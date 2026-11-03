Μειώσεις τιμών σε 994 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ - Δείτε τη λίστα

Αφορούν το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μειώσεις τιμών σε 994 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από 4 Νοεμβρίου 2026, με μέση μείωση 7,1%.
  • Η πρωτοβουλία αφορά επώνυμα προϊόντα (628 κωδικοί, μείωση 6,7%) και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (307 κωδικοί, μείωση 8%).
  • Στη λίστα περιλαμβάνονται 59 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση 7,3%.
  • Οι μειωμένες τιμές θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις γιορτές και θα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα posokanei.gov.gr.
  • Οι καταναλωτές εκφράζουν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας απέναντι στην ακρίβεια.

Νέες μειώσεις τιμών σε 994 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ φέρνει η Β΄ φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, με τη μέση μείωση της βασικής τιμής ραφιού να διαμορφώνεται στο 7,1%. Οι νέες τιμές αφορούν το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2026 και θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές, προσφέροντας μια επιπλέον ανάσα στα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από την ακρίβεια.

Η λίστα των προϊόντων με μειωμένες τιμές για το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρωτοβουλίας, όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς, στη λίστα συμμετέχουν μέχρι στιγμής σχεδόν 1.000 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι εθελοντική και οι μειώσεις προκύπτουν από τη συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης με εκπροσώπους της αγοράς.

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Ποια προϊόντα συμμετέχουν στις μειώσεις τιμών

Από τους 994 κωδικούς που έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής στη Β΄ φάση, οι 628 αφορούν επώνυμα προϊόντα, με τη μέση μείωση της τιμής τους να φτάνει το 6,7%.

Μειώσεις τιμών σε 994 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ - Δείτε τη λίστα

Παράλληλα, 307 κωδικοί είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με τη μέση μείωση να ανέρχεται στο 8%. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης 59 κωδικοί κρέατος, για τους οποίους η μέση μείωση τιμής διαμορφώνεται στο 7,3%.

Η πρωτοβουλία αφορά βασικά προϊόντα που καταλήγουν καθημερινά στο τραπέζι των ελληνικών νοικοκυριών. Ωστόσο, ο αριθμός των προϊόντων είναι μικρότερος σε σχέση με την προηγούμενη φάση, καθώς αυτή τη φορά δεν περιλαμβάνονται σχολικά είδη.

Μειώσεις τιμών σε 994 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ - Δείτε τη λίστα

Η λίστα, πάντως, παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, συνεχίζονται οι επαφές με προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με στόχο την ένταξη περισσότερων προϊόντων.

Πότε ξεκινούν οι μειώσεις και πού θα βρουν οι καταναλωτές τα προϊόντα

Οι νέες μειωμένες τιμές τίθενται σε ισχύ από τις 4 Νοεμβρίου 2026 και θα διατηρηθούν για δύο μήνες, καλύπτοντας και την περίοδο των εορτών.

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Από την ίδια ημερομηνία, οι συμμετέχοντες κωδικοί θα είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα posokanei.gov.gr. Οι καταναλωτές θα μπορούν να αναζητούν τα προϊόντα και να ενημερώνονται για τις τιμές τους, ώστε να προγραμματίζουν πιο εύκολα τις αγορές τους.

Στα ράφια των καταστημάτων, τα προϊόντα της πρωτοβουλίας θα φέρουν ειδικό καρτελάκι που θα αναγράφει τη μείωση της τιμής.

Επιπλέον, πάνω στη μειωμένη βασική τιμή μπορούν να εφαρμόζονται και άλλες προσφορές, αυξάνοντας το συνολικό όφελος για τους καταναλωτές.

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Κάθε επιχείρηση επιλέγει αυτοτελώς ποια προϊόντα θα εντάξει στην πρωτοβουλία, καθώς και το ύψος της μείωσης που θα εφαρμόσει.

«Δε μας σώζει, αλλά μας βοηθάει»

Οι νέες μειώσεις τιμών έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθεί να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών στα σούπερ μάρκετ αποτυπώνουν την ανάγκη για φθηνότερα προϊόντα, αλλά και την επιφυλακτικότητα για το κατά πόσο μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να αντιμετωπίσει συνολικά την ακρίβεια.

Οι λίστες με τις μειωμένες τιμές σε είδη σούπερ μάρκετ, κρέας, σχολικά

«Δε μας σώζει, αλλά μας βοηθάει», ανέφερε χαρακτηριστικά καταναλωτής, ενώ άλλοι σημείωσαν ότι απαιτούνται και πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ, επισήμανε ότι οι μειώσεις σε περίπου 1.000 κωδικούς δεν σημαίνουν πως δε θα υπάρξουν ανατιμήσεις σε άλλα προϊόντα.

Όπως τονίζεται, οι διεθνείς εξελίξεις, το αυξημένο ενεργειακό κόστος και η αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον για την αγορά.

Η νέα πρωτοβουλία επιχειρεί να περιορίσει μέρος της πίεσης στις τιμές βασικών αγαθών, χωρίς ωστόσο να αποτελεί συνολική λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας.

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