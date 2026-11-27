Σοβαρές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στο Παναιτώλιο Αγρινίου, με τις αποκαλύψεις για όσα φέρεται να βίωνε το 15χρονο κορίτσι που κατήγγειλε ότι το εξέδιδαν οι γονείς του. Νέες μαρτυρίες από ανθρώπους που γνώριζαν την οικογένεια και την ανήλικη έρχονται στο «φως», περιγράφοντας περιστατικά που προκαλούν έντονο προβληματισμό.

«Πάρτε με από αυτό το σπίτι», φέρεται είχε παρακαλέσει συγγενείς της το κορίτσι λίγο πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση.

Η ανήλικη φέρεται να αποκάλυψε σε κοντινό της πρόσωπο ότι οι γονείς της την προωθούσαν σε άνδρες από την ηλικία των 8 ετών. Η καταγγελία οδήγησε στην κινητοποίηση των Αρχών και την έναρξη έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να ζούσε το κορίτσι.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η 15χρονη κατονόμασε περίπου 15 άνδρες από το χωριό και τις γύρω περιοχές, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι λάμβανε 10 έως 15 ευρώ για κάθε συνάντηση. Για την υπόθεση εκδόθηκαν συνολικά 15 εντάλματα σύλληψης, ενώ οκτώ άτομα έχουν συλληφθεί.

Αγρίνιο: «Το παιδί το κακοποιούσε η μητέρα του, έλεγε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία γυναίκας που γνώριζε την οικογένεια και την 15χρονη και μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα». Η ίδια υποστήριξε ότι η μητέρα της την κακοποιούσε και ότι υπήρχαν σημάδια στην πλάτη της ανήλικης, τα οποία το κορίτσι είχε δείξει σε άλλα παιδιά και συμμαθητές του στο σχολείο.

Η γυναίκα περιέγραψε, επίσης, όσα φέρεται να άκουγαν άλλα παιδιά από την 15χρονη, η οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, εξέφραζε την απόγνωσή της για την κατάσταση που βίωνε.

«Θέλω να αυτοκτονήσω, δεν αντέχω άλλο. Πότε θα φύγω από εδώ μέσα, πότε θα με πάρει ο Θεός», φέρεται να έλεγε η ανήλικη στους συμμαθητές της.

Η ίδια περιέγραψε το κορίτσι ως ζωηρό και κοινωνικό, ένα αγοροκόριτσο που κυκλοφορούσε με το ποδήλατό του και έκανε παρέα με άλλα παιδιά της περιοχής. Θυμήθηκε, μάλιστα, ότι η 15χρονη της είχε μιλήσει για τις δουλειές που έπρεπε να κάνει στο σπίτι και το χωράφι. Όπως της είχε πει, οι γονείς της την έστελναν να μαζεύει τριφύλλι και ελιές, να πηγαίνει στο χωράφι και να ταΐζει τις κότες.

Αγρίνιο: «Έχει σχέση με 47χρονο»

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η 15χρονη φέρεται να έχει δεσμό με έναν 47χρονο γείτονά της, με τον οποίο, μάλιστα, πήγε μαζί στην αστυνομία κι έκανε την καταγγελία στην αστυνομία.

Όπως είπε, το κορίτσι έχει εκμυστηρευτεί σε συμμαθητές της ότι είναι ερωτευμένη με τον συγκεκριμένο άνδρα και είναι ο μοναδικός που την καταλαβαίνει.

Ο 47χρονος δεν έχει συλληφθεί. Η ανήλικη δεν τον έχει καταγγείλει, ωστόσο ο ρόλος του ερευνάται από τις αρχές.

Αγρίνιο: Γνώριζαν, αλλά κρατούσαν τα στόματα κλειστά

Κάτοικοι του χωριού και συγγενείς της 15χρονης που μίλησαν στην εκπομπή, ανέφεραν ότι γνώριζαν πως το κορίτσι ζούσε σε πολύ άσχημες συνθήκες.

Όπως είπαν, οι γονείς της ήταν ναρκομανείς. Ο πατέρας ήταν για αρκετό καιρό στη φυλακή για ναρκωτικά, ενώ η μητέρα δεν εργαζόταν και έκανε και η ίδια χρήση ναρκωτικών και είχε εθισμό και στο αλκοόλ.

Κάποιοι κάτοικοι έβλεπαν το κορίτσι να περιφέρεται μόνο του αργά το βράδυ στο χωριό για να μην επιστρέψει στο σπίτι του και είχαν απευθυνθεί στη δημοτική αρχή για να μεριμνήσει για εκείνο, χωρίς όμως να γίνει κάτι για να απομακρυνθεί το παιδί από το αρρωστημένο αυτό περιβάλλον.

Η ανήλικη εξετάστηκε από ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, ο οποίος δε διαπίστωσε σημάδια βιασμού.