Η Μαίρη Συνατσάκη και η Αθηνά Οικονομάκου συμμετείχαν στην 38η Athens Fashion Week παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το brand τους, σε μία λαμπερή βραδιά γεμάτη μόδα, δημιουργικότητα και όμορφες παρουσίες.

Οι δύο γυναίκες, οι οποίες το 2019 αποφάσισαν να ανοίξουν ένα νέο επιχειρηματικό κεφάλαιο στη ζωή τους, έκαναν ένα σημαντικό βήμα στην κοινή επιχειρηματική τους πορεία, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην πασαρέλα το brand τους, Project SOMA, στο ιστορικό Εργοστάσιο Κλωστοϋφαντουργίας Πεταλούδα – Μουζάκη στην Αθήνα.

H Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη στην 38η Athens Fashion Week / Instagram.com

Η Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη «ένωσαν» δημιουργικά τις δυνάμεις τους για την αγάπη τους για τη μόδα και το γυναικείο ντύσιμο, παρουσιάζοντας το βράδυ της Κυριακής 1 Νοεμβρίου, τις δημιουργίες τους στην Εβδομάδα Μόδας.

Τα ρούχα που επέλεξαν να παρουσιάσουν στην πρώτη τους πασαρέλα ήταν οι συλλογές Coquette και Project SOMA x Barbie, εμπνεόμενες από τον χώρο του μπαλέτου.

H Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη / Ιnstagram.com

Στην πρώτη συλλογή κυριαρχούσαν τα prints, οι χρωματικοί συνδυασμοί και οι εντυπωσιακές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, ενώ στη δεύτερη συλλογή τους, η οποία προσέγγιζε την ίδια αισθητική με έναν πιο σύγχρονο και παιχνιδιάρικο τρόπο, είδαμε να κυριαρχούν τα κορμάκια, τα κολάν, οι γκέτες και άλλα κομμάτια τα οποία μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, δημιουργώντας διαφορετικές εμφανίσεις.

Δημιουργίες της Μαίρης Συνατσάκη και της Αθηνάς Οικονομάκου που παρουσιάστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας / Instagram.com

Η Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη στην πασαρέλα της Athens Fashion Week / Instagram.com

Η Μαίρη Συνατσάκη και η Αθηνά Οικονομάκου, παρουσιάζοντας τις δύο συλλογές τους, οι οποίες αποτυπώνουν τις διαφορετικές πτυχές των προσωπικοτήτων των δύο γυναικών τόλμησαν να κάνουν ένα ακόμη βήμα στον χώρο της μόδας, προσθέτοντας τη δική τους δημιουργική «πινελιά» στο fashion design.

Athens Fashion Week 2026 / Instagram.com

Οι δύο γυναίκες εμφανίστηκαν χαμογελαστές και με θετική διάθεση, ενώ απέσπασαν το χειροκρότημα των παρευρισκομένων για τις δημιουργίες τους, σε μία λαμπερή βραδιά με κορυφαίο πρωταγωνιστή τη μόδα.

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