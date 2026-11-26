Συναγερμός σήμανε στη Βούλα, αφού μαθητής μεταφέρθηκε σε κλινική σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», το παιδί κάπνισε στο διάλειμμα ηλεκτρονικό τσιγάρο όμως δεν είναι βέβαιο ότι αυτό συνδέεται με το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μαθητή 15 ετών σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Αισθάνθηκε έντονη αδιθεσία στο διάλειμμα. Αμέσως κινητοποιήθηκαν εκπαιδευτικοί και μαθητές και κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο της Βούλας. Από την πρώτη στιγμή κλήθηκαν και οι οικείοι του, ενώ η μητέρα του ήταν αυτή που έσπευσε πρώτη στο σημείο.

Βούλα: Η ανακοίνωση των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων

26 Νοεμβρίου 2026

Σήμερα, κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, στο τέλος του πρωινού διαλείμματος, ένα παιδί Λυκείου αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο του σχολείου και έγινε παρέμβαση της σχολικής νοσηλεύτριας και δύο γυμναστών πιστοποιημένων στις Πρώτες Βοήθειες. Η οικογένειά του ενημερώθηκε για το περιστατικό και η μητέρα του ήρθε στο σχολείο. Κρίθηκε από τη νοσηλεύτρια ότι πρέπει να κληθεί το ΕΚΑΒ.

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, διευκρινίζουμε ότι το παιδί διατήρησε τις αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, καθώς και κατά την αναχώρησή του από το σχολείο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τη μητέρα, το παιδί είναι καλά. Παραμένουμε σε επικοινωνία με το νοσοκομείο και την οικογένεια. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα του παιδιού και να μην αναπαράγονται ανακριβείς πληροφορίες.

Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων