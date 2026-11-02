Κ. Μητσοτάκης: «Χωρίς ισχύ διεκδικήσεις ενάντια στο Δίκαιο της Θάλασσας»

Όσα είπε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι αυθαίρετες διεκδικήσεις κατά του Δικαίου της Θάλασσας δεν έχουν ισχύ και δεν επηρεάζουν τους εθνικούς σχεδιασμούς.
  • Η Ελλάδα προτείνει παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία για την απελευθέρωση εμπορικών οδών και τη συγκράτηση του κόστους ζωής.
  • Η κυβέρνηση στοχεύει στην ολοκλήρωση 90 προτεραιοτήτων έως το τέλος της βουλευτικής περιόδου, περιλαμβάνοντας φορολογικές παρεμβάσεις και αναπτυξιακά έργα.
  • Σημαντικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν την αύξηση του κατώτατου μισθού, την επιτάχυνση του προγράμματος στέγασης και την ενίσχυση της Υγείας και Παιδείας.
  • Ο Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της νομιμότητας και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, αναφέροντας τις επιτυχίες της κυβέρνησης στην αποκάλυψη εγκλημάτων.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την εισαγωγική εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου με αναφορά σε όσα είχε αναφέρει για το τουρκολιβυκό στην ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επισημαίνοντας ότι «αυθαίρετες διεκδικήσεις αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας δεν έχουν καμία ισχύ. Δεν παράγουν τετελεσμένα, ούτε ανατρέπουν τους εθνικούς μας σχεδιασμούς». Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα εισηγείται παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία που θα απελευθερώσει κρίσιμες εμπορικές οδούς, συγκρατώντας το κόστος ζωής σε όλη την υφήλιο.

«Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο» - Η παρέμβαση Μητσοτάκη στον ΟΗΕ

Στη συνέχεια είπε πως πρόκειται για «παγκόσμια αναταραχή στην οποία δεν μπορεί να απαντήσει καμιά εθνική πολιτική». «Ξέρω ότι πολλά νοικοκυριά μας δοκιμάζονται», είπε επίσης ο πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας πως «κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο» και προσθέτοντας ότι «τα αποθέματα από τη συνετή οικονομική μας πολιτική μας κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους».

«Επιλογή μας να εξαντλήσουμε τη θητεία μας χωρίς να πέσουν οι ρυθμοί του κυβερνητικού έργου» είπε ακόμη ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας πως το έργο της κυβέρνησης «είναι το διαβατήριο αξιοπιστίας της». Και τόνισε πως «έως το τέλος της βουλευτικής περιόδου, 90 προτεραιότητές μας θα πρέπει να έχουν γίνει πράξεις», κάτι που αποτελεί την «καλύτερη απάντηση στον μίζερο μηδενισμό της αντιπολίτευσης».

Τι είναι και τι ορίζει το τουρκολυβικό μνημόνιο - Δείτε τον χάρτη

Όσον αφορά στις κυβερνητικές προτεραιότητες έως τις εκλογές, αναφέρθηκε αναλυτικά στους στόχους ανά τομέα, δίνοντας έμφαση στην υλοποίηση των φορολογικών παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, καθώς και στην προώθηση νέων ρυθμίσεων για την ενίσχυση μεγάλων αναπτυξιακών έργων, ιδίως στον τομέα της μεταποίησης. Στις υποδομές, προτεραιότητα αποτελούν η ολοκλήρωση του Flyover της Θεσσαλονίκης και η παράδοση ακόμη 25 χιλιομέτρων του Βόρειου Οδικού 'Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Στον τομέα της εργασίας, προβλέπεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028, η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Στο πεδίο της στεγαστικής πολιτικής, οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στην επιτάχυνση του προγράμματος «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», της κοινωνικής αντιπαροχής, αλλά και της αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων για την ανέγερση κατοικιών. Στην Υγεία, προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση της πρόληψης και του θεσμού του συμβούλου υγείας, ενώ στην Παιδεία θα προχωρήσει η προετοιμασία για την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, η ολοκλήρωση των ανακαινίσεων σε ακόμη 500 σχολεία και η παράδοση δύο φοιτητικών εστιών, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στην Τρίπολη.

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Για τη λειτουργία του κράτους, στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται η αναβάθμιση της πλατφόρμας «Διαύγεια», η πλήρης διασύνδεση των Πολεοδομιών με το Κτηματολόγιο, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων και στους ελέγχους δόμησης. Στην Πολιτική Προστασία και την Προστασία του Πολίτη, στόχος είναι η βελτίωση του συστήματος «112», η ενίσχυση της επιτήρησης της κυκλοφορίας στους δρόμους και η λειτουργία νέων Γραφείων Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας.

Παράλληλα, στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση των θαλάσσιων πάρκων, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των έργων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Τέλος, όπως είπε στον τομέα της 'Αμυνας, μετά την παραλαβή της δεύτερης φρεγάτας «Νέαρχος», προβλέπεται η ένταξη ακόμη επτά ελικοπτέρων Romeo, καθώς και η προώθηση της εγχώριας παραγωγής drones.

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Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις τελευταίες υποθέσεις φοροδιαφυγής και την εξιχνίαση έκρηξης στην Πλάκα επισημαίνοντας ότι αποτελούν απόδειξη ότι για εμάς η «Νομιμότητα Παντού» είναι αδιαπραγμάτευτη.  Επίσης πως ΑΑΔΕ, Οικονομική Αστυνομία και Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κάνουν καλά τη δουλειά τους

«Το έγκλημα υπήρχε πάντα. Τώρα, όμως, αποκαλύπτεται, τώρα όμως για μεγάλες υποθέσεις αυτή η κυβέρνηση τολμά και δίνει αυτές τις μάχες. Ας μην απορούν ορισμένοι υποκριτές με την παρανομία γύρω μας. Τώρα, επιτέλους, αποκαλύπτονται και διώκονται - κάποιοι κράτησαν τη Βουλή ανοικτή για να αλλάξουν τους ποινικούς κώδικες το 2019», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε επίσης πως υπάρχει αντιπαράθεση με συμπεριφορές και στεγανά που ανέκαθεν διέτρεχαν τη δημόσια ζωή, κάποιες φορές και με την ανοχή του «βαθέος Κράτους»

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμη πως «το προεκλογικό κυνήγι του ‘σταυρού' μπορεί να περιμένει. Προτεραιότητα έχει το κυνήγι του κυβερνητικού αποτελέσματος».

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