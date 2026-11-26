Νέο σκάνδαλο μεγατόνων απασχολεί την κοινή γνώμη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διέταξε την σύλληψη ενός εκδότη, δύο επιχειρηματιών και ενός ακόμη ατόμου για την περιβόητη υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Τα εντάλματα ήταν για τέσσερα άτομα: ένα γνωστό εκδοτη, τους δύο ιδιοκτήτες της ΤΕΧΑΝ, μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές εταιρείες και τον πρόεδρο της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Απόψε θα διανυκτερεύσουν στο τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων και αύριο θα μεταχθούν ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και στη συνέχεια σε ανακριτή .

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κατηγορίες αφορούν σε απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ηθική αυτουργία σε απιστία .





Οι καταγγελίες για υπερκοστολόγηση

Πολύμηνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα σπιτάκια ανακύκλωσης ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 με τις καταγγελίες όμως να «πέφτουν βροχή» από το 2021 .

Στο επίκεντρο δύο Ευρωπαίων Εισαγγελέων, μπήκε η εταιρεία ΤΕΧΑΝ η οποία ήταν αυτή που έπαιρνε τους διαγωνισμούς και διέθετε τα σπιτάκια σε Περιφέρειες, Δήμους και φορείς διαχείρισης αποβλήτων

Μόνο ο πρώτος διαγωνισμός αφορούσε 90 σπιτάκια ανακύκλωσης στην Αττική, 60 στην Κρήτη και 58 στην Πελοπόννησο.

Οι περιοχές με τους διαγωνισμούς για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Aκολούθησε το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που έδειχνε υπερκοστολόγηση

Για καθένα από τα σπίτια καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ αντί 66.000 ευρώ που κοστολογείται στην ελεύθερη αγορά. Σύμφωνα με την κατηγορία για να μην χάνουν στους διαγωνισμούς συμμετείχε και άλλη εταιρεία που είχε στενή σχέση με την ΤΕΧΑΝ.

Όπως δήλωσε ο Α΄Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, «η έρευνα αγοράς σταματούσε ουσιαστικά σε συγγενείς εταιρείες, δηλαδή θυγατρικές εταιρείες μικρών εταιρειών, οι οποίες συμμετείχαν στον διαγωνισμό και έδιναν πολύ μικρές εκπτώσεις σε υψηλό προϋπολογισθέν κόστος».

Οι καταγγελίες για «φωτογραφικούς» διαγωνισμούς

Μία άλλη όμως εταιρία νορβηγικών συμφερόντων είχε υποβάλει επίσημες ενστάσεις και καταγγελίες για φωτογραφικούς διαγωνισμούς Πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές εταιρείες στον κόσμο στον συγκεκριμένο τομέα. .Εκπρόσωποι της συγκεκριμένης εταιρείας έχουν καταθέσει σύμφωνα με πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,όπως και άλλοι μάρτυρες που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα

Η καταγγελία για τον διαγωνισμό του 2020

Ένας από τους διαγωνισμούς που μπήκε στο στόχαστρο της έρευνας ήταν αυτός που έγινε το 2020, για την προμήθεια πάνω από 200 σπιτιιών ανακύκλωσης αντί 83 εκατ. ευρώ.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΣΔΝΑ πάντως Βασίλης Κόκκαλης, υποστήριξε ότι οι διαδικασίες ήταν νόμιμες: « Όλες οι διαδικασίες που κάναμε σαν ΕΣΔΝΑ εμείς και οι άλλες περιφέρειες από ότι ξέρω ήτανε σύννομες ότι λέει ο νόμος δεν μπορούμε να δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, οπότε εκ των πραγμάτων είχαν εκλεχθεί όλες από ελεγκτικό συνέδριο υπήρχαν επιτροπές διαγωνισμών».

Η έφοδος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας τον περασμένο Ιούλιο στην TEXAN

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία έκανε έφοδο τον περασμένο Ιούλιο στα γραφεία της TEXAN σε Παλλήνη, Ασπρόπυργο και Δάφνη, παίρνοντας ηλεκτρονικά αρχεία που βρήκε στους υπολογιστές αλλά και έγγραφα.

Πώς στήθηκε ο «χορός εκατομμυρίων» με τα σπιτάκια

Πώς δούλευαν όμως τα συγκεκριμένα σπιτάκια ανακύκλωσης και πώς στήθηκε ο «χορός εκατομμυρίων» από τις συμβάσεις με τις Περιφέρειες και τους Δήμους σε ολόκληρη τη χώρα; Στο ρεπορτάζ του Σπύρου Λάμπρου πολλοί από τους αρμόδιους πετούν τώρα το «μπαλάκι» ο ένας στον άλλο, ενώ δήμαρχοι που μίλησαν στο Star αποκαλύπτουν γιατί ενώ πήραν τα πολυσυζητημένα κέντρα ανακύκλωσης, τελικά τα απομάκρυναν.



Ζαλίζουν τα ποσά της ανακύκλωσης

Στο μικροσκόπιο οι συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ σε Αττική, Κρήτη και Πελοπόννησο

Ο Γιώργος Ευγενίδης μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τις πληροφορίες για το ποιες συμβάσεις της εταιρείας ΤΕΧΑΝ βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Όπως ανέφερε, στο μικροσκόπιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων μπαίνουν κατά κύριο λόγο οι συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ με τρεις φορείς: τον ΕΔΣΝΑ της Αττικής, τον ΕΣΔΑΚ των Δήμων της Κρήτης και τον ΦΟΔΣΑ των δήμων της Πελοποννήσου. Είναι οι τρεις φορείς διαχείρισης απορριμμάτων.

Ποιες συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ βρίσκονται στο μικροσκόπιο

«Γιατί αυτό; Γιατί αυτοί διαχειρίστηκαν ευρωπαϊκό χρήμα μέσω του ΕΣΠΑ. Σε δεύτερο χρόνο μπορεί να απασχολήσουν συμβάσεις με δήμους που έγιναν με εθνικούς πόρους του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"» εξήγησε ο δημοσιογράφος του Star.

Σήμερα έγιναν έρευνες σε σπίτια και γραφεία. Έγινε στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ που είναι ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής. Δεν ήταν ένας τυχαίοι έλεγχοι, αλλά στοχευμένοι, όπως στα γραφεία ενός πολύπειρου διευθυντικού στελέχους για την ανακύκλωση, όπου κατέσχεσαν στοιχεία από τον υπολογιστή του»

Δεν υπάρχει πρώην υπουργός στη δικογραφία - Στο μικροσκόπιο αυτοδιοίκητικά στελέχη

Όσον αφορά τη φημολογία για την εμπλοκή πολιτικών προσώπων, όπως είπε ο Γ. Ευγενίδης, «αρμόδια πηγή μας λέει ότι δεν περιλαμβάνεται πολιτικό πρόσωπο στη δικογραφία, Υπουργός δηλαδή. Όμως, μπορεί να ερευνηθούν στελέχη της αυτοδιοίκησης που διετέλεσαν σε καίριες θέσεις σε αυτούς τους οργανισμούς. Π.χ. πρώην πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ της Αττικής είναι σε αργία, με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

Πόρισμα επιτροπής δημοσιονομικού ελέγχου: Ζητούνται πίσω 65 εκατομμύρια ευρώ και ο καταλογισμός συνεχίζεται

Τέλος, έρχεται ο «λογαριασμός»: η ΕΔΕΛ έχει ζητήσει μέχρι ώρας την επιστροφή 65 εκατομμυρίων ευρώ από συμβάσεις με την ΤΕΧΑΝ και οι καταλογισμοί είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Ο λογαριασμός για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

«Η ΤΕΧΑΝ έχει προσφύγει στο ΣτΕ, αλλά το πρόβλημα είναι το εξής: ποιος θα γυρίσει τα χρήματα που θα κληθούν να πληρώσουν οι Οργανισμοί;» διερωτήθηκε ο δημοσιογράφος του Star.



