Ρεπορτάζ της Ρούλας Κουσκουρή για το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη - Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Παραδόθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις διενεργήθηκαν στο Τμήμα Εργαστηρίου της Α' Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Μετά την ολοκλήρωση και των ιστολογικών εξετάσεων, θα συνταχθεί από τους αρμόδιους ιατροδικαστές η τελική ιατροδικαστική έκθεση, στην οποία θα περιλαμβάνονται η αναλυτική καταγραφή των ευρημάτων, η επιστημονική αξιολόγησή τους και ο προσδιορισμός της αιτίας θανάτου του εκλιπόντος καλλιτέχνη βάσει του συνόλου των διαθέσιμων ιατροδικαστικών και εργαστηριακών δεδομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν το προηγούμενο διάστημα στα μέσα ενημέρωσης, η προποφόλη, φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον θάνατό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, στον οργανισμό του εντοπίστηκαν και άλλες ουσίες, με τους ειδικούς να εξετάζουν την πιθανή αλληλεπίδρασή τους και τη συμβολή τους στο μοιραίο αποτέλεσμα.

Όπως έχει αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Ρούλα Κουσκουρή για την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», στο πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων του κ. Ράικου καταγράφονται οι εξής ουσίες:

Προποφόλη

Μιδαζολάμη

Φλουμαζενίλη

Ολανζαπίνη

Αριπιπραζόλη

Λιδοκαΐνη

Βενζοϋλεκγονίνη

Κοκαΐνη

Η προποφόλη είναι ισχυρό αναισθητικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση αναισθησίας ή καταστολής, σε ελεγχόμενο ιατρικό περιβάλλον.

Το κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης είναι να αποσαφηνιστεί εάν η συγκεκριμένη ουσία προκάλεσε από μόνη της το θανατηφόρο αποτέλεσμα ή εάν η δράση της ενισχύθηκε από τον συνδυασμό με τις υπόλοιπες ουσίες που εντοπίστηκαν.

Στο πόρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνεται, επίσης, επιστημονική ανάλυση της δράσης των ουσιών, τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνδυασμό, καθώς και αναφορές σε αντίστοιχα περιστατικά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του στις 9 Σεπτεμβρίου, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μετά τη χορήγηση προποφόλης, παρουσίασε επεισόδιο άπνοιας και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή και κατέληξε.