Σύμφωνα με στοιχεία της Ford Pro, η χρήση του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού Transit City στη χώρα μας μπορεί να εξασφαλίσει εξοικονόμηση άνω των €3.000 ετησίως ανά όχημα, μόνο από το κόστος ενέργειας1. Παράλληλα, το κόστος τακτικής συντήρησης και επισκευών εκτιμάται ότι μπορεί να είναι έως και 40% χαμηλότερο σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο πετρελαιοκίνητο όχημα.

Η μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) χωρητικότητας 56 kWh του νέου Transit City έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις πόλεις. Η αυτονομία φτάνει έως τα 254 km στον μικτό κύκλο WLTP και έως τα 380 km στον αστικό, καλύπτοντας ιδανικά τις καθημερινές μετακινήσεις των περισσότερων επαγγελματιών.



Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, σύμφωνα με δεδομένα της Ford Pro, πάνω από το 90% των επαγγελματικών οχημάτων στην κατηγορία 1 τόνου στην Ευρώπη διανύουν έως 110 km κατά μέσο όρο σε μια εργάσιμη ημέρα.Στη χώρα μας, η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας του νέου Transit City, με βάση τη μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας των 0,24 ευρώ/kWh, κοστίζει λιγότερο από 14 ευρώ, ενώ μπορεί να μειωθεί ακόμη περισσότερο με την αξιοποίηση χαμηλότερων χρεώσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας ή την χρήση προνομιακών τιμολογίων ρεύματος που μία επιχείρηση μπορεί να διαθέτει.

Με βάση τις τρέχουσες τιμές ενέργειας και ντίζελ στη χώρα μας, η Ford Pro υπολογίζει ότι, το κόστος ανά χιλιόμετρο με το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Transit City μπορεί να είναι έως και 80% χαμηλότερο σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο πετρελαιοκίνητο βαν, όταν λαμβάνεται υπόψη η αποδοτικότητα του οχήματος στον αστικό κύκλο (WLTP)2.



Έως 40% χαμηλότερο κόστος συντήρησης

Το οικονομικό όφελος για τις επιχειρήσεις από τη χρήση του νέου Transit City δεν περιορίζεται στην ενέργεια. Ο ηλεκτροκινητήρας του διαθέτει λιγότερα κινούμενα μέρη σε σύγκριση με έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ την ίδια στιγμή δεν απαιτεί αλλαγές λαδιών, αντικατάσταση φίλτρων, προσθήκη AdBlue ή συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας καυσαερίων.

Το πλεονέκτημα αυτό γίνεται ακόμη πιο σημαντικό στις αστικές μετακινήσεις, όπου οι συχνές στάσεις και επανεκκινήσεις και η λειτουργία στο ρελαντί επιβαρύνουν τα επιμέρους μηχανικά μέρη ενός πετρελαιοκινητήρα. Αντίθετα, το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Transit City απαλλάσσει τους επαγγελματίες από αρκετές εργασίες συντήρησης που σχετίζονται με τον κινητήρα και συνολικά το σύστημα μετάδοσης κίνησης.

Η Ford Pro εκτιμά ότι το κόστος συντήρησης και επισκευών μπορεί να περιοριστεί έως και 40% σε σχέση με ένα αντίστοιχο πετρελαιοκίνητο μοντέλο. Επιπλέον, το προβλεπόμενο διάστημα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων είναι 2 χρόνια, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων. Τα εξαρτήματα υψηλής τάσης καλύπτονται από εγγύηση 8 ετών ή 160.000 km.



Πρόσθετα οφέλη για τις αστικές μετακινήσεις

Η χρήση ενός ηλεκτρικού επαγγελματικού οχήματος όπως το Transit City μπορεί να προσφέρει πρόσθετα οικονομικά πλεονεκτήματα σε πόλεις στις οποίες ισχύουν περιορισμοί ή επιβάλλονται χρεώσεις για την κυκλοφορία οχημάτων με υψηλότερες εκπομπές ρύπων. Για παράδειγμα, στο Λονδίνο, η ημερήσια χρέωση εισόδου στις σχετικές ζώνες για ένα καινούργιο πετρελαιοκίνητο βαν ανέρχεται σε £18 (περίπου €9,6), με τα ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα να δικαιούνται έκπτωση 50%. Με βάση τη χρήση για 48 εργάσιμες εβδομάδες σε ετήσια βάση, το νέο Transit City μπορεί να εξασφαλίσει όφελος £2.160 (περίπου €2.600) από τη συγκεκριμένη χρέωση.

Ανάλογα μέτρα εφαρμόζονται ήδη, ή πρόκειται να εφαρμοστούν στο μέλλον και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ ορισμένες πόλεις στην Ολλανδία έχουν ήδη προχωρήσει στην απαγόρευση κυκλοφορίας ακόμη και νεότερων πετρελαιοκίνητων οχημάτων στο κέντρο τους. Επομένως, η επιλογή ενός ηλεκτρικού επαγγελματικού οχήματος όπως το νέο Transit City μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο πρόσθετων επιβαρύνσεων στο μέλλον.