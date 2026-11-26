Η Άννα Χατζησοφιά είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή της τι επάγγελμα θα ήθελε να κάνει αν δεν ήταν ηθοποιός/ Alpha

Τη γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε μέσα από τις πιο εμβληματικές κωμωδίες της ελληνικής τηλεόρασης. Υπέγραψε μαζί με τον Χάρη Ρώμα μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες όπως Κωνσταντίνου και Ελένης, Οι Μεν και οι Δεν και Το Καφέ της Χαράς, ενώ άφησε το δικό της υποκριτικό αποτύπωμα ως η ασυμβίβαστη γραμματέας Φανή στον Κακό Βεζύρη.

Άννα Χατζησοφιά-Ελένη Φίλιππα-Τζίνη Παπαδοπούλου, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο λόγος για την Άννα Χατζησοφιά η οποία απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό του NDP, στην επίσημη πρεμιέρα του έργου "Αθανασία” που παρακολουθεί τη διαδρομή μιας νεαρής γυναίκας που ισχυρίζεται ότι έχει επιλεγεί από τον Θεό για να μεταφέρει το μήνυμά Του στους πιστούς.

H Άννα Χατζησοφιά μαζί με τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο/ φωτογραφία από NDP

Η σεναριογράφος και ηθοποιός πόζαρε μαζί με τον ηθοποιό Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο εμφανώς χαρούμενη.

Για την έξοδό της επέλεξε μπλούζα σε animal print μοτίβο, σε αποχρώσεις του σκούρου καφέ, του μαύρου και του μπεζ, με ντεκολτέ V και ασορτί δέσιμο/φουλάρι γύρω από τον λαιμό.

Η ηθοποιός πλέον έχει αφήσει πίσω το άγχος της τηλεθέασης και απολαμβάνει μία ήρεμη ζωή περνώντας ποιοτικό χρόνο. Η ίδια πλέον ασχολείται με τη θεατρική σκηνοθεσία, τη διδασκαλία σεναρίου σε νέους δημιουργούς και τις ανοιχτές, πάντα αιχμηρές παρεμβάσεις της για την κοινωνία και την πολιτική.

