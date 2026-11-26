Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, έγινε δεκτός ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΕΙΙΡΑ), κ. Κωνσταντίνος Φωτόπουλος, σε συνάντηση με αντικείμενο τον θεσμικό και κοινωνικό ρόλο της ραδιοφωνίας και την ελληνική πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της παρουσίας της στα σύγχρονα αυτοκίνητα.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ο θεσμικός ρόλος της ραδιοφωνίας στη δημοκρατία και η συμβολή της στην ελευθερία της έκφρασης και την πολυφωνία. Παράλληλα, συζητήθηκαν η επικείμενη νομοθετική ρύθμιση του περιβάλλοντος λειτουργίας των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων και οι πρωτοβουλίες της ΕΙΙΡΑ για την ανάδειξη και την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας, μέσα από τη μοναδική σχέση του ραδιοφώνου με τον ζωντανό προφορικό λόγο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της ελεύθερης και άμεσης πρόσβασης στην επίγεια ραδιοφωνία στα σύγχρονα αυτοκίνητα. Η ΕΙΙΡΑ παρουσίασε την πρωτοβουλία συγκρότησης ευρείας συμμαχίας θεσμικών, κοινωνικών και παραγωγικών φορέων, με στόχο την προώθηση σχετικής ευρωπαϊκής ρύθμισης, ενόψει και της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη στήριξή του στη ραδιοφωνία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της για την ενημέρωση, την κοινωνία και τη δημοκρατία, αλλά και για την πολιτική προστασία, δεδομένου του ιδιαίτερου ρόλου και της ανθεκτικότητας του ραδιοφώνου στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η ΕΙΙΡΑ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ενδιαφέρον και τη θεσμική του στήριξη στις προσπάθειες για την ενίσχυση της ελληνικής ραδιοφωνίας και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών σε αυτήν.