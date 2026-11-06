Ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές τεχνολογίας εξαπλώθηκε σήμερα Παρασκευή στις διεθνείς αγορές, καθώς ενισχύθηκαν οι φόβοι ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα οδηγήσει σε αυστηρότερο ρυθμιστικό έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και θα επιβραδύνει την ανάπτυξη των υποδομών των data centers. Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές στράφηκαν στην ασφάλεια των ομολόγων, αναφέρει το Reuters.

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