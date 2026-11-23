Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του στοχοθέτησαν δύο ρωσικά πλοία στα ανοικτά της Λιβύης, λίγες ώρες αφού ο ΟΗΕ ζήτησε να ξεκινήσει έρευνα για τα πλήγματα της Κυριακής εναντίον δύο πλοίων κοντά στη Βεγγάζη.

«Όλα έγιναν στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης. Οι στρατιώτες μας χρησιμοποίησαν επτά ουκρανικής κατασκευής θαλάσσια drones. Παρά τις προσπάθειες του εχθρού να τα αναχαιτίσει, η ρωσική κορβέτα Merkury βυθίστηκε», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ. «Ο δεύτερος στόχος μας ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV Angara, το οποίο ο εχθρός χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά όπλων. Αποτέλεσμα: χτυπήθηκε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ένα ρωσικό μαχητικό ελικόπτερο Ka-27 καταστράφηκε μαζί με την κορβέτα.

Τα πλοία «αποτελούσαν θεμιτούς στρατιωτικούς στόχους για την Ουκρανία, καθώς συνέβαλαν άμεσα στις πολεμικές προσπάθειες της Ρωσίας», επεσήμανε από την πλευρά της η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU) που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, ότι ένα ρωσικό πλοίο δέχθηκε επίθεση στο λιμάνι της Βεγγάζης και ένα άλλο -του οποίου δεν διευκρίνισαν τη σημαία-- λίγες ώρες αργότερα στα ανοικτά της πόλης.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση που έχει την έδρα της στη Βεγγάζη, η έκρηξη «σημειώθηκε στο (ρωσικό) πλοίο που ήταν σταθμευμένο στο λιμάνι» και είχε σταματήσει εκεί για ανεφοδιασμό καυσίμων και προμηθειών, ενώ βρισκόταν καθοδόν προς τη Ρωσία.

Από την άλλη, η κυβέρνηση εθνικής ενότητας με έδρα την Τρίπολη κατήγγειλε τις προσπάθειες να μετατραπεί η Λιβύη «σε πεδίο διεθνών συγκρούσεων και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ ξένων δυνάμεων».

Στο μεταξύ ο ΟΗΕ ζήτησε σήμερα να διεξαχθεί έρευνα για τα πλήγματα αυτά, χωρίς να κατονομάσει τους υπεύθυνους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξήρε μια «υποδειγματική επιχείρηση ως απάντηση στον ρωσικό πόλεμο». «Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας σε καθορισμένα ύδατα. Απαντάμε στην επίθεση της Ρωσίας», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, το Κίεβο έχει αναπτύξει τη χρήση θαλάσσιων drones και έχει εντείνει τις μεγάλου βεληνεκούς επιθέσεις του εναντίον του ρωσικού στόλου.

Η Μόσχα κατηγορείται ότι εκμεταλλεύεται έναν «σκιώδη στόλο» πλοίων που πλέουν με ξένες σημαίες για να μεταφέρει το πετρέλαιό της και άλλα προϊόντα παραβιάζοντας τις δυτικές κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί.

Τουλάχιστον 15 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου, 11 από τους οποίους από τη μερική κατάρρευση πολυκατοικίας, σύμφωνα με τον τελευταίο σημερινό απολογισμό των αρχών.

Το ΝΑΤΟ πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα για τον πόλεμο και τις επιπτώσεις του στην Ευρώπη. Τους τελευταίους έξι μήνες η Ρωσία έχει εντείνει τα πλήγματα εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας και πολλοί εκφράζουν φόβους ότι ο χειμώνας που πλησιάζει θα είναι ο πιο δύσκολος από την αρχή του πολέμου πριν από σχεδόν πέντε χρόνια.

