Η καταγραφή των σκέψεών σας μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε την κατάσταση πιο αντικειμενικά

Όλοι κάνουμε λάθη, είτε στην προσωπική είτε στην επαγγελματική μας ζωή. Μερικές φορές, όμως, δυσκολευόμαστε να τα αφήσουμε πίσω μας. Αναλύουμε συνεχώς τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά, κατηγορούμε τον εαυτό μας και δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε σε όσα συμβαίνουν στο παρόν. Το ζητούμενο δεν είναι να αγνοήσετε την ευθύνη σας, αλλά να μετατρέψετε τις ενοχές σε αφορμή για αλλαγή.

Ξεκαθαρίστε τι πραγματικά συνέβη

Αναρωτηθείτε τι ακριβώς κάνατε και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ξεχωρίστε τα πραγματικά γεγονότα από τις υποθέσεις και τους φόβους σας. Μήπως θεωρείτε ότι απογοητεύσατε κάποιον χωρίς να γνωρίζετε αν ισχύει; Η καταγραφή των σκέψεών σας μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε την κατάσταση πιο αντικειμενικά.

Αναγνωρίστε το λάθος χωρίς να χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας

Άλλο το «έκανα κάτι λάθος» και άλλο το «είμαι αποτυχημένος άνθρωπος». Μια λανθασμένη απόφαση ή μια άστοχη συμπεριφορά δεν καθορίζει συνολικά την αξία σας. Αναλάβετε την ευθύνη για την πράξη σας, χωρίς να την ταυτίζετε με την προσωπικότητά σας.

Κάντε ό,τι μπορείτε για να επανορθώσετε

Αν το λάθος σας επηρέασε κάποιον άλλον, μια ειλικρινής συγγνώμη μπορεί να είναι ένα πρώτο βήμα. Αναγνωρίστε τι συνέβη, ακούστε την άλλη πλευρά και, εφόσον είναι δυνατό, προτείνετε έναν τρόπο να διορθώσετε την κατάσταση. Μην περιμένετε, όμως, ότι όλα θα αποκατασταθούν αμέσως.

Βάλτε ένα όριο στην αυτοκριτική

Όταν πιάνετε τον εαυτό σας να αναπαράγει συνεχώς το ίδιο περιστατικό, αναρωτηθείτε αν αυτή η σκέψη σάς βοηθά να βρείτε λύση. Αν όχι, στρέψτε την προσοχή σας σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή σε κάτι που χρειάζεται να κάνετε τώρα.

Μετατρέψτε την εμπειρία σε μάθημα

Σκεφτείτε τι θα μπορούσατε να κάνετε διαφορετικά την επόμενη φορά. Ίσως χρειάζεται να επικοινωνείτε πιο ξεκάθαρα, να μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις ή να θέτετε καλύτερα όρια. Επιλέξτε μία συγκεκριμένη αλλαγή και εφαρμόστε την στην πράξη.

Το να προχωρήσετε δεν σημαίνει ότι ξεχνάτε όσα έγιναν ή ότι αποφεύγετε την ευθύνη. Σημαίνει ότι αναγνωρίζετε το λάθος, κάνετε ό,τι περνά από το χέρι σας για να το διορθώσετε και επιτρέπετε στον εαυτό σας να συνεχίσει.

Πηγή άρθρου MyLife.com.cy