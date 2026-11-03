Διπλό φονικό στη Φθιώτιδα: Εργάτης σκότωσε δύο συναδέλφους του

Απειλεί να αυτοκτονήσει

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διπλό φονικό στη Φθιώτιδα, όπου άνδρας σκότωσε δύο συναδέλφους του.
  • Το περιστατικό συνέβη σε χοιροτροφική μονάδα στις Λιβανάτες.
  • Δράστης είναι ομοεθνής των θυμάτων, εργάτες από την Ινδία.
  • Οι δύο εργάτες βρέθηκαν νεκροί από αιχμηρό αντικείμενο.
  • Ο δράστης απείλησε να αυτοκτονήσει από ταράτσα, οι συνθήκες και τα κίνητρα παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Διπλό φονικό σημειώθηκε στη Φθιώτιδα, όπους άνδρας φέρεται να δολοφόνησε δύο συναδέλφους του. 

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χοιροτροφική μονάδα στις Λιβανάτες Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργάτες από την Ινδία βρέθηκαν νεκροί, ενώ δράστης φέρεται να είναι ομοεθνής τους, ο οποίος εργαζόταν στην ίδια μονάδα.

Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να επιτέθηκε στους δύο συναδέλφους του τραυματίζοντάς τους θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια, ανέβηκε σε ταράτσα και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του. 

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, όπως και τα κίνητρα της επίθεσης.

 

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