Την έντονη κριτική της αντιπολίτευσης για τα σπιτάκια ανακύκλωσης δέχεται η κυβέρνηση, η οποία παραπέμπει στη δικαστική διερεύνηση. Η αντιπαράθεση επεκτείνεται στις δημόσιες συμβάσεις που συνδέονται με τις αδελφές του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου, όπως και του γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

Η υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης εξελίσσεται σε νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι εστιάζει στην έρευνα της Δικαιοσύνης και την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για σοβαρά ερωτήματα που αγγίζουν την κυβερνητική πλευρά. Παράλληλα, δεν υποχωρεί η σύγκρουση για τις δημόσιες συμβάσεις που συνδέονται με τις αδελφές του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου και του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

Η κυβερνητική γραμμή αποτυπώθηκε από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, υποστήριξε ότι «η αγορά του συγκεκριμένου συστήματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης δεν ήταν κυβερνητική απόφαση, ήταν απόφαση που προκλήθηκε από τους δήμους και από τις περιφέρειες».

Δριμεία κριτική από την αντιπολίτευση για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους για την υπόθεση, μιλώντας για νέο σκάνδαλο που αφήνει σκιές στην κυβέρνηση. Από το ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Παναγιώτης Δουδωνής δήλωσε: «ο αγώνας του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, ένας μοναχικός αγώνας και επίμονος, δικαιώνεται. Τον λόγο έχει η δικαιοσύνη».

Από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στο OPEN, ανέφερε: «αυτά είναι λεφτά του ελληνικού λαού Οποιος ακουμπάει χρήμα του ελληνικού λαού η Ελληνική Λύση θα κόβει χέρια».

Σε ανακοίνωση της ΝΙΚΗΣ επισημαίνεται: «Πρέπει να πάει βαθιά το μαχαίρι στο κόκκαλο, διερευνώντας τυχόν ευθύνες σε κάθε επίπεδο.».

Σε κάρτα της ΕΛΑΣ για την υπόθεση γίνεται λόγος για: «Η κορυφή του παγόβουνου ενός μεγάλου επιχειρηματικοπολιτικού σκανδάλου.».

Υπόθεση Μίλτου Χατζηγιαννάκη και νέα αντιπαράθεση με την ΕΛ.Α.Σ.

Την ίδια ώρα, η πολιτική ένταση μεταφέρεται και στην υπόθεση των συμβάσεων έργων εταιρειών που αποδίδονται στον στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Η κυβέρνηση συνεχίζει να στοχεύει την ΕΛ.Α.Σ. ζητώντας απαντήσεις για όσα έχουν δημοσίως αναφερθεί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αθήνα 9,84, δήλωσε: «O κύριος Χατζηγιαννάκης είπε ότι «ήταν όλα σε γνώση του κυρίου Τσίπρα», τα ερωτήματα αυτά μεταφέρθηκαν στον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ.».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π, Μαρινάκης για την υπόθεση Χατζηγιαννάκη και τον Α. Τσίπρα

Από την ΕΛ.Α.Σ. ο Κώστας Ζαχαριάδης, σε παρέμβασή του στο Μega, απάντησε: «Εμείς δε μετέχουμε στο λασποπόλεμο της ΝΔ ούτε κρυβόμαστε πίσω από τον ανεμιστήρα για να πετάξουμε και εμείς λάσπη».

Η κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΕΛ.Α.Σ. οδηγείται στα δικαστήρια

Η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ περνά πλέον και στις δικαστικές αίθουσες. Μετά τη μήνυση που προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά της Μαριζέτας Αντωνοπούλου, ακολούθησε η κίνηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη κατά της Θεώνης Κουφονικολάκου.

Σε δήλωση της Θεώνης Κουφονικολάκου αναφέρεται ότι «η ΕΛ.Α.Σ. δεν ανέδειξε τις συμβάσεις 9 εκατ. της οικογένειας του».

Στα δικαστήρια ο καβγάς ΠΑΣΟΚ - ΕΛ.Α.Σ.

Από την πλευρά του, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης απάντησε: «τα ποσά είναι ανυπόστατα, θα προσφύγω στη δικαιοσύνη».

Πιέσεις για την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην παραίτηση του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου, θέση που εκφράζουν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η πίεση προς το κυβερνητικό στρατόπεδο εντείνεται όσο η υπόθεση παραμένει στην επικαιρότητα και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο βουλευτής της ΝΔ, Φίλιππος Φόρτωμας, δήλωσε στο Attica: «Ο κύριος Λιάκος θα έπρεπε να έχει διευκολύνει με το να παραιτηθεί».

