακολουθούν. Τα Micro LED, από την άλλη πλευρά, προσφέρουν υψηλή ανάλυση και είναι, επομένως, ιδανικά για πιο σύνθετες οπτικές απεικονίσεις σε μικρότερες επιφάνειες, όπως για παράδειγμα κινούμενα γραφικά (animations). Και οι δύο λύσεις βασίζονται στην ίδια αρχή: οι πληροφορίες εμφανίζονται μόνο όταν είναι απαραίτητο, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο παραμένουν ουσιαστικά αόρατες.

Holographic Display: Το παρμπρίζ μετατρέπεται σε επιφάνεια επικοινωνίας, όποτε χρειάζεται

Η Mercedes-Benz επαναπροσδιορίζει τον τρόπο προβολής των πληροφοριών στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντί για τις συμβατικές οθόνες, εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης επιφανειών που μέχρι σήμερα παρέμεναν ανεκμετάλλευτες. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία εξελίσσει μια ολογραφική οθόνη που μετατρέπει το παρμπρίζ σε επιφάνεια προβολής και επικοινωνίας. Ένας προβολέας, ενσωματωμένος στον πίνακα οργάνων, προβάλλει το περιεχόμενο στο παρμπρίζ. Μια ειδική διαφανής μεμβράνη, ενσωματωμένη στο κρύσταλλο, αξιοποιεί τα λεγόμενα «ολογραφικά οπτικά στοιχεία» (Holographic Optical Elements – HOE), ώστε να αντανακλά επιλεκτικά τα μήκη κύματος του φωτός που εκπέμπει ο προβολέας. Με αυτόν τον τρόπο, το φως συγκεντρώνεται έτσι ώστε η εικόνα να παραμένει ευδιάκριτη ακόμη και υπό το φως του ήλιου.

Παράλληλα, η εικόνα είναι ορατή μόνο από συγκεκριμένες γωνίες θέασης. Έτσι, ο οδηγός δεν μπορεί να δει τι προβάλλεται στην πλευρά του συνοδηγού και αντίστροφα. Η τεχνολογία αυτή δημιουργεί νέες δυνατότητες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, όπως η προβολή πληροφοριών για σημεία ενδιαφέροντος (POI – Points of Interest), δεδομένων οδήγησης ή ταινιών. Η νέα οθόνη δεν είναι μόνιμα ορατή, αλλά ενεργοποιείται μόνο όταν χρειάζεται. Με αυτόν τον τρόπο, το παρμπρίζ μπορεί να αξιοποιείται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες για την προβολή πληροφοριών πλοήγησης, βιντεοκλήσεων, δεδομένων οδήγησης ή περιεχομένου ψυχαγωγίας, χωρίς να μεταβάλλεται μόνιμα η εμφάνιση του εσωτερικού του αυτοκινήτου.

Innovative Power Converter: Νέες δυνατότητες για τα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, με ισχύ έως 3 kW για εφαρμογές 800 Volt

Ο μετατροπέας Mercedes-Benz Power Converter (μετατροπέας ισχύος) είναι μια τεχνολογία που προορίζεται για τα μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας. Αξιοποιεί προγραμματιζόμενους μικρο-μετατροπείς (micro-converters), οι οποίοι ελέγχουν τη ροή ενέργειας από κάθε επιμέρους στοιχείο της μπαταρίας και εξασφαλίζουν σταθερή έξοδο υψηλής τάσης έως 800 Volt, ανεξάρτητα από την κατάσταση φόρτισης ή τη φθορά των στοιχείων της. Με αυτόν τον τρόπο, στο μέλλον θα μπορούσαν να σχεδιάζονται μπαταρίες και ηλεκτρονικά ισχύος με σημαντικά μεγαλύτερη ευελιξία, υψηλότερη απόδοση και πιο συμπαγείς διαστάσεις, υποστηρίζοντας παράλληλα λειτουργίες όπως η μετατροπή ρεύματος AC και DC, καθώς και η αμφίδρομη φόρτιση (π.χ. Vehicle-to-Home ή Vehicle-to-Grid). Η σημερινή γενιά της τεχνολογίας αποδίδει ήδη ισχύ έως 3 kW και υποστηρίζει εφαρμογές AC και DC.

Επομένως, ο Power Converter ανοίγει νέες προοπτικές για τον σχεδιασμό των ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης και των λειτουργιών φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η τεχνολογία επιτρέπει να αποσυνδεθεί σε μεγάλο βαθμό η παροχή της απαιτούμενης υψηλής τάσης από την αρχιτεκτονική της μπαταρίας, καθώς η τάση αυτή παράγεται πλέον μέσω ηλεκτρονικών ισχύος που ελέγχονται από λογισμικό.



Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η προοπτική της αρθρωτής εφαρμογής της τεχνολογίας απευθείας στο επίπεδο των μεμονωμένων στοιχείων της μπαταρίας ή ομάδων αυτών. Πολλαπλοί Power Converters, συνδεδεμένοι παράλληλα, ρυθμίζουν ανεξάρτητα τις ροές ενέργειας και συνεργάζονται για την παροχή σταθερού ρεύματος DC υψηλής τάσης. Έτσι, η συνολική διαθέσιμη ισχύς μπορεί να προσαρμόζεται με ευελιξία στις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε οχήματος και συστήματος. Παράλληλα, η τάση εξόδου υψηλής τάσης δεν καθορίζεται πλέον άμεσα από τον αριθμό των στοιχείων της μπαταρίας που συνδέονται σε σειρά, αλλά από τους αποκεντρωμένους μετατροπείς και τον έλεγχό τους μέσω λογισμικού.