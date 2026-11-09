Η Κλέλια Ανδριολάτου φαίνεται πως αρνείται να μπει σε χειμερινό mood και αποφάσισε να... βάλει το μαγιό της και να κάνει βουτιές σε ένα από τα πιο ονειρεμένα μέρη το πλανήτη.

Την ώρα που στην Ελλάδα έχουμε βγάλει για τα καλά τα παλτό, το απόλυτο "it girl" της υποκριτικής ετοίμασε βαλίτσες και πέταξε για τον Άγιο Δομίνικο, χαρίζοντάς μας αξιοζήλευτα καλοκαιρινά vibes στην καρδιά της σεζόν.

Η εντυπωσιακή ηθοποιός δεν σταματά να τροφοδοτεί το προφίλ της με στιγμιότυπα που κόβουν την ανάσα, ταξιδεύοντάς μας σε εξωτικά τοπία, χρυσές αμμουδιές και καταγάλανα νερά. Φυσικά, από ένα τέτοιο ταξίδι δεν θα μπορούσε να λείπει η καλύτερη γυναικεία παρέα. Η Κλέλια απολαμβάνει κάθε λεπτό μαζί με τις κολλητές της, με τις φωτογραφίες τους κάτω από τους φοίνικες να προδίδουν ασταμάτητα γέλια, ατέλειωτη χαλάρωση και ξέγνοιαστες στιγμές κάτω από τον καυτό τροπικό ήλιο.

Όμως η απόδραση αυτή δεν είναι μόνο βουτιές και ηλιοθεραπεία! Η Κλέλια, γνωστή για την καλλιτεχνική της φύση, εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να εξερευνήσει κάθε γωνιά του νησιού. Κάνει βόλτα στα γραφικά δρομάκια και τις ιστορικές πλατείες, ενώ δεν παρέλειψε να επισκεφθεί τις υπαίθριες εκθέσεις τέχνης με τα πολύχρωμα έργα που δίνουν τον παλμό της τοπικής κουλτούρας.

Αυτό πάντως που έχει κάνει τους followers της να πατούν ασταμάτητα ''like'' είναι τα πανέμορφα κοντινά πορτρέτα της. Με λουλούδια μπλεγμένα στα μαλλιά, ηλιοκαμένη δέρμα και χωρίς ίχνος μακιγιάζ, η ηθοποιός ποζάρει στον φακό αναδεικνύοντας τη φυσική της ομορφιά.

Δες φωτογραφίες και βίντεο: