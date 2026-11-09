Στον Ντέμη Νικολαΐδη και τις πληροφορίες που τον θέλουν να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή, μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, αναφέρθηκε η Ηρώ Μουκίου.

Η ηθοποιός μίλησε στην «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και, μεταξύ άλλων, σχολίασε τον φημολογούμενο νέο έρωτα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, εκφράζοντας τη θετική της στάση απέναντι στο ενδεχόμενο να έχει προχωρήσει στη ζωή του.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης με την αείμνηστη Αλεξάνδρα Νικολάδου στην αγαπημένη του ΑΕΚ /Φωτογραφία NDP Photo AgencyΗ Ηρώ Μουκίου αποκάλυψε πως γνώριζε προσωπικά την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, καθώς οι δυο τους ήταν φίλες από παλιά και είχαν συνεργαστεί στη σειρά «Καληνύχτα, μαμά».

«Η Αλεξάνδρα ήταν φίλη μου, το ξέρετε. Το έχω ζήσει αυτό. Την ήξερα από μικρό παιδί, γιατί κάναμε μαζί το "Καληνύχτα, μαμά"», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός θέλησε να ξεκαθαρίσει πως η απώλεια ενός ανθρώπου που αγαπάμε δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει και η δική μας ζωή. Όπως εξήγησε, ο πόνος παραμένει, όμως η ανάγκη για συνέχεια και η αναζήτηση της χαράς αποτελούν κομμάτι της ανθρώπινης φύσης.

«Ναι, βεβαίως έχει δικαίωμα. Ο θάνατος ενός αγαπημένου ανθρώπου δε σημαίνει ότι παύει και η δική σου ζωή. Ο θάνατος και η απώλεια δεν παύει μέσα σου να υπάρχει. Το ότι όμως πρέπει να συνεχίσεις να ζεις, γιατί αυτό είναι το ένστικτο της επιβίωσης, αυτό είναι του ανθρώπου, αυτό του το υπαγορεύει ο ίδιος του ο εαυτός στον άνθρωπο», τόνισε.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης με την αείμνηστη Αλεξάνδρα Νικολάδου στην αγαπημένη του ΑΕΚ /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Ηρώ Μουκίου συνέχισε λέγοντας πως μετά από μια τόσο δύσκολη εμπειρία, κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη να βρει ξανά κάτι που θα του δώσει δύναμη να προχωρήσει.

«Είναι ένα ένστικτο επιβίωσης. Πρέπει να συνεχίσεις τη ζωή σου, να συνεχίσεις από κάπου να αρπαχτείς, να συνεχίσεις», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη ειδικότερα στις πληροφορίες για τη νέα προσωπική σελίδα του Ντέμη Νικολαΐδη, η ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν διαθέτει κάποια δική της πληροφόρηση για το αν βρίσκεται πράγματι σε νέα σχέση, ωστόσο θεωρεί πως, εφόσον ισχύει, πρόκειται για κάτι θετικό.

«Το ότι ζει ο Ντέμης σε έναν νέο έρωτα, όπως διαβάζω, γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω κάποια πληροφορία, για μένα νομίζω είναι καλό. Είναι καλό, γιατί κι αυτός πρέπει να θεραπεύσει τις πληγές του», κατέληξε.

Ποια είναι η γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό του

Ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή φαίνεται πως έχει ανοίξει ο Ντέμης Νικολαΐδης, καθώς, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, έχει βρει ξανά τον έρωτα, περισσότερο από έναν χρόνο μετά την απώλεια της συντρόφου του.

Την αποκάλυψη έκανε η εκπομπή Happy Day, μεταφέροντας πληροφορίες για τη γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό του. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή παρουσία, η οποία δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της διατροφής και διατηρεί ενεργό προφίλ στα social media.

Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή, η πρώτη τους επαφή ήταν επαγγελματική, καθώς ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε απευθυνθεί στη συγκεκριμένη γυναίκα προκειμένου να τον βοηθήσει να χάσει βάρος. Η γνωριμία τους φαίνεται πως εξελίχθηκε με τον καιρό σε κάτι περισσότερο.

Οι δυο τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν κρύβονται από τον κόσμο και έχουν πραγματοποιήσει κοινές εξόδους σε εστιατόρια και αγαπημένα στέκια της Αθήνας. Επιλέγουν, ωστόσο, να κινούνται διακριτικά, κρατώντας τις λεπτομέρειες της σχέσης τους μακριά από τη δημοσιότητα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα