«Σεισμός» στις διεθνείς αγορές: Μαζικό sell off μετοχών εταιρειών AI

Εξαϋλώθηκαν 3 τρισ. δολάρια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ισχυρές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνολογίας στις διεθνείς αγορές.
  • Φόβοι για αυστηρότερο ρυθμιστικό έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.
  • Η ανάπτυξη των υποδομών των data centers ενδέχεται να επιβραδυνθεί.
  • Οι επενδυτές στρέφονται προς την ασφάλεια των ομολόγων.
  • Η κατάσταση επηρεάζει τις αγορές παγκοσμίως, σύμφωνα με το Reuters.

Ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές τεχνολογίας εξαπλώθηκε σήμερα Παρασκευή στις διεθνείς αγορές, καθώς ενισχύθηκαν οι φόβοι ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα οδηγήσει σε αυστηρότερο ρυθμιστικό έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και θα επιβραδύνει την ανάπτυξη των υποδομών των data centers. Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές στράφηκαν στην ασφάλεια των ομολόγων, αναφέρει το Reuters.

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