Η Ελλάδα απορρίπτει νέες περικοπές στα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Πολιτικής Συνοχής, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε μεγαλύτερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με νέες πηγές εσόδων. Για τον ελληνικό δημοσιονομικό σχεδιασμό, ανέφερε ότι τα νέα μόνιμα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα φτάσουν τα 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030.

Αντί για τέτοιου είδους περικοπές, ο κ. Μητσοτάκης τάσσεται υπέρ ενός μεγαλύτερου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού με νέες πηγές εσόδων, προτείνοντας τη δημοπράτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του φάσματος συχνοτήτων για τα δίκτυα 6G, από την οποία θα μπορούσαν να προκύψουν έσοδα 12 έως 15 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα, επισημαίνει την πολιτική σημασία της ανάληψης της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ το β' εξάμηνο του 2027, εφόσον η διαπραγμάτευση παραμένει ανοιχτή.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι τα νέα μόνιμα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα ανέλθουν αθροιστικά στα 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030, ενώ αναφέρεται στην καταβολή 236 εκατ. ευρώ για την επιστροφή ενοικίου σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά.

«Όλοι οι πραγματικοί δικαιούχοι θα πληρωθούν κανονικά»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις ενισχύσεις, με την προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης να καταβάλλεται από τη Δευτέρα, με την εξόφληση να έχει προγραμματιστεί για τις 30 Δεκεμβρίου. «Όλοι οι πραγματικοί δικαιούχοι θα πληρωθούν κανονικά και κανείς δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από όσα δικαιούται», διαβεαίωσε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται επίσης στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την πρόσληψη 27.494 ανέργων, στις παρεμβάσεις σε νοσοκομεία και σχολεία, στη δυνατότητα εξαγωγής ελληνικού αμυντικού εξοπλισμού μέσω διακρατικών συμφωνιών, καθώς και στην αύξηση των επιστροφών μεταναστών, οι οποίες έχουν ξεπεράσει τις 6.000.

Κλείνοντας την ανασκόπησή του, με αφορμή την επαναλειτουργία του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναβεβαιώνει την ελληνική θέση για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. «Καμία συμφωνία δεν μπορεί να προϋποθέτει την αναγνώριση ξένης κυριότητας στους εθνικούς μας θησαυρούς. Μια ιστορία 2.500 ετών δεν παραγράφεται», γράφει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Καλημέρα. Επιτρέψτε μου, πριν μπω στα θέματα της εβδομάδας, να εξηγήσω τη θέση που διατύπωσα και δημόσια με ανάρτησή μου στο Χ για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μια αντίφαση στην ευρωπαϊκή συζήτηση: ενώ θεωρητικά συμφωνούμε ως ευρωπαϊκή οικογένεια με τις διαπιστώσεις της έκθεσης του Μάριο Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και αναγνωρίζουμε την ανάγκη για μεγαλύτερες επενδύσεις στην άμυνα, στην ενέργεια και στην τεχνολογία, κάποιοι από εμάς δεν είμαστε εξίσου φιλόδοξοι ως προς τους πόρους που θέλουμε να διαθέσουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Και δεν θεωρώ αποδεκτό να χρηματοδοτήσουμε τις νέες προτεραιότητες της Ευρώπης μειώνοντας τα κονδύλια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική Συνοχής.

Η θέση που υποστηρίζω είναι υπέρ ενός μεγαλύτερου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, με νέες πηγές εσόδων, και ενδεικτικά αναφέρω μία από τις προτάσεις που έχoυμε καταθέσει που είναι η δημοπράτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του φάσματος συχνοτήτων για τα δίκτυα 6G, από την οποία θα μπορούσαν να προκύψουν πόροι της τάξης των 12 έως 15 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του κοινού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Πόροι που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη χρηματοδότηση των νέων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, χωρίς να περιοριστεί η χρηματοδότηση των υφιστάμενων πολιτικών. Διότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και άμυνας προϋποθέτει περικοπές στα κονδύλια για τους αγρότες μας και την ανάπτυξη της περιφέρειας. Αυτή είναι μια θέση την οποία θα συνεχίσω να υποστηρίζω με συνέπεια σε όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Και γι’ αυτό έχει σημασία ποια πολιτική δύναμη θα κάθεται στη θέση της ελληνικής προεδρίας αν αυτή η διαπραγμάτευση δεν κλείσει και μεταφερθεί έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Για τον δικό μας εθνικό προϋπολογισμό θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες, καθώς πλησιάζουμε στην ψήφισή του στη Βουλή. Αυτήν την εβδομάδα, πάντως, παρουσιάσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030, στον οποίο αποτυπώνονται όλες οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις που έχουμε ήδη νομοθετήσει ή ανακοινώσει για τα επόμενα χρόνια. Αξίζει να συγκρατήσουμε ένα ποσό: 3,6 δισ. ευρώ. Σε αυτό το ύψος θα ανέλθουν αθροιστικά έως το 2030 τα νέα μόνιμα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Περνώ τώρα στα υπόλοιπα θέματα της εβδομάδας:

1. Ξεκινώ με την επιστροφή ενοικίου, που καταβλήθηκε την Πέμπτη, τέσσερις ημέρες νωρίτερα από ό,τι είχαμε προγραμματίσει. Σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έλαβαν συνολικά 236 εκ. ευρώ. Θυμίζω ότι φέτος διευρύναμε τα εισοδηματικά κριτήρια για να καλύψουμε περισσότερους δικαιούχους. Επίσης, 21.277 εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι υγειονομικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται, υπό προϋποθέσεις, την επιστροφή δύο ενοικίων αντί για ένα.

2. Από την Τετάρτη, που ήταν και η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, λειτουργούν τρία νέα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας, στην Κηφισιά, τη Νίκαια και τον Άγιο Παντελεήμονα. Φτάνουμε έτσι τα 66 εξειδικευμένα γραφεία σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 10 στην Αττική. Κάθε γυναίκα που υφίσταται βία στο σπίτι της πρέπει να ξέρει πού μπορεί να απευθυνθεί και ότι εκεί θα βρει βοήθεια.

3. Στο μέτωπο της απασχόλησης, έχουμε νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την πρόσληψη 27.494 ανέργων άνω των 30 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στους άνω των 50 που δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν δουλειά. Οι επιχειρήσεις θα επιδοτούνται για 12 μήνες με ποσά από 7.878 έως 11.817 ευρώ για κάθε πρόσληψη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο app.opske.gr μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι. Από αρνητική πρωταθλήτρια ανεργίας έως το 2019, η Ελλάδα πλέον έχει χαμηλότερη ανεργία ανδρών από την υπόλοιπη ΕΕ, συγκλίνει στους δείκτες ανεργίας νέων και έχει μειώσει κατά 50% την ανεργία γυναικών.

4. Στον αγροτικό τομέα, σχεδόν 500.000 αγρότες, δηλαδή 9 στους 10 που ξεκίνησαν τη διαδικασία, έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους στο myAGRO. Από αύριο ξεκινούν οι πληρωμές με την προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης και στις 30 Δεκεμβρίου θα γίνει η εξόφληση. Για πρώτη φορά από το 1981 που ξεκίνησαν κοινοτικές ενισχύσεις των Ελλήνων αγροτών, το Δημόσιο έχει τον πλήρη έλεγχο της πλατφόρμας πληρωμών, ενώ 56.000 αγρότες χρησιμοποίησαν την προσυμπληρωμένη αίτηση. Οι πληρωμές θα συνεχιστούν έως τον Ιούνιο του 2027. Το μήνυμα είναι σαφές: όλοι οι πραγματικοί δικαιούχοι θα πληρωθούν κανονικά και κανείς δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από όσα δικαιούται.

5. Ενισχύουμε με περισσότερα από 10 εκ. ευρώ το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο, τα δύο μοναδικά αμιγώς πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας μας. Τα χρήματα θα διατεθούν για την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών και την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις κλινικές και τα εργαστήρια του Αρεταιείου.

6. Υπογράφηκε η σύμβαση για 12 νέα σχολεία (6 νηπιαγωγεία, 4 δημοτικά και 2 γυμνάσια) κυρίως στις περιαστικές περιοχές του Δήμου Χανίων, με την υποχρέωση ο ανάδοχος να έχει και την ευθύνη της συντήρησής τους για 25 χρόνια. Το έργο κοστίζει 50,6 εκ. ευρώ και γίνεται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Από το 2019 υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανακαινίσεων και ενεργειακών παρεμβάσεων σε περισσότερα από 1.400 σχολεία της χώρας, ύψους 2,2 δισ. ευρώ, με αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Μαζί με το πρόγραμμα ανακαινίσεων Μαριέττα Γιαννάκου που αφορά περίπου 2.000 σχολικές μονάδες, 1 στα 4 σχολεία (>3.400 σε σύνολο 12.582) ανακαινίζεται.

7. Επίσης μέσω ΣΔΙΤ υπογράφηκε την Τετάρτη η σύμβαση για το φράγμα Μιναγιώτικου στη Μεσσηνία, ένα έργο 149 εκ. ευρώ που θα εξασφαλίσει νερό για την άρδευση 35.000 στρεμμάτων και την ύδρευση πέντε οικισμών. Ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό για τους παραγωγούς της περιοχής, αλλά και για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

8. Μια σημαντική αλλαγή για την ελληνική αμυντική βιομηχανία προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που συζητήσαμε την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για πρώτη φορά η χώρα μας θα μπορεί όχι μόνο να αγοράζει αλλά και να πουλά αμυντικό εξοπλισμό μέσω διακρατικών συμφωνιών. Παράλληλα, θεσμοθετούμε τη συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με έμφαση στην καινοτομία, στα drones και στην τεχνητή νοημοσύνη.

9. Στο μεταναστευτικό πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη πτήση τσάρτερ του ΔΟΜ με οικειοθελείς επιστροφές 114 μεταναστών από 9 εθνότητες της Αφρικής και της Ασίας. Στο 10μηνο του 2025 έχουμε αύξηση 23% (2.417 έναντι 1.959) στις αναγκαστικές επιστροφές και μέχρι σήμερα 54% στις οικειοθελείς επιστροφές (2.502 έναντι 1.623) του ΔΟΜ. Οι συνολικές επιστροφές έχουν ξεπεράσει τις 6.000, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 10μήνου του 2025 ήταν 4.646. Προφανώς ο στόχος είναι να αυξηθούν περισσότερο καθώς η αύξηση των επιστροφών δίνει και το σωστό μήνυμα για τη μείωση των ροών. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την εφαρμογή του δόγματος «φυλάκιση ή επιστροφή» και της υφ’ όρων απόλυσης με υποχρεωτική επιστροφή, 990 παράνομοι μετανάστες έχουν επιλέξει την επιστροφή υφ’ όρων αντί για την έκτιση της ποινής φυλάκισης. Παρά τη μείωση των συνολικών μεταναστευτικών ροών η πίεση στην Κρήτη είναι αυξημένη και λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο για να τη διαχειριστούμε. Και ενώ δίνουμε αυτήν τη μάχη για την παράνομη μετανάστευση, βελτιώνουμε τους δείκτες στη νόμιμη μετανάστευση, καθώς το 2026 έναντι του 2025 είχαμε έγκριση 27.000 περισσότερων μετακλήσεων ξένου εργατικού δυναμικού που έχουμε ανάγκη.

Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με μια πρόταση για την επόμενη βόλτα σας στην Ακρόπολη. Ύστερα από σχεδόν 20 χρόνια, το Παλαιό Μουσείο πάνω στον Ιερό Βράχο ανοίγει και πάλι τις πόρτες του. Ανάμεσα στα ευρήματα της αρχαίας Αθήνας που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό, ξεχωριστή θέση έχει η έκθεση «Ο Παρθενώνας Ζωντανεύει». Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει ανάμεσα στις μορφές της ζωφόρου του Παρθενώνα, στην πομπή των Παναθηναίων. Μία σκέψη/επισήμανση: μπορούμε πλέον, χάρη στην τεχνολογία, να ανασυνθέσουμε τη ζωφόρο του Παρθενώνα. Το ζητούμενο, όμως, παραμένει η επανένωση των ίδιων των Γλυπτών στον τόπο που τα γέννησε. Και σε αυτήν την εθνική διεκδίκηση η θέση μας είναι αμετακίνητη: καμία συμφωνία δεν μπορεί να προϋποθέτει την αναγνώριση ξένης κυριότητας στους εθνικούς μας θησαυρούς. Μια ιστορία 2.500 ετών δεν παραγράφεται.

Η επόμενη ανασκόπηση… τον Δεκέμβριο. Καλή Κυριακή»