Σοβαρές διαστάσεις έχει λάβει η υπόθεση που αφορά τον Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, καθώς συνελήφθη στη Φλόριντα από πράκτορες του FBI, στο πλαίσιο έρευνας για την κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση σε περισσότερες από μία χώρες, με τις αμερικανικές, μεξικανικές και φιλιππινέζικες αρχές να εξετάζουν στοιχεία που φέρονται να συνδέονται με τον 82χρονο.

EXCLUSIVE: Meghan Markle's estranged dad Thomas is arrested in Florida for possessing child sex abuse material after the Daily Mail reported him to the FBI over his disturbing Mexico storage unit https://t.co/wggrxaNOwT — Daily Mail (@DailyMail) November 6, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Maravida Senior Living, στο Λέικλαντ της Φλόριντα, όπου διαμένει ο Τόμας Μαρκλ. Η σύλληψή του ακολούθησε την αποκάλυψη ευρημάτων σε αποθηκευτικό χώρο που είχε νοικιάσει στο Ροσαρίτο του Μεξικού, αλλά και την έναρξη παράλληλης έρευνας στις Φιλιππίνες.

Τόμας Μαρκλ: Τα ευρήματα στο Μεξικό και η έρευνα των αρχών

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει αποκτήσει η έρευνα σε αποθήκη κοντά στην παλαιότερη κατοικία του Μαρκλ στο Μεξικό. Ο χώρος είχε μισθωθεί από τον ίδιο το 2017, ωστόσο φέρεται να εγκαταλείφθηκε χωρίς να απομακρυνθούν τα αντικείμενα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Κατά την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Εθνικής Φρουράς του Μεξικού, ειδικοί στην ψηφιακή εγκληματολογία και εισαγγελικοί λειτουργοί, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητά μέσα αποθήκευσης, παλιές βιντεοκασέτες και έντυπο υλικό. Οι αρχές εξετάζουν εάν τα συγκεκριμένα ευρήματα συνδέονται με αδικήματα που αφορούν τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, αλλά και ενδεχόμενη εμπορία ανθρώπων.

Τόμας Μαρκλ: Οι καταγγελίες στις Φιλιππίνες και η στάση της Μέγκαν Μαρκλ

Ξεχωριστή έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και στις Φιλιππίνες, όπου εντοπίστηκαν ψηφιακά αρχεία σε αντικείμενα που είχαν μεταφερθεί στην κατοικία του Μαρκλ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο γιος του ήταν εκείνος που ενημέρωσε για την ύπαρξη μεγάλου όγκου ύποπτου υλικού. Αστυνομικοί στην πόλη Σεμπού επιβεβαίωσαν ότι εντόπισαν αρχεία με σεξουαλικά ρητό περιεχόμενο, στα οποία φέρονται να εμφανίζονται ανήλικοι.

Ο ίδιος ο Τόμας Μαρκλ έχει απορρίψει τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς, ενώ έχει αρνηθεί ότι είχε οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή με άτομα κάτω των 18 ετών.

Η υπόθεση έχει επηρεάσει και τη Μέγκαν Μαρκλ, η οποία έχει απομακρυνθεί εδώ και χρόνια από τον πατέρα της. Η δούκισσα του Σάσεξ δήλωσε συγκλονισμένη από τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως και εξέφρασε τη συμπαράστασή της στα παιδιά που ενδέχεται να έχουν υποστεί κακοποίηση.



