Λιθόστρωτα δρομάκια, αποικιακή αρχιτεκτονική με μεξικάνικες επιρροές, εντυπωσιακά αξιοθέατα, υπέροχο κρασί και απολαυστικό φαγητό είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που έχουν καταστήσει την πόλη Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε ένα από τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου.

Η πόλη Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε ψηφίστηκε στα World’s Best Awards 2026 για ακόμη μία φορά ως ένα από τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός λοιπόν ότι αναδείχθηκε για ακόμη μια φορά η Νο 1 προορισμός του πλανήτη στα βραβεία World’s Best Awards 2026 του περιοδικού Travel + Leisure, με βάση τις ψήφους των αναγνωστών του.

Η πανέμορφη πόλη, το όνομά της οποία προέρχεται από τον ήρωα της Μεξικανικής Ανεξαρτησίας, Ιγνάσιο Αγιέντε, βρίσκεται «κρυμμένη» στα κεντρικά υψίπεδα του Μεξικού και τη χαρακτηρίζουν τα λιθόστρωτα δρομάκια, η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Τι να δείτε στο Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε

Το Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα και εντάχθηκε στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2008. Η πανέμορφη αυτή πόλη θεωρείται ως ένα από τα πρωιμότερα και πιο καλά διατηρημένα δείγματα πολεοδομίας στη Βόρεια Αμερική. «Θυμίζει περισσότερο Ευρώπη παρά Αμερική, με τα λιθόστρωτα και τα στριφογυριστά σοκάκια που σε οδηγούν τελικά στην καρδιά της», αναφέρει ο Ζάκαρι Ραμπινόρ, συνιδρυτής του γραφείου Journey Mexico.

Λιθόστρωτα δρομάκια, αποικιακή αρχιτεκτονική με μεξικάνικες επιρροές, εντυπωσιακά αξιοθέατα, υπέροχο κρασί και απολαυστικό φαγητό είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η πανέμορφη πόλη, το όνομά της οποία προέρχεται από τον ήρωα της Μεξικανικής Ανεξαρτησίας, Ιγνάσιο Αγιέντε, βρίσκεται «κρυμμένη» στα κεντρικά υψίπεδα του Μεξικού

Ο οποίος συμβουλεύει να αφιερώσουμε «μια μέρα απλώς για να περιπλανηθείτε στους δρόμους και στις πλατείες». Πίσω από ταπεινές πόρτες παλιών κτιρίων κρύβονται συχνά γκαλερί, καταπράσινες αυλές και μπουτίκ. Τα σοκάκια είναι ανηφορικά και ανώμαλα, οπότε θα χρειαστείτε άνετα παπούτσια, ενώ ένα πολύ χρήσιμο tip για να αποφύγετε την πολυκοσμία είναι να εξερευνείτε τις καθημερινές την πόλη και τα σαββατοκύριακα να κάνετε εκδρομές στις γύρω περιοχές.

Πότε να επισκεφθείτε το Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε

Στο κέντρο του Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε δεσπόζουν ο κήπος Χαρντίν Αλιέντε και ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, με το μπαρόκ και νεογοτθικό του ύφος. «Ο Χαρντίν είναι το κέντρο του χαζέματος. Κάτι συμβαίνει πάντα, από καντάδες μαριάτσι στο ηλιοβασίλεμα και προτάσεις γάμου μπροστά στην εκκλησία ως τις callejoneadas, τις γαμήλιες πομπές που διασχίζουν τους δρόμους με ζωντανή μουσική», σχολιάζει ο », σχολιάζει ο Ραμπινόρ. Όσο για το φαγητό, καλό είναι να προνοήσετε ώστε να κάνετε την κράτησή σας στα εστιατόρια που επιθυμείτε να γευματίσετε: «Οι κρατήσεις είναι υποχρεωτικές τα Σαββατοκύριακα και τις συνιστώ και τις καθημερινές», αναφέρει ο Ραμπινόρ.

Το Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα και εντάχθηκε στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2008 / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τον Ιούνιο γίνεται η Παρέλαση των Τρελών, τον Ιούλιο το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Γκουαναχουάτο, ο τρύγος διαρκεί από τα μέσα Ιουλίου ως τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ στα τέλη Οκτωβρίου η «Ημέρα των Νεκρών» γεμίζει τους δρόμους με χρώμα.

Ο Ραμπινόρ χαρακτηρίζει το Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε ως «έναν από τους λίγους προορισμούς του Μεξικού για όλο τον χρόνο». Η ξηρή περίοδος, από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο, φέρνει στην ειδυλλιακή πόλη τους περισσότερους επισκέπτες (ιδίως τον Δεκέμβριο και τις αρχές Ιανουαρίου), οπότε προτείνει να την επισκεφθούμε τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο ή τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.