Χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση αναμένεται να ενταχθούν οι δικαιούχοι στο Market Pass 2026, με τις πληρωμές να προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν πριν από τις 25 Δεκεμβρίου.
Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει μέσω διασταύρωσης των διαθέσιμων στοιχείων, ενώ στόχος είναι η οικονομική ενίσχυση να έχει πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς πριν τα Χριστούγεννα.
Σχετικά με την πρώτη πληρωμή για την συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων, προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών, με το συνολικό ποσό να μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ.
Το μέσο μηνιαίο voucher εκτιμάται περίπου στα 60 ευρώ, όμως η τελική ενίσχυση θα εξαρτηθεί από την επιλεξιμότητα, τη σύνθεση του νοικοκυριού και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα υπολογιστούν αναδρομικά.
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