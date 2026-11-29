Η μικρή αλλαγή στην εμφάνισή της που της χάρισε φρεσκάδα

Στη Νέα Υόρκη παραμένει η Άννα Βίσση, όπου συνδυάζει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες με συναντήσεις με αγαπημένους φίλους και στιγμές προσωπικής φροντίδας.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρίσκεται στην αμερικανική μεγαλούπολη, καθώς προετοιμάζει το νέο της δισκογραφικό βήμα, ηχογραφώντας τραγούδια για το επερχόμενο άλμπουμ της.

Μέσα στο απαιτητικό πρόγραμμα των ηχογραφήσεων, η Άννα Βίσση βρήκε χρόνο για μια συνάντηση με τον διεθνώς καταξιωμένο Έλληνα hairstylist Πάνο Παπανδριανό, ο οποίος ανέλαβε να φρεσκάρει την εμφάνισή της.

Οι δυο τους μοιράστηκαν μια κοινή φωτογραφία στα social media, αποκαλύπτοντας το αποτέλεσμα της ανανέωσης. «Catching up with a little trim» («Τα λέμε από κοντά, με ένα μικρό κούρεμα»), έγραψε ο hairstylist, με την τραγουδίστρια να ποζάρει χαμογελαστή δίπλα του.

Η Άννα Βίσση επέλεξε να διατηρήσει το αγαπημένο της ξανθό χρώμα, ενώ οι χαρακτηριστικές αφέλειες και οι φιλαριστές άκρες έδωσαν μια πιο ανάλαφρη αίσθηση στα μαλλιά της, χωρίς να αλλοιώσουν το signature look της.

Η σχέση της με τη μόδα και την εικόνα της άλλωστε παραμένει διαχρονικά στενή. Η τραγουδίστρια έχει αποδείξει μέσα από τις δεκαετίες ότι δεν φοβάται τις αλλαγές, τις τολμηρές στιλιστικές επιλογές και τις ανανεώσεις, αντιμετωπίζοντας την εμφάνισή της ως αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.