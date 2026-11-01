Το ημερολόγιο βρίσκεται στο έτος 1993 και είναι η χρονιά που ο Απόστολος Νικολόπουλος μεσουρανεί! Κυκλοφορεί με άνεση παντού, απολαμβάνει την προβολή του, δίνει συνεντεύξεις και πηγαίνει πολύ συχνά στα μπουζούκια! Εκεί, ένα βράδυ φλερτάρει με δύο μοντέλα και καταλήγει μαζί τους στο αρχοντικό. Η εξέλιξη και η συνέχεια της ιστορίας είναι γνωστή, αλλά οι λεπτομέρειές της όχι και τόσο.

Ο ξαφνικός θάνατός του Απόστολου αποτελεί έκπληξη όχι μόνο για τον ίδιο, ο οποίος προσπαθεί να επεξεργαστεί το σοκ, αλλά και για τα υπόλοιπα φαντάσματα που παρακολουθούν και σχολιάζουν την άφιξη του νέου τους «συγκάτοικου».

Όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ οι δύο γυναίκες που ήρθαν μαζί του προσπαθούν πανικόβλητες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει προκύψει.

Παράλληλα, ο Χάρης προσπαθεί να συγκεντρώσει στοιχεία για το παρελθόν του Απόστολου. Η Μαρίνα παθαίνει σοκ όταν μαθαίνει πως ο Χάρης πούλησε το επιπλάκι από το σαλόνι και κάνει τεράστιο αγώνα για να το φέρει πίσω και να μη χαθεί για πάντα ο «ένοικός» του.

Guests: Ζώγια Σαβαστιανού, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Μελίνα Βαμπούλα

IQ 160 – 4ος Κύκλος

Τι θα δούμε στο 3ο επεισόδιο

Απόψε, Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 22:10

Η Πηνελόπη και ο Αργύρης αναγκάζονται να δηλώσουν επισήμως τη σχέση τους, στη Σοφία. Στο γραφείο, παρουσιάζεται μια κυρία που καταγγέλλει μια σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα, περιγράφοντας τον θύμα, τον δράστη και τον χώρο όπου συνέβη.

Ισχυρίζεται ότι αυτές τις πληροφορίες τις έχει λάβει από τα πνεύματα! Δεν την παίρνουν στα σοβαρά, μέχρι την επόμενη μέρα που τη βρίσκουν δολοφονημένη. Η έρευνα τούς οδηγεί σε μια πολυκατοικία, όπου όλοι οι ένοικοι καταθέτουν ότι δεν αντιλήφθηκαν κάποια επίθεση.

Η Πηνελόπη, όμως, αμφιβάλλει και, τελικά, καταφέρνει να ανακαλύψει το θύμα και τον δράστη. Όλοι άκουσαν τι συνέβαινε, αλλά κανείς δεν έτρεξε να βοηθήσει το θύμα, πιστεύοντας ότι θα το κάνει κάποιος άλλος. Είναι το λεγόμενο «φαινόμενο του περαστικού». Η Πηνελόπη, βρίσκει στο κινητό του Αργύρη μια κράτηση σε Airbnb. Υποψιάζεται ότι υπάρχει άλλη γυναίκα στη ζωή του, αλλά αυτό που θα διαπιστώσει παρακολουθώντας τον, είναι ακόμη χειρότερο: Ο Αργύρης κατέφυγε στο Airbnb για να περάσει μόνος του ένα ήσυχο βράδυ…

Guests: Ελευθερία Κοντογεώργη, Γιάννα Ζάννη, Μαριέλα Δουμπού, Βασιλική Βλαχούλη, Ντίνος Γκελαμέρης, Ράνια Ματτιού, Αινείας Αλύ Νουρ - Ποντίκης