Για τρίτη φορά ανεβαίνει στη σκηνή του MadWalk η Ρένα Μόρφη, αυτή τη φορά σε μια παρθενική καλλιτεχνική σύμπραξη με τον σχεδιαστή Αθανάσιο Βασιλειάδη. Με ενθουσιασμό που παραμένει αναλλοίωτος σε κάθε της εμφάνιση, η τραγουδίστρια παρουσιάζει ένα act με έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα, δίνοντας έμφαση στην ουσία πίσω από τη λάμψη.

Μόδα και μουσική με ουσιαστικό νόημα

Η φετινή εμφάνιση της Ρένας Μόρφη δεν περιορίζεται στην αισθητική εντύπωση της στιγμής. Όπως η ίδια τονίζει, το φετινό act αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα ισότητας και ορατότητας - έννοιες που, κατά την άποψή της, πρέπει να αποκτούν πραγματικό περιεχόμενο πέρα από τις επιφανειακές αναφορές στα social media.

Σχολιάζοντας τις παθογένειες της κοινωνίας, η Ρένα Μόρφη στέκεται στη δύναμη της τέχνης -όσο της μόδας όσο και της μουσικής- να ανοίγει δρόμους ώστε οι διακρίσεις και όσα πληγώνουν τον κοινωνικό ιστό να αποδυναμωθούν ή και να εξαλειφθούν. Παρά τις οπισθοδρομικές κινήσεις που κατά καιρούς προκαλούν σοκ, υπογραμμίζει ότι η αλλαγή ξεκινά από την ατομική ευθύνη και την εσωτερική στάση του καθενός απέναντι στον εαυτό του και στον διπλανό του.

«Όταν ο καθένας μόνος του εξυγιάνει την ψυχή του, στο τέλος θα έχει αντίκρισμα στην κοινωνία αυτόματα», δήλωσε.

Δική μου με τον Claydee και μια «αστερένια» σκηνική πρόταση

Στη σκηνή του MadWalk 2026, η Ρένα Μόρφη παρουσιάζει το νέο της τραγούδι Δική μου σε συνεργασία με τον Claydee, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις δύο εβδομάδες πριν. Πρόκειται για ένα κομμάτι που, όπως επισημαίνει, τη μεταφέρει σε «καινούρια νερά», συνδυάζοντας διαφορετικές μουσικές αναφορές σε ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα.

Το act πλαισιώνει τη δημιουργία του Αθανάσιου Βασιλειάδη και μεταφέρει ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποδοχής κι ενότητας: ότι όλοι μας είμαστε φτιαγμένοι από αστέρια, συνοψίζοντας με μια λιτή φράση την αυθεντικότητα της στιγμής: «Εγώ είμαι εγώ».