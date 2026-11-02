Οικονομάκου - Συνατσάκη: Παρουσίασαν το brand τους στην Athens Fashion Week

Στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά μόδας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.11.26 , 12:02 Η κλασική συνταγή για ζύμη πίτσας, που φέρνει γευστικές αναμνήσεις
02.11.26 , 12:02 Κωνσταντίνος Μπογδάνος: «Δε ρώτησα τον Νίκο Καρβέλα για την Άννα Βίσση»
02.11.26 , 12:00 Τζιν παντελόνι: Τα jean combos που δεν βαριέμαι ποτέ
02.11.26 , 11:52 Αλλαγές στα δρομολόγια του Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα
02.11.26 , 11:48 Αγορές σε δόσεις χωρίς τράπεζα - Τι αλλάζει
02.11.26 , 11:33 Δημήτρης Καπουράνης: Η ηλικία, η καταγωγή, οι σπουδές και το Instagram
02.11.26 , 11:30 Basketgate: Στα δικαστήρια ο Παναγιώτης Γιαννάκης
02.11.26 , 11:16 Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης για παράνομο κύκλωμα
02.11.26 , 11:15 Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 4/12 η αίτηση - Πριν τα Χριστούγεννα οι πληρωμές
02.11.26 , 11:07 Σίσσυ Χρηστίδου: Ο λόγος που ακυρώθηκε το ταξίδι της στο Άμστερνταμ
02.11.26 , 11:04 Η παραμυθένια εμφάνιση της κόρης του Σπύρου Σιγούρου στη Sianti Gallery
02.11.26 , 11:00 Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2026: πότε ξεκινά και τι θα δούμε
02.11.26 , 11:00 «Μακρόνησος» του Μιχάλη Παπαδόπουλου από 21 Νοεμβρίου στο θέατρο Εν Αθήναις
02.11.26 , 10:58 Φώτης Σεργουλόπουλος - Η αποκάλυψη για το ατύχημα: «Δεν μπορώ να περπατήσω»
02.11.26 , 10:46 «Όνειρα σε καμβά»: Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης για παράνομο κύκλωμα
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Επίδομα θέρμανσης: Έως τις 4/12 η αίτηση - Πριν τα Χριστούγεννα οι πληρωμές
Οικονομάκου - Συνατσάκη: Παρουσίασαν το brand τους στην Athens Fashion Week
Φώτης Σεργουλόπουλος - Η αποκάλυψη για το ατύχημα: «Δεν μπορώ να περπατήσω»
Πάολα: «Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»
Δασκάλα στις ΗΠΑ γέννησε το παιδί του 13χρονου μαθητή της
ΜΚΟ: «Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Έχω πάθει σοκ τώρα»
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται και ποιοι παίρνουν 400 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Οικονομάκου - Συνατσάκη: Oι δημιουργίες που παρουσίασαν στην πασαρέλα της 38ης Athens Fashion Week / Instagram.com

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαίρη Συνατσάκη και η Αθηνά Οικονομάκου παρουσίασαν το brand τους, Project SOMA, στην 38η Athens Fashion Week.
  • Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Εργοστάσιο Κλωστοϋφαντουργίας Πεταλούδα – Μουζάκη στην Αθήνα.
  • Οι συλλογές που παρουσιάστηκαν ήταν οι Coquette και Project SOMA x Barbie, εμπνευσμένες από τον κόσμο του μπαλέτου.
  • Οι δημιουργίες τους περιλάμβαναν prints, χρωματικούς συνδυασμούς και σύγχρονα κομμάτια όπως κορμάκια και κολάν.
  • Οι δύο γυναίκες απέσπασαν θερμό χειροκρότημα από το κοινό για τις δημιουργίες τους.

Η Μαίρη Συνατσάκη και η Αθηνά Οικονομάκου συμμετείχαν στην 38η Athens Fashion Week παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το brand τους, σε μία λαμπερή βραδιά γεμάτη μόδα, δημιουργικότητα και όμορφες παρουσίες.

Αθηνά Οικονομάκου: «Δε διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου»

Οι δύο γυναίκες, οι οποίες το 2019 αποφάσισαν να ανοίξουν ένα νέο επιχειρηματικό κεφάλαιο στη ζωή τους, έκαναν ένα σημαντικό βήμα στην κοινή επιχειρηματική τους πορεία, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην πασαρέλα το brand τους, Project SOMA, στο ιστορικό Εργοστάσιο Κλωστοϋφαντουργίας Πεταλούδα – Μουζάκη στην Αθήνα.

H Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη στο 38o Athens Fashion Week / Instagram.com

H Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη στην 38η Athens Fashion Week / Instagram.com

Η Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη «ένωσαν» δημιουργικά τις δυνάμεις τους για την αγάπη τους για τη μόδα και το γυναικείο ντύσιμο, παρουσιάζοντας το βράδυ της Κυριακής 1 Νοεμβρίου, τις δημιουργίες τους στην Εβδομάδα Μόδας.

Μαίρη Συνατσάκη: Πριγκίπισσα στην Disneyland η κόρη της Ολίβια

Τα ρούχα που επέλεξαν να παρουσιάσουν στην πρώτη τους πασαρέλα ήταν οι συλλογές Coquette και Project SOMA x Barbie, εμπνεόμενες από τον χώρο του μπαλέτου.

H Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη / Ιnstagram.com

H Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη / Ιnstagram.com

Στην πρώτη συλλογή κυριαρχούσαν τα prints, οι χρωματικοί συνδυασμοί και οι εντυπωσιακές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, ενώ στη δεύτερη συλλογή τους, η οποία προσέγγιζε την ίδια αισθητική με έναν πιο σύγχρονο και παιχνιδιάρικο τρόπο, είδαμε να κυριαρχούν τα κορμάκια, τα κολάν, οι γκέτες και άλλα κομμάτια τα οποία μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, δημιουργώντας διαφορετικές εμφανίσεις.

Δημιουργίες της Μαίρης Συνατσάκη και της Αθηνάς Οικονομάκου που παρουσιάστηκαν στο Athens Fashion Week / Instagram.com

Δημιουργίες της Μαίρης Συνατσάκη και της Αθηνάς Οικονομάκου που παρουσιάστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας / Instagram.com

Η Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη στην πασαρέλα του Athens Fashion Week / Instagram.com

Η Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη στην πασαρέλα της Athens Fashion Week / Instagram.com

Η Μαίρη Συνατσάκη και η Αθηνά Οικονομάκου, παρουσιάζοντας τις δύο συλλογές τους, οι οποίες αποτυπώνουν τις διαφορετικές πτυχές των προσωπικοτήτων των δύο γυναικών τόλμησαν να κάνουν ένα ακόμη βήμα στον χώρο της μόδας, προσθέτοντας τη δική τους δημιουργική «πινελιά» στο fashion design.

Athens Fashion Week 2026 / Instagram.com

Athens Fashion Week 2026 / Instagram.com

Οι δύο γυναίκες εμφανίστηκαν χαμογελαστές και με θετική διάθεση, ενώ απέσπασαν το χειροκρότημα των παρευρισκομένων για τις δημιουργίες τους, σε μία λαμπερή βραδιά με κορυφαίο πρωταγωνιστή τη μόδα.

Οικονομάκου - Συνατσάκη: Παρουσίασαν το brand τους στην Athens Fashion Week

Instagram.com
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ATHENS FASHION WEEK
 |
ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ
 |
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
MΟΔΑ
 |
ΡΟΥΧΑ
 |
ΣΥΛΛΟΓΕΣ
 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ
 |
ΠΑΣΑΡΕΛΑ
 |
PROJECT SOMA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημήτρης Καπουράνης
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Καπουράνης: Η ηλικία, η καταγωγή, οι σπουδές και το Instagram
Σίσσυ Χρηστίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Σίσσυ Χρηστίδου: Ο λόγος που ακυρώθηκε το ταξίδι της στο Άμστερνταμ
Σιγούρος: Με Την 4χρονη Κόρη Του Στην Έκθεση Όνειρα σε Καμβά
Celebrities & Gossip Νεα
Η παραμυθένια εμφάνιση της κόρης του Σπύρου Σιγούρου στη Sianti Gallery
Φώτης Σεργουλόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Φώτης Σεργουλόπουλος - Η αποκάλυψη για το ατύχημα: «Δεν μπορώ να περπατήσω»
«Όνειρα σε καμβά»: Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής
Celebrities & Gossip Νεα
«Όνειρα σε καμβά»: Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Celebrities & Gossip Νεα
Ζενεβιέβ Μαζαρί: Στο Grand Prix του Μεξικού με τέλειο leather look!
Δανάη Μπάρκα
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Οι ανέμελες πόζες στη Μάνη με φουσκωμένη κοιλίτσα
Σπαλιάρας: Το Σπάνιο Δώρο Στην Τάμτα Του
Celebrities & Gossip Νεα
Σπαλιάρας: Το σπάνιο δώρο στην αγαπήμένη του, Τάμτα
Περικλής Λιανός
Celebrities & Gossip Νεα
Starte - Περικλής Λιανός: «Ένα αμήχανο, αδιάφορο κοινό είναι εφιάλτης!»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top