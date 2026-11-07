Πολωνία: Τρεις νεκροί στο σπίτι του μακελάρη της Κρακοβίας

Πολωνός υπήκοος με ακροδεξιές πεποιθήσεις ο δράστης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.11.26 , 23:59 Σοκαρισμένοι οι γονείς που ήταν στην παιδική χαρά όταν έπεσε το δέντρο
07.11.26 , 23:51 Πολωνία: Τρεις νεκροί στο σπίτι του μακελάρη της Κρακοβίας
07.11.26 , 23:25 Συνέδριο ΚΕΔΕ: Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ γενικού γραμματέα & Χάρη Δούκα
07.11.26 , 23:07 Μετά τη Navtex οι Τούρκοι σήκωσαν drones πάνω από το Αιγαίο
07.11.26 , 22:51 Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Επεισόδια και συγκρούσεις στο Παρίσι & άλλες πόλεις
07.11.26 , 21:51 Ο «πόλεμος» των Navtex, το διπλωματικό παρασκήνιο και ο ρόλος των Γάλλων
07.11.26 , 20:45 Κρακοβία: Μακελειό σε κεντρική πλατεία - Έξι νεκροί από πυροβολισμούς
07.11.26 , 20:24 Κύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 16
07.11.26 , 19:40 LINGO: Κατάφεραν να κερδίσουν τον τελικό η Σοφία με τη Σωτηρία;
07.11.26 , 18:55 LINGO: Ο Νίκος Μουτσινάς όχι μόνο συστήνει, αλλά... ανακρίνει τους παίκτες!
07.11.26 , 18:52 Θεσσαλονίκη: «Πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής οι εμπλεκόμενοι»
07.11.26 , 18:07 BMW Group: Αναθεωρεί τις προβλέψεις για το 2026
07.11.26 , 17:33 Ζέτα Δούκα: «Έχω μπει στην εμμηνόπαυση» - Όσα είπε για την ανορεξία
07.11.26 , 17:29 Κολωνός: Πυροβόλησαν 36χρονο στην κοιλιά - Με ποινικό παρελθόν ο τραυματίας
07.11.26 , 16:44 Δραπετσώνα: Μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε κι έπεσε μέσα σε παιδική χαρά
«Μάνα Μητέρα Μαμά»: Πλήθος κόσμου στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης
Κόρη γνωστού ηθοποιού - Το κουκλάκι της φωτογραφίας έχει σήμερα γενέθλια!
Ζέτα Δούκα: «Έχω μπει στην εμμηνόπαυση» - Όσα είπε για την ανορεξία
Πολωνία: Τρεις νεκροί στο σπίτι του μακελάρη της Κρακοβίας
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η νέα τρυφερή φωτογραφία του 13χρονου γιου του
Φαίη Σκορδά: Η νέα αναφορά στον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη
Μπέσσυ Μάλφα: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα και ο γάμος με τον Σκιαδαρέση
Δανάη Μπάρκα: «Ξέρουμε τι περιμένουμε», όσα είπε για το φύλο του μωρού της
Τροχός της Τύχης: Δεν πίστευε στα μάτια της – Έλυσε τον γρίφο κυριολεκτικά
Τροχός της Τύχης: Πόσο εύκολος ήταν τελικά ο γρίφος με τα «Συνώνυμα»;
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρεις νεκροί, πιθανώς μέλη της οικογένειας του δράστη, βρέθηκαν στο σπίτι του 25χρονου μακελάρη στην Κρακοβία.
  • Η επίθεση στην Κεντρική Πλατεία προκάλεσε 6 θανάτους και 15 τραυματισμούς, με σοβαρές καταστάσεις σε αρκετούς.
  • Ο δράστης είχε ακροδεξιές πεποιθήσεις και χρησιμοποίησε στρατιωτικό όπλο κατά την επίθεση.
  • Η Κρακοβία κηρύσσει επίσημο πένθος έως την Τετάρτη, ενώ η αστυνομία διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό.
  • Το ελληνικό ΥΠΕΞ εξέφρασε συλλυπητήρια και αλληλεγγύη προς την Πολωνία.

Νέες συγκλονιστικές πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά το μακελειό που βύθισε στο πένθος την Πολωνία καθώς, σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, δύο γυναίκες και ένας άνδρας εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι του μακελάρη. Όπως εκτίμησε ο ίδιος, τα τρία θύματα ήταν, κατά πάσα πιθανότητα, στενά μέλη της οικογένειάς του.

Κρακοβία: Μακελειό σε κεντρική πλατεία - Έξι νεκροί από πυροβολισμούς

Ο Τουσκ χαρακτήρισε την ανακάλυψη των σορών, αργά το βράδυ του Σαββάτου, ως «τις επόμενες πράξεις αυτής της τραγωδίας», προσθέτοντας νέα διάσταση στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη χώρα.

Η αιματηρή επίθεση στην καρδιά της Κρακοβίας

Η επίθεση σημειώθηκε στην Κεντρική Πλατεία στην καρδιά της Παλιάς Πόλης της Κρακοβίας, ενός από τα σημαντικότερα τουριστικά σημεία της Πολωνίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, ο 25χρονος δράστης χρησιμοποίησε το όχημά του για να εισβάλει στον πολυσύχναστο χώρο και στη συνέχεια κινήθηκε σε διαφορετικά σημεία της πλατείας, ανοίγοντας επανειλημμένα πυρ με αυτόματο όπλο.

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με νεκρούς & τραυματίες/ AP Beata Zawrzel

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με νεκρούς & τραυματίες/ AP Beata Zawrzel

Από τα πυρά έχασαν τη ζωή τους τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες, ενώ άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται τουλάχιστον τρεις Πολωνές και ένας Βρετανός υπήκοος, ενώ οι αρχές συνέχιζαν τις προσπάθειες ταυτοποίησης των υπόλοιπων θυμάτων.

Μακελειό στην Κρακοβία: Ακροδεξιές πεποιθήσεις και βαρύς οπλισμός

Οι πολωνικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει την ταυτότητα του 25χρονου, επιβεβαίωσαν ωστόσο ότι πρόκειται για Πολωνό υπήκοο με ιδιαίτερα ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές πεποιθήσεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι δήλωσε ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως ο δράστης ήταν γοητευμένος από ακροδεξιές ιδεολογίες, ενώ χαρακτήρισε τις απόψεις του ιδιαίτερα ακραίες. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας περιέγραψε την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια».

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με νεκρούς & τραυματίες/ AP Beata Zawrzel

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με νεκρούς & τραυματίες/ AP Beata Zawrzel

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας της Κρακοβίας, Καταζίνα Τσίσλο, ο δράστης φορούσε στρατιωτική στολή και αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ χρησιμοποίησε μακρύκαννο όπλο στρατιωτικού τύπου. Στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν επίσης επιπλέον όπλα και πυρομαχικά.

Όπως έγινε γνωστό, ο 25χρονος συνέχισε να πυροβολεί κατά των αστυνομικών ακόμη και αφού είχε δεχθεί πυρά από τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες τελικά τον τραυμάτισαν και τον ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Kρακοβία: 15 τραυματίες – Σε σοβαρή κατάσταση αρκετά θύματα

Η επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον 15 τραυματίες, ανάμεσά τους δύο αστυνομικούς. Ο ένας από αυτούς φέρει σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται επίσης πέντε άτομα που δεν είναι Πολωνοί υπήκοοι. Συνολικά 13 άνθρωποι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, αριθμός στον οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνεται και ο ίδιος ο δράστης.

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με νεκρούς & τραυματίες/ AP Beata Zawrzel

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με νεκρούς & τραυματίες/ AP Beata Zawrzel

Δύο από τους τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο λίγες ώρες μετά το περιστατικό. Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πόσοι από τους τραυματισμούς προκλήθηκαν άμεσα από πυροβολισμούς.

Σε πένθος η Κρακοβία

Η πόλη της Κρακοβίας βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την πρωτοφανή επίθεση. Ο δήμαρχος Λούκας Γκιμπάλα ανακοίνωσε ότι θα κηρυχθεί επίσημο πένθος έως την Τετάρτη, ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η πόλη θα παραμείνει ανοιχτή για τους επισκέπτες, παρά την τραγωδία που σημειώθηκε σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα και εμβληματικά σημεία της.

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με νεκρούς & τραυματίες/ AP Beata Zawrzel

Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά της Κρακοβίας με νεκρούς & τραυματίες/ AP Beata Zawrzel

Η αστυνομία εκτιμά ότι ο δράστης έδρασε μόνος του και διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για το κοινό. Ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται, με τις νέες αποκαλύψεις για τον εντοπισμό των τριών νεκρών στο σπίτι του υπόπτου να εντείνουν τον προβληματισμό γύρω από τα κίνητρα και τις συνθήκες της τραγωδίας.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και το ελληνικό ΥΠΕΞ. «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την Κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», ανέφερε σε ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΑΚΟΒΙΑ
 |
ΜΑΚΕΛΕΙΟ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΘΥΜΑΤΑ
 |
ΔΡΑΣΤΗΣ
 |
ΝΕΚΡΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Επεισόδια και συλλήψεις
Κοσμος
Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Επεισόδια και συγκρούσεις στο Παρίσι & άλλες πόλεις
Κρακοβία: Πυροβολισμοί στην κεντρική αγορά- Tουλάχιστον 5 νεκροί
Κοσμος
Κρακοβία: Μακελειό σε κεντρική πλατεία - Έξι νεκροί από πυροβολισμούς
Λευκός Οίκος νέος προσωπάρχης
Κοσμος
ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι αλλαγές μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών
Τα Καλύτερα Ταξίδια Για Το 2027
Κοσμος
Ταξίδια 2027: Οι top προορισμοί στο εξωτερικό για τη χρονιά που έρχεται
Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Ακυρώσαμε Τις NAVTEX Αθήνας και Λευκωσίας»
Κοσμος
Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Ακυρώσαμε τις NAVTEX Αθήνας και Λευκωσίας για το καλώδιο»
Μέγκαν Μαρκλ:Συνελήφθη Ο Πατέρας Της Για Παιδική Πορνογραφία
Κοσμος
Συνελήφθη στη Φλόριντα ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ για παιδική πορνογραφία
Μπήκε Σε Τράπεζα Και Σκότωσε Εργαζόμενη Για Χρέος 2.500$
Κοσμος
«Μπούκαρε» σε τράπεζα και σκότωσε εργαζόμενη για χρέος 2.500 δολαρίων
Μάρκο Ρούμπιο: Διαψεύδει την παραίτηση από την κυβέρνηση Τραμπ
Κοσμος
Μάρκο Ρούμπιο: Διαψεύδει τα σενάρια παραίτησης από την κυβέρνηση Τραμπ
Tik Tok Κομισιόν
Κοσμος
Εθιστικό το «For You» του Τik Τok, σύμφωνα με απόφαση της Κομισιόν
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top