«Επαφή με τον Θεό», από 20 Νοεμβρίου στο Θέατρο Nous - Creative Space

Ένα ψυχολογικό θρίλερ δράμα για τη σύγκρουση ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή

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Ο Λευτέρης Μαργιόλας επιστρέφει τη φετινή θεατρική χρονιά με σύγχρονο ελληνικό ρεπερτόριο  στο Θέατρο NOŪS Creative Space, σκηνοθετώντας το πρώτο θεατρικό έργο της Φένιας Μαϊδώνη, «Επαφή με τον Θεό».

Τι είναι αμαρτία;  Ποιος αποφασίζει ότι η επιθυμία είναι κάτι κακό; Και τι μένει από έναν άνθρωπο όταν του απαγορεύουν να θέλει;

«Επαφή με τον Θεό», από 20 Νοεμβρίου στο Θέατρο Nous - Creative Space

Τρεις αδελφές ζουν κλεισμένες σε ένα σπίτι, κάτω από τους αυστηρούς κανόνες της Μητέρας. Η Μητέρα είναι ο νόμος, το όριο, η φωνή που λέει «όχι» πριν καν ειπωθεί η ερώτηση.

Για να αντέξουν, η Φέντα, η Λούτσα και η Πία παίζουν. Κάθε νύχτα στήνουν μικρές παραστάσεις και ζουν μέσα από αυτές όλα όσα δεν τους επιτρέπεται να ζήσουν: τον έρωτα, την ελευθερία, την επιθυμία, τον έξω κόσμο.  Μέχρι που ένας άντρας μπαίνει στο παιχνίδι τους.            Ο Μάρκο. Η παρουσία του ανατρέπει τις ισορροπίες. Αυτό που μέχρι τότε ήταν φαντασία αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα, οι επιθυμίες αποκτούν σώμα και τα παιχνίδια παύουν να είναι αθώα. Η ζήλια φουντώνει, οι συμμαχίες σπάνε και τα μυστικά μετατρέπονται σε όπλα.

«Επαφή με τον Θεό», από 20 Νοεμβρίου στο Θέατρο Nous - Creative Space

Ένα σπίτι γεμάτο απαγορεύσεις.

  • Τρεις αδελφές που διεκδικούν για πρώτη φορά το δικαίωμα να θέλουν.
  • Και μια πόρτα που ανοίγει προς έναν κόσμο που τους ήταν πάντα απαγορευμένος.
  • Η «Επαφή με τον Θεό» είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ και ερωτικό δράμα για τη σύγκρουση ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή, την πίστη και την ενοχή, την αγάπη και τον έλεγχο.

«Επαφή με τον Θεό», από 20 Νοεμβρίου στο Θέατρο Nous - Creative Space

Συντελεστές

Κείμενο: Φένια Μαϊδώνη
Σκηνοθεσία: Λευτέρης Μαργιόλας
Δραματουργική επεξεργασία: Γιώργος Αγγελίδης
Κίνηση – χορογραφία: Φένια Μαϊδώνη
Φωτισμοί: Λευτέρης Μαργιόλας 
Μουσική: SoundCheck Studio
Επιμέλεια Μακιγιάζ: Margo Beauty
Φωτογραφία: Νικίτα Κουνίτσκι
Επικοινωνία: Νταίζη Λεμπέση
Γραφιστικό: White Satin Productions
Παραγωγή: White Satin Productions

Παίζουν: Μαίρη Πούλα, Φένια Μαϊδώνη, Αγγελική Παπαδημητρίου, Βλάσσης Χρυσικόπουλος

«Επαφή με τον Θεό», από 20 Νοεμβρίου στο Θέατρο Nous - Creative Space

ΙΝFO

Θέατρο Nous - Creative Space, Τροίας 34, Αθήνα
Πρεμιέρα: Από 20 Νοεμβρίου
Παραστάσεις: Κάθε Παρασκευή στις 21:15

Κατάλληλο για άνω τον 16 ετών. 
Το έργο περιέχει ακατάλληλη φρασεολογία και σκηνές σεξουαλικής αναπαράστασης
 

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