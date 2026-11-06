«Μια αποκάλυψη που αναμένεται να ταράξει τα νερά της ελληνικής τηλεόρασης έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας στην εκπομπή "Πρώτος Καφές με τη Ζήνα".

Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος ανέφερε πως θα γράψει ένα βιβλίο για την τηλεόραση στο οποίο θα αναφέρει τους πάντες και τα πάντα για να έχει γνώση ο κόσμος.

«Πολλά έχω νιώσει αλλά δεν θα τα πω όλα. Θα γράψω ένα βιβλίο όταν γεράσω και εκεί θα τα αναφέρω όλα. Θα αναφέρω τα πάντα για τους πάντες για να ξέρει ο κόσμος» είπε ο παρουσιαστής στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» απαντώντας σε ερώτηση που του έκανε ο δημοσιογράφος στο αν θεωρεί πως κάποιοι είναι εμμονικοί μαζί του.

Σε άλλο μέρος της συνέντευξης ο ραδιοφωνικός παραγωγός αποκάλυψε πως όταν πάρει σύνταξη θα σταματήσει τη δουλειά καθώς πιστεύει πως στη ζωή πρέπει να χαιρόμαστε και άλλα πράγματα.

«Το εννοώ όταν λέω πως θα αποχωρήσω από την τηλεόραση. Δεν το είπα τώρα. Όταν συνταξιοδοτηθώ. Όλοι θα πρέπει να το κάνουν. Θα κάθομαι να δουλεύω δηλαδή μέχρι τα 80 μου ή τα 90; Θα πρέπει να χαρούμε και άλλα πράγματα στη ζωή» είπε.

Παράλληλα, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στην Ελένη Τσολάκη που φέτος δεν είναι στην τηλεόραση

“Άδικο που η Ελένη Τσολάκη δεν είναι στην τηλεόραση επειδή είναι ένα παιδί που μπορεί να προσφέρει χαρά, που χρειάζεται στην τηλεόραση, είναι ένα παιδί που διαβάζει πολύ και δουλεύει πολύ” ανέφερε ενώ τα καλύτερα λόγια είπε και για τη Φαίη Σκορδά.

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα







