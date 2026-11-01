Κυριακή στο Star με νέα επεισόδια για «Φαντάσματα» και «IQ 160»

Οι νέες περιπέτειες και οι ανατροπές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.26 , 11:38 Πάολα: «Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»
01.11.26 , 11:07 Βασίλης Μάγγος: Ένοχοι 5 από τους 6 αστυνομικούς για τον βασανισμό του
01.11.26 , 11:00 «Η Ηλικία είναι Ένα Συναίσθημα» με τη Λίλα Μπακλέση στο Θέατρο Ελένη Ερήμου
01.11.26 , 10:28 Κυριακή στο Star με νέα επεισόδια για «Φαντάσματα» και «IQ 160»
01.11.26 , 10:23 Θεσσαλονίκη: 6χρονη έπεσε από τον πρώτο όροφο εμπορικού κέντρου
01.11.26 , 10:00 Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
01.11.26 , 09:41 Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της - Συνελήφθη ο σύζυγός της
01.11.26 , 09:19 Κακοκαιρία τύπου «Π» με καταιγίδες και χαλάζι: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»
01.11.26 , 09:05 Δοκιμάζουμε το νέο MG ZS Max 1,5 με το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
01.11.26 , 09:03 Πέντε ιστορίες κακοποίησης παιδιών που συγκλόνισαν την Ελλάδα
01.11.26 , 08:47 Επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη
01.11.26 , 03:00 Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα!
31.10.26 , 23:53 Το Ισραήλ καταδικάζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο
31.10.26 , 23:43 Καλώδιο GSI: Θέμα ημερών η έκδοση ΝΑVTEX για την έναρξη εργασιών
31.10.26 , 23:04 Ταινία Online: Δες το «Λεο Ντα Βίντσι: Αποστολή Μόνα Λίζα»
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Περήφανη για την Έμμα η Ζήνα: «Ένιωσα το ίδιο ρίγος όπως όταν τη γέννησα»
Ανοιχτή σύγκρουση ΠΑΣΟΚ με ΕΛΑΣ λόγω του άρθρου Καρτερού
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες κοτσάνες»
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της - Συνελήφθη ο σύζυγός της
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται και ποιοι παίρνουν 400 ευρώ
Θεσσαλονίκη: 6χρονη έπεσε από τον πρώτο όροφο εμπορικού κέντρου
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Market Pass: «Κλείδωσε» η πρώτη πληρωμή
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε εδώ το trailer του 5ου επεισοδίου Τα Φαντάσματα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα επεισόδια για τις σειρές "Φαντάσματα" και "IQ 160" προβάλλονται την Κυριακή στο Star.
  • Στη σειρά "Φαντάσματα", ο Απόστολος Νικολόπουλος πεθαίνει ξαφνικά, προκαλώντας σοκ στους υπόλοιπους ήρωες.
  • Η Μαρίνα προσπαθεί να επαναφέρει ένα επιπλάκι που έχει πωληθεί από τον Χάρη.
  • Στη σειρά "IQ 160", η Πηνελόπη και ο Αργύρης δηλώνουν τη σχέση τους, ενώ μια γυναίκα καταγγέλλει σεξουαλική επίθεση.
  • Η έρευνα αποκαλύπτει ότι κανείς δεν βοήθησε το θύμα, ενώ η Πηνελόπη αμφισβητεί τον Αργύρη.

Το ημερολόγιο βρίσκεται στο έτος 1993 και είναι η χρονιά που ο Απόστολος Νικολόπουλος μεσουρανεί! Κυκλοφορεί με άνεση παντού, απολαμβάνει την προβολή του, δίνει συνεντεύξεις και πηγαίνει πολύ συχνά στα μπουζούκια! Εκεί, ένα βράδυ φλερτάρει με δύο μοντέλα και καταλήγει μαζί τους στο αρχοντικό. Η εξέλιξη και η συνέχεια της ιστορίας είναι γνωστή, αλλά οι λεπτομέρειές της όχι και τόσο.

Ο ξαφνικός θάνατός του Απόστολου αποτελεί έκπληξη όχι μόνο για τον ίδιο, ο οποίος προσπαθεί να επεξεργαστεί το σοκ, αλλά και για τα υπόλοιπα φαντάσματα που παρακολουθούν και σχολιάζουν την άφιξη του νέου τους «συγκάτοικου».

«Ρε Μαρίνα πας καλά;»- Sneak preview από τη σειρά «Τα Φαντάσματα»

Όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ οι δύο γυναίκες που ήρθαν μαζί του προσπαθούν πανικόβλητες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει προκύψει.

Τα Φαντάσματα: «Θα γίνει απόψε της ακολασίας!» - Δείτε το τρέιλερ

Παράλληλα, ο Χάρης προσπαθεί να συγκεντρώσει στοιχεία για το παρελθόν του Απόστολου. Η Μαρίνα παθαίνει σοκ όταν μαθαίνει πως ο Χάρης πούλησε το επιπλάκι από το σαλόνι και κάνει τεράστιο αγώνα για να το φέρει πίσω και να μη χαθεί για πάντα ο «ένοικός» του.
Guests: Ζώγια Σαβαστιανού, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Μελίνα Βαμπούλα

Κυριακή στο Star με νέα επεισόδια για «Φαντάσματα» και «IQ 160»

 

 

IQ 160 – 4ος Κύκλος

Τι θα δούμε στο 3ο επεισόδιο 
Απόψε, Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 22:10

Η Πηνελόπη και  ο Αργύρης αναγκάζονται να δηλώσουν επισήμως τη σχέση τους, στη Σοφία. Στο γραφείο, παρουσιάζεται μια κυρία που καταγγέλλει μια σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα, περιγράφοντας τον θύμα, τον δράστη και τον χώρο όπου συνέβη.

IQ 160 Sneak preview: Δύσκολη η συγκατοίκηση της Μουρίκη με τον Καλατζή

Ισχυρίζεται ότι αυτές τις πληροφορίες τις έχει λάβει από τα πνεύματα! Δεν την παίρνουν στα σοβαρά, μέχρι την επόμενη μέρα που τη βρίσκουν δολοφονημένη. Η έρευνα τούς οδηγεί σε μια πολυκατοικία, όπου όλοι οι ένοικοι καταθέτουν ότι δεν αντιλήφθηκαν κάποια επίθεση.

IQ 160: Η Πηνελόπη υποψιάζεται πως υπάρχει άλλη στη ζωή του Αργύρη

Η Πηνελόπη, όμως, αμφιβάλλει και, τελικά, καταφέρνει να ανακαλύψει το θύμα και τον δράστη. Όλοι άκουσαν τι συνέβαινε, αλλά κανείς δεν έτρεξε να βοηθήσει το θύμα, πιστεύοντας ότι θα το κάνει κάποιος άλλος. Είναι το λεγόμενο «φαινόμενο του περαστικού». Η Πηνελόπη, βρίσκει στο κινητό του Αργύρη μια κράτηση σε Airbnb. Υποψιάζεται ότι υπάρχει άλλη γυναίκα στη ζωή του, αλλά αυτό που θα διαπιστώσει παρακολουθώντας τον, είναι ακόμη χειρότερο: Ο Αργύρης κατέφυγε στο Airbnb για να περάσει μόνος του ένα ήσυχο βράδυ… 
Guests: Ελευθερία Κοντογεώργη, Γιάννα Ζάννη, Μαριέλα Δουμπού, Βασιλική Βλαχούλη, Ντίνος Γκελαμέρης, Ράνια Ματτιού, Αινείας Αλύ Νουρ - Ποντίκης

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
 |
IQ 160
 |
ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Λεο Ντα Βίντσι: Αποστολή Μόνα Λίζα»: Δείτε Την Online
Media
Ταινία Online: Δες το «Λεο Ντα Βίντσι: Αποστολή Μόνα Λίζα»
Lingo: Η Λέξη Που Δε Βρήκαν Οι Παίκτες
Media
Lingo: Έφτασαν μια ανάσα από τη μεγάλη απάντηση, αλλά έχασαν το εξάρι
Φαίη Σκορδά
Media
Σκορδά: Μετακόμισε σε νέο σπίτι με τον Αθανασιάδη- «Νέες αρχές για το καλό»
Το LINGO επιστρέφει με νέες προκλήσεις και εκπλήξεις
Media
Το LINGO επιστρέφει με νέες προκλήσεις και εκπλήξεις
1% Club
Media
1% Club: Το καλωσόρισμα στην Άριελ Κωνσταντινίδη και τον Σωτήρη Καλυβάτση
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Άτυχη η Μαρία με τον πίνακα, δεν πέτυχε ούτε ένα σύμφωνο!
Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Ο αγοραστής που διεκδίκησε το βικτωριανό μενταγιόν της Άντας
1% Club: Trailer 30/10/2026
Media
1% Club: Γέλιο & παιχνίδι με Άριελ Κωνσταντινίδη και Σωτήρη Καλυβάτση!
Tρέιλερ ΙQ 160 1/11/26
Media
IQ 160: Η Πηνελόπη υποψιάζεται πως υπάρχει άλλη στη ζωή του Αργύρη
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top