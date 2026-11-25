Η Άση Μπήλιου αποκάλυψε μέσα από το «Stars System» ποιοι είναι εκείνοι που ενδέχεται να έχουν ευχάριστες εκπλήξεις, ξαφνικές αλλαγές και νέες ευκαιρίες μέχρι το τέλος της χρονιάς, με βάση τη θέση του γενέθλιου Ερμή τους.

Όπως εξήγησε η γνωστή αστρολόγος, ο Ερμής στον γενέθλιο αστρολογικό χάρτη συνδέεται με τον τρόπο που επικοινωνούμε, σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Η θέση του, λοιπόν, μπορεί να δώσει σημαντικές ενδείξεις για τις εξελίξεις που ενδέχεται να προκύψουν το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, απρόοπτα, ξαφνικές αλλαγές, ενδιαφέρουσες προοπτικές, αλλά και προτάσεις που θα έρθουν κυριολεκτικά από εκεί που δεν το περιμένουν, μπορεί να έχουν όσοι διαθέτουν γενέθλιο Ερμή στους Διδύμους, στον Τοξότη, στην Παρθένο ή στους Ιχθύς, από την 1η έως και την 3η μοίρα.

Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία μπορεί να εμφανιστούν νέες δυνατότητες, να προκύψουν απρόσμενες συζητήσεις ή να ανοίξουν δρόμοι που μέχρι τώρα δεν είχαν σκεφτεί. Οι αλλαγές αυτές δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα προγραμματισμένες, καθώς ο παράγοντας του αιφνιδιασμού θα έχει τον δικό του ρόλο.

Έτσι, όσοι έχουν τις συγκεκριμένες θέσεις στον γενέθλιο χάρτη τους καλούνται να έχουν τα μάτια και τα αυτιά τους ανοιχτά, καθώς μέχρι το τέλος του 2026 μπορεί να δεχτούν μια πρόταση ή να βρεθούν μπροστά σε μια ευκαιρία που θα τους εκπλήξει ευχάριστα.

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