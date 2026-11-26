Από την ηλικία των 8 ετών φέρεται να εξέδιδαν τη 15χρονη από το Αγρίνιο οι γονείς της, έναντι χρηματικής αμοιβής, όπως έχει καταγγείλει η ίδια η ανήλικη.

Το ζευγάρι φέρεται να εξέδιδε το ίδιο το παιδί του έναντι αμοιβής 10-15 ευρώ ανά συνάντηση και κατηγορείται για μαστροπεία σε βαθμό κακουργήματος. Αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.

Για την υπόθεση έχουν εκδοθεί 15 εντάλματα σύλληψης, εκ των οποίων έχουν ήδη εκτελεστεί τα 7.

Αγρίνιο: Η καταγγελία της 15χρονης για μαστροπεία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 15χρονη απευθύνθηκε στην Αστυνομία και περιέγραψε όσα, όπως καταγγέλλει, βίωνε επί χρόνια με εμπλοκή των γονιών της. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πρόσωπα από την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων και από την περιοχή της Τριχωνίδας.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για ασελγείς πράξεις. Από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψε βιασμός, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ωστόσο εντοπίστηκαν εκχυμώσεις στην πλάτη της ανήλικης.

Οι γονείς είχαν απασχολήσει τις Αρχές λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν συνελήφθησαν για υπόθεση ναρκωτικών και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά τη διερεύνηση εκείνης της υπόθεσης φαίνεται πως ελέγχθηκαν και οι συνθήκες διαβίωσης της κόρης τους, με αποτέλεσμα να προκύψουν νέα στοιχεία.

Αγρίνιο: Η καταγγελία το 2020 για κακοποίηση

Ιδιαίτερη σημασία έχει και παλαιότερη αναφορά για την ανήλικη. Όπως δήλωσε στο MEGA ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το 2020, όταν το κορίτσι ήταν περίπου εννέα ετών, είχε καταγγείλει ότι δεχόταν σωματική κακοποίηση από τους γονείς του.

Η πληροφορία αυτή δημιουργεί ερωτήματα για το εάν είχαν κινητοποιηθεί τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες και ποια μέτρα είχαν ληφθεί για την προστασία του παιδιού.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όχι μόνο τις καταγγελίες για τη σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά και ενδεχόμενες παραλείψεις κατά το παρελθόν.