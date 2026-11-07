Πολωνία: Τρεις νεκροί στο σπίτι του μακελάρη της Κρακοβίας

Νέες συγκλονιστικές πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά το μακελειό που βύθισε στο πένθος την Πολωνία καθώς, σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, δύο γυναίκες και ένας άνδρας εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι του μακελάρη. Όπως εκτίμησε ο ίδιος, τα τρία θύματα ήταν, κατά πάσα πιθανότητα, στενά μέλη της οικογένειάς του.

Ο Τουσκ χαρακτήρισε την ανακάλυψη των σορών, αργά το βράδυ του Σαββάτου, ως «τις επόμενες πράξεις αυτής της τραγωδίας», προσθέτοντας νέα διάσταση στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη χώρα.

Η αιματηρή επίθεση στην καρδιά της Κρακοβίας

Η επίθεση σημειώθηκε στην Κεντρική Πλατεία στην καρδιά της Παλιάς Πόλης της Κρακοβίας, ενός από τα σημαντικότερα τουριστικά σημεία της Πολωνίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, ο 25χρονος δράστης χρησιμοποίησε το όχημά του για να εισβάλει στον πολυσύχναστο χώρο και στη συνέχεια κινήθηκε σε διαφορετικά σημεία της πλατείας, ανοίγοντας επανειλημμένα πυρ με αυτόματο όπλο.

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με νεκρούς & τραυματίες/ AP Beata Zawrzel

Από τα πυρά έχασαν τη ζωή τους τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες, ενώ άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται τουλάχιστον τρεις Πολωνές και ένας Βρετανός υπήκοος, ενώ οι αρχές συνέχιζαν τις προσπάθειες ταυτοποίησης των υπόλοιπων θυμάτων.

Μακελειό στην Κρακοβία: Ακροδεξιές πεποιθήσεις και βαρύς οπλισμός

Οι πολωνικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει την ταυτότητα του 25χρονου, επιβεβαίωσαν ωστόσο ότι πρόκειται για Πολωνό υπήκοο με ιδιαίτερα ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές πεποιθήσεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι δήλωσε ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως ο δράστης ήταν γοητευμένος από ακροδεξιές ιδεολογίες, ενώ χαρακτήρισε τις απόψεις του ιδιαίτερα ακραίες. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας περιέγραψε την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια».

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με νεκρούς & τραυματίες/ AP Beata Zawrzel

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας της Κρακοβίας, Καταζίνα Τσίσλο, ο δράστης φορούσε στρατιωτική στολή και αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ χρησιμοποίησε μακρύκαννο όπλο στρατιωτικού τύπου. Στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν επίσης επιπλέον όπλα και πυρομαχικά.

Όπως έγινε γνωστό, ο 25χρονος συνέχισε να πυροβολεί κατά των αστυνομικών ακόμη και αφού είχε δεχθεί πυρά από τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες τελικά τον τραυμάτισαν και τον ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Kρακοβία: 15 τραυματίες – Σε σοβαρή κατάσταση αρκετά θύματα

Η επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον 15 τραυματίες, ανάμεσά τους δύο αστυνομικούς. Ο ένας από αυτούς φέρει σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται επίσης πέντε άτομα που δεν είναι Πολωνοί υπήκοοι. Συνολικά 13 άνθρωποι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, αριθμός στον οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνεται και ο ίδιος ο δράστης.

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με νεκρούς & τραυματίες/ AP Beata Zawrzel

Δύο από τους τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο λίγες ώρες μετά το περιστατικό. Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πόσοι από τους τραυματισμούς προκλήθηκαν άμεσα από πυροβολισμούς.

Σε πένθος η Κρακοβία

Η πόλη της Κρακοβίας βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την πρωτοφανή επίθεση. Ο δήμαρχος Λούκας Γκιμπάλα ανακοίνωσε ότι θα κηρυχθεί επίσημο πένθος έως την Τετάρτη, ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η πόλη θα παραμείνει ανοιχτή για τους επισκέπτες, παρά την τραγωδία που σημειώθηκε σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα και εμβληματικά σημεία της.

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με νεκρούς & τραυματίες/ AP Beata Zawrzel

Η αστυνομία εκτιμά ότι ο δράστης έδρασε μόνος του και διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για το κοινό. Ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται, με τις νέες αποκαλύψεις για τον εντοπισμό των τριών νεκρών στο σπίτι του υπόπτου να εντείνουν τον προβληματισμό γύρω από τα κίνητρα και τις συνθήκες της τραγωδίας.

Deeply saddened by the tragic shooting in Kraków. Our heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims. Greece stands in full solidarity with the people and Government of Poland and wishes all those injured a swift recovery. 🇬🇷🇵🇱 https://t.co/qplXlFsXrx — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 7, 2026

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και το ελληνικό ΥΠΕΞ. «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την Κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», ανέφερε σε ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ.