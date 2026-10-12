Σε μία ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο βρίσκεται η Κέλλυ Κελεκίδου, η οποία ετοιμάζεται για νέα μουσικά ξεκινήματα, ενώ παράλληλα απολαμβάνει την οικογενειακή της ζωή, έχοντας πάντα στο πλευρό της τα δύο παιδιά της.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια υποδέχθηκε το star.gr σε φωτογράφιση και μίλησε στην Κατερίνα Καραγιάννη για όλα όσα απασχολούν αυτή την περίοδο την καθημερινότητά της, αποκαλύπτοντας πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής.

Κέλλυ Κελεκίδου: «Είμαστε σε μία πολύ όμορφη και δημιουργική φάση»

Η τραγουδίστρια διανύει μία περίοδο με αρκετές αλλαγές και νέα σχέδια, τόσο δισκογραφικά όσο και σε επίπεδο ζωντανών εμφανίσεων: «Γενικότερα, είμαστε σε μία πολύ όμορφη και δημιουργική φάση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα που βρίσκεστε εδώ για τις ανάγκες της δικής μου φωτογράφισης».

Το ενδιαφέρον, βέβαια, στρέφεται και στο νέο μουσικό σχήμα που ετοιμάζει για την Αθήνα. Η ίδια δε θέλησε να αποκαλύψει ακόμη το όνομα του καλλιτέχνη με τον οποίο θα συνεργαστεί, επιλέγοντας να κρατήσει το στοιχείο της έκπληξης.

«Να το κρατήσουμε λίγο ακόμα. Για έκπληξη πάντως θα είναι σε ένα από τα ομορφότερα μαγαζιά της Αθήνας και χαίρομαι πάρα πολύ γι αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα. Θα μου δώσετε λίγο ακόμα χρόνο. Πάντως είναι ένας καλλιτέχνης πολύ γνωστός, πολύ αγαπητός και έχει χαράξει μεγάλη πορεία στο καλλιτεχνικό στερέωμα» είπε αρχικά.

Ο γιος της, η μουσική και η σκέψη να φύγει στο εξωτερικό

Η Κέλλυ Κελεκίδου μίλησε για τα παιδιά της, τα οποία μεγαλώνουν και αποκτούν σταδιακά τις δικές τους επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και τα όνειρα.

Με αφορμή την αναφορά στον γιο της, ο οποίος έχει μεγαλώσει πλέον αρκετά και ασχολείται με τη μουσική, η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη χαρά της για όσα μαθαίνουν μαζί, όσο εκείνα μεγαλώνουν.

«Μέσα από τα παιδιά μαθαίνεις και γνωρίζεις πάρα πολλά πράγματα. Και τολμώ να πω ότι πάνω απ όλα είναι καλά παιδιά και ο γιος μου και η κόρη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο γιος της, Ραφαήλ, έχει μουσικά ενδιαφέροντα και σκέφτεται το ενδεχόμενο να φύγει στο εξωτερικό. Η σκέψη αυτή, όπως παραδέχθηκε η τραγουδίστρια, ξυπνά μέσα της τα συναισθήματα μιας μαμάς που θέλει να έχει τα παιδιά της κοντά της, χωρίς όμως να επιθυμεί να σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά τους.

«Ναι, σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό και εγώ ξέρεις... ως παραδοσιακή μαμά, αλλά δεν πειράζει», είπε με ειλικρίνεια.

Και συνέχισε: «Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί τα παιδιά πρέπει να ανοίγουν τα φτερά τους και να κυνηγάνε τα όνειρά τους και εμείς να είμαστε πάντα δίπλα τους, να τους στηρίζουμε σε όποια επιλογή και αν κάνουν».

«Κάνουμε παρέα, Είμαστε φιλαράκια, μα πάνω απ όλα είμαι η μαμά που πολλές φορές θα βάλω και τα όριά μου. Είμαι λίγο έτσι κάποιες φορές γιατί και οι μαμάδες τα θέλουμε λίγο έτσι όπως τα φανταζόμαστε, αλλά πολλές φορές όταν μπαίνεις στην εφηβεία, στην προεφηβεία γενικότερα, πρέπει να κάνεις υπομονή και να ακούς τα παιδιά σου. Πάνω από όλα».

Όσο για το ποιος από τους δύο γονείς αναλαμβάνει συχνότερα τον πιο αυστηρό ρόλο, η ίδια παραδέχθηκε πως αυτό αλλάζει ανάλογα με την περίσταση, αν και η δική της φωνή ακούγεται... αρκετά μέσα στο σπίτι.

Ένα σπίτι γεμάτο μουσική – Με τι θέλει να ασχοληθεί η κόρη της

Η μουσική δεν αποτελεί μόνο το επάγγελμα της Κέλλυς Κελεκίδου, αλλά και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της οικογένειάς της. Όπως αποκάλυψε, στο σπίτι υπάρχουν διαρκώς μουσικά ακούσματα, με τα μέλη της οικογένειας να ασχολούνται με διαφορετικούς τρόπους με τη μουσική.

«Τραγουδάμε όλη την ώρα, θα ακούς ένα πιάνο. Γενικότερα υπάρχει στο σπίτι. Πολλές νότες, πολλές νότες», περιέγραψε χαρακτηριστικά. «Εγώ μελετάω το καινούργιο μου πρόγραμμα. Ο Ραφαήλ παίζει στο πιάνο, η μικρή παίζει πιάνο. Γενικότερα είμαστε όλη μέρα στη μουσική», ανέφερε.

Παρά το μουσικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά της, η κόρη της, Ελπινίκη, έχει διαφορετικά επαγγελματικά όνειρα. Όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια, η μικρή θέλει να ακολουθήσει τον χώρο της ιατρικής. «Η μικρή θέλει να γίνει δερματολόγος», είπε.

Το pilates που την έκανε να αγαπήσει ξανά τη γυμναστική

Η Κέλλυ Κελεκίδου δείχνει να έχει εντάξει τη γυμναστική στην καθημερινότητά της, με το pilates να αποτελεί τη δραστηριότητα που την έχει βοηθήσει περισσότερο τα τελευταία χρόνια.

«Κάνω πιλάτες και η αλήθεια είναι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ εδώ και δύο χρόνια, παρόλο που ήμουν πάρα πολύ τεμπέλα ότι έκανα ενόργανη γυμναστική πάρα πολλά χρόνια πήγαινα για πρωταθλητισμό και από τότε που σταμάτησα την γυμναστική μπορώ να σου πω ότι δεν μου αρέσει καθόλου το γυμναστήριο», είπε και πρόσθεσε: «Αν παίξω τένις, βόλεϊ. Είμαι πολύ μάχιμη αλλά γενικότερα δε μου άρεσε και νομίζω ότι μέσα από το πιλάτες αγάπησα την γυμναστική και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, όχι μόνο για αισθητικούς λόγους».

Η εξομολόγηση για το «Άγγελέ μου» και η αναφορά στη Γωγώ Μαστροκώστα

Από τη συζήτηση δε θα μπορούσε να λείπει το τραγούδι «Άγγελέ μου», το οποίο είχε προκαλέσει συγκίνηση και είχε συνδεθεί με τη φίλη της, Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν λίγους μήνες. Η Κέλλυ Κελεκίδου εξήγησε πως το κομμάτι είχε γραφτεί από τον Γιώργο Μουκίδη και πως δεν είχε δημιουργηθεί εξαρχής ως τραγούδι αφιερωμένο στη φίλη της.

Όπως διευκρίνισε, το τραγούδι προοριζόταν να συμπεριληφθεί στον δίσκο της, όμως, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, την άγγιξε με διαφορετικό τρόπο.

«Ήταν ένα τραγούδι που το έγραψε ο Γιώργος ο Mουκίδης και θέλω να πω ότι δεν γράφτηκε για τη Γωγώ. Αυτό το τραγούδι ήταν να συμπεριληφθεί μέσα στο δίσκο μου, απλά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή με άγγιξε πολύ διαφορετικά», είπε.

«Και επειδή όπως ξέρεις ως άνθρωπος δεν μου αρέσει να μιλάω γι αυτά μέσα από αυτό το τραγούδι, είπα όσα ήθελα να πω. Από κει και πέρα τα κρατάω τα υπόλοιπα για μένα και δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε τίποτα άλλο», και πρόσθεσε.