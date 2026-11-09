Την έντονη δυσαρέσκειά του, στα σχόλια που του έγραψαν κάτω από την ανάρτηση που έκανε και αποκάλυπτε πως υπεβλήθη σε ένα χειρουργείο που του άλλαξε τη ζωή, εξέφρασε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.

Ο θεατρικός παραγωγός ανέφερε πως κάποιοι είπαν πως έκανε διόρθωση φύλου, κάτι που δεν ισχύει καθώς έκανε γαστρικό bypass.

«Mίκρυνα το στομαχάκι. Δεν το έκανα για αισθητικούς λόγους, αλλά για λόγους υγείας. Αισθάνομαι ανανέωση και σωματικά και ψυχικά. Αν αυτοί που άνθρωποι που έγραψαν πως έκανα διόρθωση φύλου δεν καταλαβαίνουν πως σε λίγα χρόνια το παιδάκι μου που τώρα είναι δύο ετών μπορεί να μπει να να διαβάσει αυτά τα σχόλια. Τι να πω;», αναρωτήθηκε, ενώ ανέφερε πως η σύζυγός του στενοχωριέται με τα κακεντρεχή σχόλια που διαβάζει.

O Mαυρίκιος Μαυρικίου με τη σύζυγό του Ιλάειρα/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Η Ιλάειρα δεν εκνευρίζεται αλλά στενοχωριέται και αυτό είναι και το κακό. Όλο αυτό επηρεάζει την ψυχολογία της. Κατά καιρούς μας χωρίζουν κιόλας. Που δεν ισχύουν όλα αυτά. Αν είχαμε χωρίσει θα βγάζαμε μία ανακοίνωση και οκ. Περνάμε συνέχεια κρίσεις στο γάμο μας. Έτσι μπορεί να οδηγήσεις και το ζευγάρι να φτάσει σε τέλμα» εξομολογήθηκε.

Ο γνωστός μουσικός ο οποίος και έχει καταγωγή από την Κύπρο, σχολίασε την επιλογή του Γιώργου Περρή στη Eurovision.

“Η επιλογή του Γιώργου Περρή στη Eurovision είναι τελείως λάθος. Τον εκτιμώ σαν καλλιτέχνη Ο Γιώργος δεν έχει καμία δουλειά να εκπροσωπήσει την Κύπρο. Ξέρεις πόσες φωνάρες ή ταλεντάρες έχουμε στην Κύπρο. Μια χαρά φωνάρα είναι αλλά δεν έχει σχέση με την Κύπρο δεν είναι Κύπριος. Να πάει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Δεν ζει στην Κύπρο” δήλωσε.



