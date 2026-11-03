Διπλό φονικό σημειώθηκε στη Φθιώτιδα, όπους άνδρας φέρεται να δολοφόνησε δύο συναδέλφους του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χοιροτροφική μονάδα στις Λιβανάτες Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργάτες από την Ινδία βρέθηκαν νεκροί, ενώ δράστης φέρεται να είναι ομοεθνής τους, ο οποίος εργαζόταν στην ίδια μονάδα.

Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να επιτέθηκε στους δύο συναδέλφους του τραυματίζοντάς τους θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια, ανέβηκε σε ταράτσα και απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, όπως και τα κίνητρα της επίθεσης.