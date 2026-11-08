Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η Μαριάντα Πιερίδη, η οποία ενημέρωσε τους followers της για την πορεία της υγείας της μέσα από νέες αναρτήσεις στο Instagram. Η τραγουδίστρια δείχνει να ανακτά σταδιακά τις δυνάμεις της, ενώ δίπλα της βρίσκεται ο σύντροφός της, Πάνος Ιωάννου.

Η ίδια έκανε γνωστό ότι παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η ακριβής αιτία της νοσηλείας της. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσης ενημέρωση για το πότε αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

Η πρώτη ενημέρωση για τη νοσηλεία της είχε έρθει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, όταν δημοσίευσε φωτογραφία με ορό στο χέρι της. Η ανάρτηση προκάλεσε ανησυχία, με τη Μαριάντα Πιερίδη να επανέρχεται αργότερα με καθησυχαστικό μήνυμα ότι το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε έγκαιρα.

Η νέα ανάρτηση

Σε μία από τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις της, η Μαριάντα Πιερίδη ανέβασε φωτογραφία από το ασανσέρ του νοσοκομείου. Φορά πράσινη φόρμα, κρατά καφέ στο χέρι και διακρίνεται ο φλεβοκαθετήρας, σε μια εικόνα που αποτυπώνει ότι παραμένει στη φάση της ανάρρωσης, αλλά με αισθητά καλύτερη διάθεση.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Σήμερα έκανα μια μικρή βόλτα. Από τον όροφο μου στο ισόγειο, μέχρι την καντίνα του νοσοκομείου για ένα καφεδάκι. Και τι καφεδάκι! Από αυτά που θα ξαναέπαιρνα κι έξω. ☕ Να ’ναι καλά οι άνθρωποι εδώ, με φροντίζουν με το παραπάνω. Ξαναβρήκα το υγιές χρώμα μου!!! 😊 Λίγη υπομονή ακόμα, να φωτίσουν οι μπαταρίες, και σύντομα πάλι στα δικά μας, με καινούργια ενέργεια. 🙏🤍 Για την ώρα, έχω ένα πολύ καλό καφεδάκι να απολαύσω μέχρι την τελευταία γουλιά. @henrydunanthospital 🙏».

Η ανάρτηση της Μαριάντας Πιερίδη

Ο Πάνος Ιωάννου στο πλευρό της Μαριάντας Πιερίδη

Ξεχωριστή θέση στις αναρτήσεις της έχει η παρουσία του Πάνου Ιωάννου, ο οποίος βρίσκεται συνεχώς κοντά της όσο παραμένει στο νοσοκομείο. Η Μαριάντα Πιερίδη δημοσίευσε και Instagram story από το δωμάτιο της κλινικής, όπου βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της.

Το απόγευμα του Σαββάτου ανέβασε φωτογραφία του μέσα από το δωμάτιο και συνόδευσε την ανάρτηση με το μήνυμα: «Τελικά, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, υπάρχουν μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά. Ευτυχώς, το δωμάτιο δε θυμίζει και πολύ νοσοκομείο, έξω έχει μία υπέροχη λιακάδα και δίπλα μου έχω το αγόρι μου. Λίγη υπομονή ακόμα και σύντομα πάλι στα δικά μας».

Τι είναι γνωστό για τη νοσηλεία της

Τα έως τώρα επιβεβαιωμένα στοιχεία είναι ότι η Μαριάντα Πιερίδη νοσηλεύεται στο «Ερρίκος Ντυνάν», βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση και ενημερώνει η ίδια το κοινό της μέσω Instagram. Έχει αναφέρει ότι το πρόβλημα υγείας της εντοπίστηκε έγκαιρα, όμως η ακριβής αιτία της νοσηλείας δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Παρά την ανησυχία που προκάλεσε αρχικά η είδηση, τα νεότερα που μοιράζεται η τραγουδίστρια δείχνουν ότι η κατάστασή της βελτιώνεται. Η ίδια συνεχίζει να στέλνει αισιόδοξα μηνύματα, ευχαριστώντας τους ανθρώπους του νοσοκομείου και έχοντας σταθερά στο πλευρό της τον Πάνο Ιωάννου.