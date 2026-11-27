Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή και γεμάτη αγάπη εβδομάδα πέρασε η Μαρία Ηλιάκη, η οποία κορυφώθηκε με τα γενέθλια του συντρόφου της, Στέλιου Μανουσάκη, και την ονομαστική γιορτή της κόρης τους, Κατερίνας.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής «Νωρίς - νωρίς» μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από αυθεντικές οικογενειακές στιγμές, σκορπίζοντας χαμόγελα στους διαδικτυακούς της φίλους. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε η σοκολατένια τούρτα γενεθλίων με την επιγραφή «Χρόνια πολλά μπαμπά!», καθώς και η τρυφερή εικόνα της μικρής Κατερίνας μπροστά στα αναμμένα κεράκια.

Παράλληλα, μέσα από τις αναρτήσεις της, η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι βρέθηκε με τον αγαπημένο της στο Κλειστό του ΟΑΚΑ, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γεωργία στο μπάσκετ.

«Η δική μου dream team… Ο Στέλιος μου και η Κατερίνα μου… Αυτή την εβδομάδα κάθε χρόνο σας γιορτάζω και τους δύο και κάθε χρόνο σκέφτομαι πως είστε η καλύτερη ομάδα που θα μπορούσα να έχω… Οπότε αυτή η εβδομάδα έχει πολλή αγάπη, πολλές τούρτες, ρομαντικό δείπνο και… έναν αγώνα μπάσκετ», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά ζευγάρια της ελληνικής showbiz, καθώς μετρούν πλέον πάνω από οκτώ χρόνια κοινής πορείας. Αν και γνωρίζονταν κοινωνικά από παλαιότερα, ήρθαν πιο κοντά την άνοιξη του 2018 και έγιναν ζευγάρι, γιορτάζοντας κάθε χρόνο την επέτειό τους τον Μάιο.

Στα πρώτα χρόνια της σχέσης τους, οι αποστάσεις και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τούς έκαναν να μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ελβετία, όπου ο Στέλιος Μανουσάκης εργαζόταν ως γυναικολόγος στη Ζυρίχη. Το 2020–2021 η σχέση τους πέρασε σε ένα νέο, καθοριστικό στάδιο, όταν η παρουσιάστρια αποφάσισε να μετακομίσει μόνιμα στη Ζυρίχη για να ζήσει στο πλευρό του, διάστημα κατά το οποίο έμεινε έγκυος.

Η απόλυτη ευτυχία ήρθε για εκείνους στις 31 Μαΐου 2021, με τη γέννηση της κόρης τους, Κατερίνας, σε κλινική της Ζυρίχης. Στο μεταξύ, ο Στέλιος Μανουσάκης της είχε κάνει πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στην Ελβετία, ενώ μετά τον ερχομό του παιδιού τους το ζευγάρι προχώρησε στην υπογραφή συμφώνου συμβίωσης στην Ελλάδα.

Το διάστημα 2022–2023 σηματοδότησε την οριστική επιστροφή και μόνιμη εγκατάστασή τους στην Αθήνα, ενώ τον Μάιο του 2023 βάπτισαν τη μικρή Κατερίνα.

Σήμερα, το ζευγάρι ζει μόνιμα στα βόρεια προάστια της Αθήνας και τον Μάιο του 2026 συμπλήρωσε οκτώ χρόνια μαζί. Όπως έχει εξομολογηθεί η ίδια η Μαρία Ηλιάκη, παρότι στο παρελθόν είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο ενός θρησκευτικού γάμου, πλέον νιώθουν απόλυτα καλυμμένοι με το σύμφωνο συμβίωσης και δεν έχουν στα άμεσα σχέδιά τους την οργάνωση γάμου.