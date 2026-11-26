Η θωράκιση της χώρας μας κατά των drones συνεχίζεται. Η Ελλάδα προμηθεύεται 10 αισθητήρες, που θα εγκατασταθούν στην Αττική και στο Αιγαίο, με αποστολή να ξετρυπώνουν θαλάσσιες απειλές.

Τα σμήνη μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας αποτελούν τον νέο κίνδυνο για τα πλοία, τόσο τα πολεμικά όσο και τα εμπορικά. Σε αυτόν τον τομέα η Τουρκία έχει κάνει άλματα προόδου και, υπό αυτόν τον φόβο, 10 παθητικοί αισθητήρες, 10 ραντάρ επιτήρησης μεγάλης εμβέλειας και 6 ηλεκτροοπτικά συστήματα θα τοποθετηθούν στο Αιγαίο και στην Αττική. Θα γίνουν τα «μάτια» και τα «αυτιά» του Πολεμικού Ναυτικού.

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Όπως ανέφερε ο Βαγγέλης Ξανθάκης, διευθυντής της εταιρείας επισκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών FLYBOT, «οι παθητικοί αισθητήρες ανιχνεύουν ακτινοβολία, κυρίως από ραντάρ. Κάποια πλοία, για παράδειγμα, που κινούνται έχουν ραντάρ. Οι αισθητήρες τα ανιχνεύουν και αποκαλύπτουν τη θέση του στόχου. Τα ίδια, όμως, επειδή είναι παθητικά, δεν αποκαλύπτουν τη δική τους θέση και δεν μπορούν να γίνουν στόχοι».

B. Ξανθάκης: Πώς θα λειτουργεί το σύστημα οχύρωσης του Αιγαίου

Οι Τούρκοι χρησιμοποιούν μια γκάμα θαλάσσιων drones, όπως τα Άλμπατρος και τα Μάρλιν, με στόχο την άρνηση πρόσβασης σε περιοχές κλειστών θαλασσών, όπως το Αιγαίο. Χτίζουν, δηλαδή, ένα άτυπο ναρκοπέδιο.

Drones όπως το Μάρλιν έχουν και δυνατότητες ηλεκτρονικών παρεμβολών και υποκλοπών, ενώ τα Άλμπατρος συνεργάζονται με τα Μπαϊρακτάρ, δημιουργώντας ένα πλέγμα. Οι νέοι αισθητήρες θα μπορούν να εντοπίζουν τέτοια θαλάσσια drones και να παρεμβαίνουν στο λογισμικό τους.

«Θα μπορούμε ευκολότερα να εντοπίζουμε θαλάσσια drones»

«Μπορούν να κυκλοφορούν σκάφη με παράτυπους μετανάστες, επανδρωμένα ή μη σκάφη, τα οποία με αυτά τα τρία συστήματα θα γίνονται πολύ πιο εύκολα ανιχνεύσιμα. Τα μη επανδρωμένα είναι πιο δύσκολοι στόχοι» δήλωσε ακόμη ο κ. Ξανθάκης.

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Το συνολικό κόστος του προγράμματος θα ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο.

