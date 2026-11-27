Σε μια σπάνια δημόσια τοποθέτηση για την προσωπική της ζωή, η Κατερίνα Νοτοπούλου μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά για τον δεσμό της με τον Πασχάλη Τσαρούχα και την πληρότητα που αισθάνεται στο πλευρό του.

Η πολιτικός βρέθηκε καλεσμένη του Δήμου Βερύκιου στο podcast «RAW» των ΝΕΩΝ, σε μια συζήτηση όπου άνοιξε τα χαρτιά της για την αποχώρησή της από το Κοινοβούλιο, τη νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και την επαγγελματική της επιστροφή στον τομέα της ψυχικής υγείας. Παρά το γεγονός ότι διαχρονικά αποφεύγει τη δημοσιότητα γύρω από τα προσωπικά της, αυτή τη φορά αναφέρθηκε με θέρμη στον γνωστό ηθοποιό, εκφράζοντας την αγάπη της και σχολιάζοντας το ενδεχόμενο απόκτησης ενός παιδιού.

«Νιώθω ευτυχισμένη αυτή την περίοδο της ζωής μου. Όταν είμαστε με έναν άνθρωπο που αγαπάμε και μας αγαπάει, όταν έχουμε ψυχική ισορροπία… δεν υπάρχουν επιλογές χωρίς κόστος. Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω για αυτό. Με κάνει να νιώθω καλά με τον εαυτό μου… Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ερώτηση (αν θα ήθελα παιδί). Νομίζω είναι ό,τι φέρει η ζωή, ό,τι φέρει η σχέση. Ο Πασχάλης είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Τον αγαπάω, τον θαυμάζω, τον καμαρώνω. Η ζωή μαζί του είναι γιορτή», δήλωσε αρχικά.

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πόσο έξω από τα νερά της νιώθει όταν εκθέτει τα συναισθήματά της δημόσια: «Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είμαι καθόλου εξοικειωμένη με αυτό και νιώθω και άβολα και αμήχανα. Τολμώ να πω ότι δεν μου είναι και ευχάριστο να συζητάω δημόσια γι’ αυτό. Από την άλλη μεριά… Όλα είναι βαθιά σε αυτή τη σχέση. Τα νοήματα και τα συναισθήματα».

Το χρονικό της σχέσης και η καθημερινότητά τους

Ο δεσμός του Πασχάλη Τσαρούχα και της Κατερίνας Νοτοπούλου απασχολεί τα media τους τελευταίους μήνες, καθώς ενώνει δύο ανθρώπους από εντελώς διαφορετικούς χώρους: την υποκριτική και την πολιτική.

Η σχέση τους αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2026, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση του ηθοποιού στα κοινωνικά δίκτυα. Δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία, είχε γράψει: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου», με εκείνη να ανταποκρίνεται σχολιάζοντας: «Όλα μαζί…».

Σήμερα, το ζευγάρι μοιράζεται ήδη την ίδια στέγη, περνώντας το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς του στη Θεσσαλονίκη — την πόλη όπου δραστηριοποιείται πολιτικά η Κατερίνα Νοτοπούλου, αλλά και όπου εμφανίζεται θεατρικά ο Πασχάλης Τσαρούχας με την παράσταση «Ζορμπάς».

Οι υποχρεώσεις τους, ωστόσο, επιβάλλουν συχνά ταξίδια. Βρίσκονται τακτικά στην Αθήνα, όπου εκείνη ασχολείται με ένα νέο εγχείρημα πάνω στο αντικείμενό της ως ψυχολόγος, καθώς και στην Κύπρο, λόγω των γυρισμάτων της σειράς «Μπλε Ώρες» στην οποία πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός. Κρατώντας πάντα χαμηλό προφίλ μακριά από τα φώτα, η Κατερίνα Νοτοπούλου προστατεύει την ιδιωτικότητά της, το ίδιο και ο καταξιωμένος ηθοποιός που είναι ήδη πατέρας δύο παιδιών.