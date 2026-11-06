Παπανώτας:Το βιβλίο-βόμβα για την τηλεόραση στο οποίο θα γράφει τα πάντα

«Θα τα αναφέρω όλα για να ξέρει ο κόσμος» είπε ο παρουσιαστής

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Παπανώτας ανακοίνωσε ότι θα γράψει ένα βιβλίο για την ελληνική τηλεόραση, αποκαλύπτοντας πληροφορίες για όλους τους επαγγελματίες του χώρου.
  • Δήλωσε ότι θα αποκαλύψει πολλά, αλλά δεν θα πει τα πάντα μέχρι να γεράσει.
  • Ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από την τηλεόραση όταν πάρει σύνταξη, επισημαίνοντας την ανάγκη να απολαμβάνουμε τη ζωή.
  • Εξέφρασε τη γνώμη του για την Ελένη Τσολάκη, θεωρώντας άδικο που δεν είναι στην τηλεόραση φέτος.
  • Εξέφρασε θετικά σχόλια για τη Φαίη Σκορδά.

«Μια αποκάλυψη που αναμένεται να ταράξει τα νερά της ελληνικής τηλεόρασης έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας στην εκπομπή "Πρώτος Καφές με τη Ζήνα".

Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος ανέφερε πως θα γράψει ένα βιβλίο για την τηλεόραση  στο οποίο θα αναφέρει τους πάντες και τα πάντα για να έχει γνώση ο κόσμος. 

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«Πολλά έχω νιώσει αλλά δεν θα τα πω όλα. Θα γράψω ένα βιβλίο όταν γεράσω και εκεί θα τα αναφέρω όλα. Θα αναφέρω τα πάντα για τους πάντες για να ξέρει ο κόσμος» είπε ο παρουσιαστής στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» απαντώντας σε ερώτηση που του έκανε ο δημοσιογράφος στο αν θεωρεί πως κάποιοι είναι εμμονικοί μαζί του. 

Παπανώτας:Το βιβλίο-βόμβα για την τηλεόραση στο οποίο θα γράφει τα πάντα

Σε άλλο μέρος της συνέντευξης ο ραδιοφωνικός παραγωγός αποκάλυψε πως όταν πάρει σύνταξη θα σταματήσει τη δουλειά καθώς πιστεύει πως στη ζωή πρέπει να χαιρόμαστε και άλλα πράγματα.

«Το εννοώ όταν λέω πως θα αποχωρήσω από την τηλεόραση. Δεν το είπα τώρα. Όταν συνταξιοδοτηθώ. Όλοι θα πρέπει να το κάνουν. Θα κάθομαι να δουλεύω δηλαδή μέχρι τα 80 μου ή τα 90; Θα πρέπει να χαρούμε και άλλα πράγματα στη ζωή» είπε. 

Παράλληλα, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στην Ελένη Τσολάκη που φέτος δεν είναι στην τηλεόραση 

“Άδικο που η Ελένη Τσολάκη δεν είναι στην τηλεόραση επειδή είναι ένα παιδί που μπορεί να προσφέρει χαρά, που χρειάζεται στην τηλεόραση, είναι ένα παιδί που διαβάζει πολύ και δουλεύει πολύ” ανέφερε ενώ τα καλύτερα λόγια είπε και για τη Φαίη Σκορδά.

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα


 


 

 

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