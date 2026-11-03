Η ΕΜΥ προχώρησε στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα 02-11-2026 σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με αυτό, η κακοκαιρία που έλαβε από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία το όνομα AGNETA επηρεάζει τη χώρα μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως σήμερα το απόγευμα κυρίως στα βορειοανατολικά της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (03-11-2026)

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος) έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

(συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος) έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση). Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο , έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στα υπόλοιπα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).