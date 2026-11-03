Με έκδηλη συγκίνηση και απέραντη τρυφερότητα, η Κέλλυ Κελεκίδου, αναφέρθηκε στα δύο της παιδιά, τα οποία πλέον έχουν μπει για τα καλά στην εφηβεία. Η τραγουδίστρια, αναφέρθηκε τόσο στον γιο της Αθανάσιο- Ραφαήλ που είναι 17 ετών και στην κορούλα της, Ελπινίκη που είναι στην προεφηβεία.

Kέλλυ Κελεκίδου/ φωτογραφία από NDP, Ανδρέας Νικολαρέας

«Όταν είσαι γονιός, πρέπει να κάνεις πολύ δουλειά με τον εαυτό σου. Όταν ακούω μία ατάκα των παιδιών ξέρω πως δεν πρέπει να απαντήσω. Σφίγγω τα δόντια μου, μερικές φορές κάτι μπορεί να μου ξεφύγει και να πω αλλά μετά το δουλεύω μέσα μου και λέω πως δεν έπρεπε να το πω. Ζητάω συγγνώμη όταν φταίων και δείχνω τα συναισθήματά μου» ανέφερε η Κέλλυ Κελικίδου.

Κέλλυ Κελεκίδου/ φωτογραφία από NDP

Η ίδια, όπως επεσήμανε, παρά τις δυσκολίες και τις αλλαγές που φέρνει αυτή η ηλικία, προσπαθεί να στέκεται δίπλα τους περισσότερο ως στήριγμα και φίλος, απολαμβάνοντας να τους βλέπει να διαμορφώνουν τους δικούς τους μοναδικούς χαρακτήρες.

«Πρέπει να ακούμε πάντα τα παιδιά. Ακόμα κι αν κάτι που ακούμε που μπορεί να μη μας αρέσει, πρέπει πάντα να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας με μία μεγάλη αγκαλιά!» είπε στο Happy Day.

Η τραγουδίστρια και σύζυγος του Νίκου Κουρκούλη, είναι πολύ χαρούμενη καθώς έχει χτίσει με τα παιδιά της μία τέτοια σχέση που θα έρθουν να της πούνε πράγματα. Ακόμα και στο σχολείο τους οι δάσκαλοι θα τους πούνε καλά πράγματα κι αυτό τη χαροποιεί. Μου αρέσει που είναι καλά παιδιά.

«Δε με νοιάζει να είναι καλοί μαθητές, θέλω να είναι καλά παιδιά» ανέφερε.

Μάκης Πουνέντης, Γιώργος Μαζωνάκης, Νίκος Κουρκούλης και Κέλλυ Κελεκίδου/ φωτογραφία από NDP

Σε άλλο μέρος της συνέντευξης, η Κέλλυ Κελεκίδου αναφέρθηκε και στον άδικο χαμό που Γιώργου Μαζωνάκη που εξέπνευσε, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο.

«Ο Γιώργος θα ζει πάντα μέσα από τα τραγούδια του, ο κόσμος τον αγαπάει. Ήταν ένας τραγουδιστής αυθεντικός»