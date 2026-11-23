Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το κλείσιμο των σχολείων ενόψει Χριστουγέννων, με τους μαθητές να μένουν εκτός σχολικών αιθουσών για περίπου δύο εβδομάδες.

Όπως κάθε χρόνο, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά για 15 ημέρες.

Τελευταία ημέρα μαθητών για το 2026 θα είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, με τις διακοπές των Χριστουγέννων να ξεκινούν την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου.

Η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία αναμένεται την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.

Οι σχολικές αργίες του 2027

Οι αργίες για τα σχολεία το 2027 μέχρι και τη λήξη της σχολικής χρονιάς είναι οι ακόλουθες:

Τριών Ιεραρχών - Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2027: Οι εορταστικές εκδηλώσεις αναμένονται την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου με κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων.

- Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2027: Οι εορταστικές εκδηλώσεις αναμένονται την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου με κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων. Καθαρά Δευτέρα - Δευτέρα 15 Μαρτίου 2027 (τριήμερο).

Δευτέρα 15 Μαρτίου 2027 (τριήμερο). 25η Μαρτίου - Πέμπτη 25 Μαρτίου 2027: Οι σχολικές εκδηλώσεις θα γίνουν την Τετάρτη 24 Μαρτίου, μια ημέρα πριν τις παρελάσεις

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2027: Οι σχολικές εκδηλώσεις θα γίνουν την Τετάρτη 24 Μαρτίου, μια ημέρα πριν τις παρελάσεις Διακοπές Πάσχα - Κυριακή του Πάσχα στις 2 Μαΐου 2027: Από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου έως την Κυριακή 9 Μαΐου 2027 (επιστροφή Δευτέρα 10 Μαΐου).

- Κυριακή του Πάσχα στις 2 Μαΐου 2027: Από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου έως την Κυριακή 9 Μαΐου 2027 (επιστροφή Δευτέρα 10 Μαΐου). Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 21 Ιουνίου 2027): Πέφτει μετά τη λήξη των μαθημάτων στα Δημοτικά σχολεία (και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων/λήξης του διδακτικού έτους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση).