Market Pass: «Κλείδωσε» η πρώτη πληρωμή

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Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία pexels (Eduardo Soares)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι δικαιούχοι του Market Pass 2026 θα ενταχθούν χωρίς νέα αίτηση.
  • Προγραμματισμένες πληρωμές πριν από τις 25 Δεκεμβρίου.
  • Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει μέσω διασταύρωσης στοιχείων.
  • Η πρώτη πληρωμή περιλαμβάνει αναδρομικά, έως 1.000 ευρώ συνολικά.
  • Μέσο μηνιαίο voucher περίπου 60 ευρώ, ανάλογα με επιλεξιμότητα και σύνθεση νοικοκυριού.

Χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση αναμένεται να ενταχθούν οι δικαιούχοι στο Market Pass 2026, με τις πληρωμές να προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν πριν από τις 25 Δεκεμβρίου.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει μέσω διασταύρωσης των διαθέσιμων στοιχείων, ενώ στόχος είναι η οικονομική ενίσχυση να έχει πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς πριν τα Χριστούγεννα.

Σχετικά με την πρώτη πληρωμή για την συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων, προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών, με το συνολικό ποσό να μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ.

Το μέσο μηνιαίο voucher εκτιμάται περίπου στα 60 ευρώ, όμως η τελική ενίσχυση θα εξαρτηθεί από την επιλεξιμότητα, τη σύνθεση του νοικοκυριού και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα υπολογιστούν αναδρομικά.

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