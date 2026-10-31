Την άμεση έναρξη των διαδικασιών για να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που συνελήφθη για εμπρηστικές επιθέσεις στη Γλυφάδα ζήτησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Ο στρατιωτικός, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκάδα, κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της Παρασκευής έβαλε φωτιά σε διαμέρισμα 36χρονης πρώην συντρόφου του και λίγα λεπτά αργότερα, σε αυτοκίνητα μιας ακόμη πρώην συντρόφου του και του νυν συντρόφου της, στη Γλυφάδα. Παράλληλα, εξετάζεται η εμπλοκή του και σε τρίτο εμπρησμό στο Νέο Ηράκλειο, σε όχημα άλλης πρώην συντρόφου του.

Εικόνες από το εσωτερικό του σπιτιού μετά τον εμπρησμό / Intime (Νίκος Παναγιωτόπουλος)

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας, τις κινήσεις του κατηγορούμενου και τις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί.

Φωτογραφία Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Το χρονικό των εμπρησμών

Περίπου στις 02:10 της Παρασκευής ο 46χρονος, φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμα της 36χρονης πρώην συντρόφου του, που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Βυζαντίου στη Γλυφάδα και προκάλεσε πυρκαγιά. Από τη φωτιά προκλήθηκαν φθορές στο εσωτερικό της κατοικίας, ενώ έσπασε και η τζαμαρία της μπαλκονόπορτας. Στο υπνοδωμάτιο εντοπίστηκε δοχείο με βενζίνη.

Λίγα λεπτά αργότερα ο 46χρονος φέρεται να μετέβη στην οδό Νυμφών, επίσης στη Γλυφάδα, όπου έβαλε φωτιά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στα εμπρόσθια μέρη τους. Το ένα αυτοκίνητο ανήκει σε 55χρονη πρώην σύντροφο του φερόμενου δράστη και το άλλο ΙΧ ανήκει στον νυν σύντροφο της 55χρονης. Στο σημείο εντοπίστηκαν από την Πυροσβεστική δύο στουπιά πάνω στα καπό των οχημάτων.

Λίγο αργότερα, στις 04:38, στην οδό Κρήτης στο Νέο Ηράκλειο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε δεύτερο σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το όχημα που καταστράφηκε ολοσχερώς ανήκει σε 49χρονη, η οποία επίσης στο παρελθόν ήταν σύντροφος του 46χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 46χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.