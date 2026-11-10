Ελεύθερος με όρους ο γνωστός ηθοποιός - μοντέλο μετά την απολογία του

Οι πρώτες δηλώσεις του - «Δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος»

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Ρεπορτάζ για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη / Μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star

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Ελεύθερος με όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο γνωστός ηθοποιός-μοντέλο για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.

Στον ανακριτή ο γνωστός ηθοποιός: «Εξαπατήθηκα, έδωσα τους κωδικούς Taxis»

Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. 

«Δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος», δήλωσε βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι είναι αθώος και άδικα τον ενέπλεξαν στην υπόθεση με το κύκλωμα φοροδιαφυγής.

«Θέλω να εκφράσω το μεγάλο μου ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη μου για την υποστήριξη του νομικού μου εκπροσώπου (σ.σ. Όθων Παπαδόπουλος), που έχω δίπλα μου (....) και τους δημοσιογράφους που τρέξατε να με υποστηρίξετε», ανέφερε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός-μοντέλο.

«Όλη αυτή η διαδικασία ήταν στημένη όχι μόνο για μένα αλλά για όλους που έχουν περάσει τις συλλήψεις κάτω από τραγικά δύσκολα πρωτόκολλα. Μας έβγαλαν από τα σπίτια μας, και δεν μας είπαν ότι δεν θα γυρίσουμε (....). Είχα ανάγκη από κάποιες αγωγές που παίρνω, ούτε ήξερα πότε θα τις ξαναπάρω. Μείναμε σε έναν χώρο 48 ώρες, σε καρέκλες και καναπέδες. Αυτό είναι το πρωτόκολλο. Δεν ευθύνεται κανένας πράκτορας ή αστυνόμος για αυτό».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός - μοντέλο αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι το μοναδικό πρόσωπο που γνώριζε από τους συγκατηγορουμένους του ήταν μια γυναίκα, στην οποία είχε παραχωρήσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων συνεχίζονται, με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη.

 

 

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