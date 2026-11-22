Έξι νεκρούς είχαμε στην Πλάκα από την έκρηξη που προκλήθηκε μετά την κλοπή χαλκοσωλήνων. Το τραγικό αυτό γεγονός, ωστόσο, δεν φαίνεται να συγκίνησε τη συμμορία που ξήλωνε χαλκοσωλήνες από δεκάδες σπίτια στα Δυτικά Προάστια, βάζοντας σε κίνδυνο αθώους πολίτες. Δύο άτομα συνελήφθησαν μετά τις έρευνες της Ασφάλειας Καματερού, σε συνεργασία με την Ασφάλεια Πετρούπολης. Ο Βαγγέλης Γκούμας έχει το αποκλειστικό ρεπορτάζ στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Κακοποιοί αδιαφορούσαν για το ενδεχόμενο να προκληθεί έκρηξη εξαιτίας των χαλκοσωλήνων που έκλεβαν από πολυκατοικίες.

Ασυνείδητοι, οι οποίοι για λίγα ευρώ έθεταν σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή των ενοίκων. Η τραγωδία στην Πλάκα και οι έξι νεκροί δεν φαίνεται να τους συγκίνησαν.

Χτυπούσαν σε Πετρούπολη και Καματερό. Μέλη της συμμορίας του χαλκού εν δράσει. Ο ένας έχει σκαρφαλώσει πάνω στη μάντρα πολυκατοικίας και ξεβιδώνει τα στηρίγματα των χαλκοσωλήνων που βρίσκονται πάνω στον τοίχο. Ο δεύτερος κρατάει τσίλιες, προκειμένου να ειδοποιήσει τον συνεργό του σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιος.

Kλέβουν χαλκό μπροστά στις κάμερες και σε περαστικούς

Οι δράστες αδιαφορούσαν για το γεγονός ότι τα σπίτια από τα οποία κλέβουν τους χαλκοσωλήνες βρίσκονται σε κεντρικά σημεία. Είχαν το θράσος να κόψουν τους χαλκοσωλήνες ακριβώς στην πρόσοψη κτιρίου μπροστά σε πεζόδρομο. Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, θα μπορούσαν να τους δουν όχι μόνο οι ένοικοι, αλλά και οι περαστικοί.

«Κυνηγήσαμε τους κουκουλοφόρους κλέφτες χαλκού»

«Πήδηξε τη μάντρα ένας κουκουλοφόρος, απ' έξω τον περίμεναν δύο. Τελικά, έκοψαν τους σωλήνες, κατεβήκαμε από πάνω και αρχίσαμε να τους κυνηγάμε», λέει θύμα της συμμορίας κλοπής χαλκού.

Η θρασύτητά τους ήταν τέτοια, που όταν οι ιδιοκτήτες των σπιτιών αντικαθιστούσαν τους χαλκοσωλήνες, οι δράστες επέστρεφαν και έκλεβαν ακόμη και τους κανούριους!

Σε άλλη περίπτωση, οι δράστες δεν φορούσαν καν κουκούλες, όπως ο συγκεκριμένος κακοποιός, ο οποίος ξηλώνει με την άνεσή του χαλκοσωλήνα από την εξωτερική περίφραξη κτιρίου.

Τις παράνομες δραστηριότητές τους παρακολουθούσε στενά η Ασφάλεια Καματερού, σε συνεργασία με την Ασφάλεια Πετρούπολης.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν δύο δράστες, που στη συνέχεια συνελήφθησαν από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ.