O Νοέμβριος έκανε την είσοδό του και η Άση Μπήλιου ανέλυσε στο Stars System τις εβδομαδιαίες προβλέψεις για την πρώτη του μήνα.

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H αστρολόγος υπενθύμισε την ανάδρομη πορεία δύο πλανητών, του Ερμή και της Αφροδίτης, εξηγώντας πως «έχουμε ένα σκηνικό όπου τα πράγματα κινούνται σε ρυθμούς χελώνας, αν κινούνται και καθόλου».

«Όταν έχουμε ανάδρομος πλανήτες, ειδικά Ερμή και Αφροδίτη, αυτό που μας λέει το σύμπαν είναι να εξετάσουμε για πολλοστή φορά το

παρελθόν. Να αναλάβουμε ευθύνη για αυτά που κάναμε, για τα πεπραγμένα μας, για να δούμε τις αποφάσεις που είχαμε πάρει και να τις εξετάσουμε ίσως με μία νέα ματιά. Ξέρετε, δεν είναι τιμωρητική η επιρροή τον ανάδρομο πλανητών. Ίσα ίσα μας δίνουν τον χρόνο ώστε να δούμε κάτι κι αν ας πούμε επαγγελματικά, είχαμε κάνει ένα ξεκίνημα και βλέπουμε ότι δεν αποδίδει τόσο πολύ όσο θα περιμέναμε, στην περίοδο αυτή του ανάδρομου Ερμή και της Αφροδίτης μπορούμε να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Αυτό μπορεί να ισχύει και για σχέσεις», εξήγησε.

Σε πολλά πράγματα που μπορεί να ξεκινήσαμε πριν από καιρό, μπορούμε τώρα να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις ώστε να τους δώσουμε μία ώθηση

Όλα αυτά βέβαια, θα αποδώσουν αργότερα μέσα στον Νοέμβριο, όταν γυρίσουν ο Ερμής στις 13/11 και η Αφροδίτη στις 14/11 σε ορθή πορεία.

Άση Μπήλιου: Τι να περιμένουμε την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου

Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου σχηματίζονται και δύο συμπαθητικές όψεις που μπορεί να βοηθήσουν τόσο στις σχέσεις όσο και στα οικονομικά, ανέφερε η Άση Μπήλιου.

Ο Ήλιος συναντά στον Σκορπιό τον ανάδρομο Ερμή: Μπορεί να επανέλθει μια διαφωνία που ίσως είχαμε στο παρελθόν. Κάτι που προστατεύουμε ή κρύβαμε μπορεί να βγει στο προσκήνιο. Είναι μια εβδομάδα που φέρνει και επιστροφές ανθρώπων.

Μπορεί να επανέλθει μια διαφωνία που ίσως είχαμε στο παρελθόν. Κάτι που προστατεύουμε ή κρύβαμε μπορεί να βγει στο προσκήνιο. Είναι μια εβδομάδα που φέρνει και επιστροφές ανθρώπων. Η Αφροδίτη στον Ζυγό ανάδρομη θα σχηματίσει ένα εξάγωνο με τον Δία : Αυτό είναι μια καλή όψη, που θα είναι ακριβείας στις 4/11. «Αν ας πούμε σας όφειλαν χρήματα από το παρελθόν, είναι μια καλή μέρα να υπενθυμίσετε σε αυτούς που σας οφείλουν τα χρήματα γιατί είναι πιθανό να τα πάρετε πίσω», σημείωσε η Άση Μπήλιου.

: Αυτό είναι μια καλή όψη, που θα είναι ακριβείας στις 4/11. «Αν ας πούμε σας όφειλαν χρήματα από το παρελθόν, είναι μια καλή μέρα να υπενθυμίσετε σε αυτούς που σας οφείλουν τα χρήματα γιατί είναι πιθανό να τα πάρετε πίσω», σημείωσε η Άση Μπήλιου. Η Σελήνη θα είναι από σήμερα στον Λέοντα και θα διανύσει τον Λέοντα, την Παρθένο, τον Ζυγό και φτάνοντας στο τέλος της εβδομάδας θα περάσει στον Σκορπιό για να προετοιμάσει τη Νέα Σελήνη που θα έχουμε την επόμενη Δευτέρα.

«Η πρόκληση αυτή την εβδομάδα για όλους είναι να αναγνωρίσουμε ποιες αποφάσεις και ποιες επιλογές κάναμε στο παρελθόν και οι

οποίες εξακολουθούν να καθορίζουν το σήμερα στη ζωή μας. Και επίσης αυτή η εβδομάδα, έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι δε χρειάζεται να τρέχουμε κάθε μέρα στη ζωή μας σε φουλ ταχύτητα και με αυτό τον τρόπο να χάνουμε την επαφή μας με το εδώ και τώρα. Λίγο δηλαδή κι εμείς ας προσπαθήσουμε να ρίξουμε τους ρυθμούς, να πάμε κάπως με το κύμα. Γιατί είπαμε σε αυτή τη φάση όσο και να πιέσουμε, δε συμβαίνει και

κάτι», είπε κλείνοντας η Άση Μπήλιου.

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