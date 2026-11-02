Έκρηξη στην Πλάκα: Προφυλακιστέοι οι 3 κατηγορούμενοι

Στη φυλακή οδηγούνται οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 6 ανθρώπων και την κατάρρευση κτηρίου. Η απόφαση για την προφυλάκισή τους ελήφθη έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 37 και 55 ετών, καθώς και έναν 34χρονο υπήκοο Αλβανίας. Οι τρεις είχαν συλληφθεί έπειτα από εντάλματα των δικαστικών αρχών, καθώς σε βάρος τους έχουν αποδοθεί ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες, τόσο σε βαθμό κακουργήματος όσο και πλημμελήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αποδέχονται ότι βρέθηκαν στο κτήριο όπου εκδηλώθηκε η έκρηξη, ωστόσο αρνούνται ότι ευθύνονται για το τραγικό συμβάν. Κατά τη μεταφορά τους ενώπιον των δικαστικών αρχών, ένας από αυτούς εξέφρασε τη θλίψη του για όσα συνέβησαν, αρνούμενος παράλληλα οποιαδήποτε εμπλοκή στην πρόκληση της έκρηξης.

Έκρηξη στην Πλάκα: Το βαρύ κατηγορητήριο και η στάση των συλληφθέντων

Οι τρεις άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, εμπρησμό και έκρηξη με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων και επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος καθενός από τους εμπλεκόμενους. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί, ενώ οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν κρατούμενοι μέχρι την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας.

