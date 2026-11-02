Έκρηξη στην Πλάκα: Προφυλακιστέοι οι 3 κατηγορούμενοι

Παραδέχθηκαν ότι ήταν στο κτίριο, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το συμβάν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.11.26 , 20:57 Σαμποτάζ σε Ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ: Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50°C
02.11.26 , 20:51 Οι ευχές Κικίλια στην Μπαλατσινού: «Η ψυχή της οικογένειάς μας»
02.11.26 , 20:31 Η Ρωσία απειλεί με χρήση πυρηνικών το ΝΑΤΟ λόγω του Καλίνινγκραντ
02.11.26 , 20:31 Δανάη Μπάρκα: Υποδέχτηκε τον Νοέμβριο στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση
02.11.26 , 20:15 Opel Corsa Edition: Τo best seller με τιμή 17300 ευρώ
02.11.26 , 19:47 Τροχός της Τύχης: Xαμογέλασε όταν είδε το γράμμα που την οδήγησε στη λύση
02.11.26 , 19:40 Έκρηξη στην Πλάκα: Προφυλακιστέοι οι 3 κατηγορούμενοι
02.11.26 , 19:34 Ελένη Μενεγάκη: Η νέα εμφάνιση με λευκό μπερέ και γαλλικό αέρα
02.11.26 , 19:17 Έκανε τον γύρο του κόσμου με τα πόδια σε 28 χρόνια: Η συγκινητική επιστροφή
02.11.26 , 19:04 Αλλαγές σε γονικές άδειες και ασφαλιστική κάλυψη παιδιών
02.11.26 , 19:03 Cyber Monday 2026: Πότε «πέφτει» και σε τι διαφέρει από την Black Friday
02.11.26 , 19:00 Ο Γκουντάρας αποθεώνει την Έμμα: «Είναι σπίρτο, δεν υπάρχει το κορίτσι»
02.11.26 , 19:00 Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
02.11.26 , 18:54 Χανιά: Πιάστηκε μεθυσμένος, πήρε πίσω το αμάξι του και παρέσυρε εργαζόμενο
02.11.26 , 18:50 To iCAUR V27 σε βιτρίνα
Παντούση - Παπαζήσης: Βραδινή έξοδος σε θεατρική πρεμιέρα- Ποιοι ήταν εκεί
Έμμα Παπασταθοπούλου: «Η ζωγραφική ήταν πάντα τρόπος έκφρασης για μένα»
«Όνειρα σε καμβά»: Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Opel Corsa Edition: Τo best seller με τιμή 17300 ευρώ
Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Ελένη Μενεγάκη: Η νέα εμφάνιση με λευκό μπερέ και γαλλικό αέρα
Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Λαμπερή εμφάνιση σε show της Εβδομάδας Μόδας
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η κόρη της παίζει πιάνο στο σαλόνι του σπιτιού τους
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (2/11/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρεις άνδρες προφυλακίστηκαν για την φονική έκρηξη στην Πλάκα που είχε ως αποτέλεσμα 6 θανάτους και κατάρρευση κτηρίου.
  • Οι κατηγορούμενοι είναι δύο Έλληνες (37 και 55 ετών) και ένας 34χρονος Αλβανός, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες.
  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, εμπρησμό και έκρηξη με θανάσιμες συνέπειες.
  • Οι κατηγορούμενοι παραδέχονται ότι ήταν στο κτήριο, αλλά αρνούνται την ευθύνη για την έκρηξη.
  • Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται και οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν κρατούμενοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στη φυλακή οδηγούνται οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 6 ανθρώπων και την κατάρρευση κτηρίου. Η απόφαση για την προφυλάκισή τους ελήφθη έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 37 και 55 ετών, καθώς και έναν 34χρονο υπήκοο Αλβανίας. Οι τρεις είχαν συλληφθεί έπειτα από εντάλματα των δικαστικών αρχών, καθώς σε βάρος τους έχουν αποδοθεί ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες, τόσο σε βαθμό κακουργήματος όσο και πλημμελήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αποδέχονται ότι βρέθηκαν στο κτήριο όπου εκδηλώθηκε η έκρηξη, ωστόσο αρνούνται ότι ευθύνονται για το τραγικό συμβάν. Κατά τη μεταφορά τους ενώπιον των δικαστικών αρχών, ένας από αυτούς εξέφρασε τη θλίψη του για όσα συνέβησαν, αρνούμενος παράλληλα οποιαδήποτε εμπλοκή στην πρόκληση της έκρηξης.

Έκρηξη στην Πλάκα: Προφυλακιστέοι οι 3 κατηγορούμενοι

Έκρηξη στην Πλάκα: Το βαρύ κατηγορητήριο και η στάση των συλληφθέντων

Οι τρεις άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, εμπρησμό και έκρηξη με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων και επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος καθενός από τους εμπλεκόμενους. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί, ενώ οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν κρατούμενοι μέχρι την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΛΑΚΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Cyber Monday 2026
Ελλαδα
Cyber Monday 2026: Πότε «πέφτει» και σε τι διαφέρει από την Black Friday
έκτακτο
Ελλαδα
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Χανιά: Mεθυσμένος Πήρε Πίσω Το Κατασχεμένο Αμάξι Του- Βίντεο
Ελλαδα
Χανιά: Πιάστηκε μεθυσμένος, πήρε πίσω το αμάξι του και παρέσυρε εργαζόμενο
Δημογραφικό: Στις 65.000 Οι Γεννήσεις Στην Ελλάδα Το 2026
Ελλαδα
Δημογραφικό: Στις 65.000 οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2026
Κακοκαιρία Agneta: Έκτακτα Μέτρα Για Τους Εργαζόμενους
Ελλαδα
Κακοκαιρία Agneta: Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους
Απάτη ΜΚΟ: Τι Αποκάλυψαν Οι Γονείς Της 9χρονης Γεωργίας
Ελλαδα
Απάτη ΜΚΟ: «Δε μάθαμε ποτέ το ποσό» - Σε σοκ οι γονείς της 9χρονης Γεωργίας
Μητσοτάκης Στο Υπουργικό Για Τουρκολυβικό
Ελλαδα
Κ. Μητσοτάκης: «Χωρίς ισχύ διεκδικήσεις ενάντια στο Δίκαιο της Θάλασσας»
Motor Oil και Γιατροί του Κόσμου: Η φροντίδα φτάνει όπου υπάρχει ανάγκη
Ελλαδα
Motor Oil και Γιατροί του Κόσμου: Η φροντίδα φτάνει όπου υπάρχει ανάγκη
Εύη Βατίδου: «Δηλώνω αθώα» για το τροχαίο στη Γλυφάδα
Ελλαδα
Εύη Βατίδου: Στο εδώλιο για το τροχαίο του 2023 – «Δηλώνω αθώα»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top