Στα 20 του έφτιαξε εταιρία drone για επιθεώρηση υποδομών

Ο Κ. Κωνσταντινόπουλος στο Star Tech για τη βιομηχανία νέων τεχνολογιών

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Star Tech: Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος για τα drones

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Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος είναι φοιτητής Αεροδιαστημικής Μηχανικής στο TU Delft (Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Delft) στην Ολλανδία. Είναι μόλις 21 ετών και συνιδρυτής της Aerata, μιας εταιρίας που χρησιμοποιεί drones για την επιθεώρηση υποδομών.

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Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος μιλά για τη βιομηχανία νέων τεχνολογιών

O Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος 

Από την αρχή σχεδόν των σπουδών του συμμετείχε ως Επικεφαλής Δοκιμών Πτήσης σε μία ερευνητική εταιρία στημένη από φοιτητές, την AeroDelft, με στόχο τη χρήση υδρογόνου ως καύσιμο σε κινητήρα αεροσκάφους για την εξάλειψη των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις αερομεταφορές. 

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος μιλά για τη βιομηχανία νέων τεχνολογιών

O Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος εξηγεί στη συνέντευξή του στο Star Tech και τη Νεφέλη Αγκυρίδου πώς εξελίσσεται η βιομηχανία με τις νέες τεχνολογίες

Πλέον είναι συνιδρυτής και Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης της Aerata B.V. Η εταιρία, με έδρα το Delft της Ολλανδίας και βασική δραστηριότητα στην Ελλάδα, παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης και δεδομένων από αέρος σε ολόκληρη την Ευρώπη, με θερμικές λήψεις, σαρώσεις LiDAR και φωτογραμμετρική χαρτογράφηση. Απευθύνεται σε εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποδομών, τοπογραφίας και πετρελαϊκής βιομηχανίας.

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Drones εξοπλισμένα με προηγμένες κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να επιθεωρούν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πάρκα, κτίρια και άλλες κρίσιμες υποδομές.

H τεχνητή νοημοσύνη αναλύει τα δεδομένα επιθεώρησης, εντοπίζει πιθανές βλάβες νωρίτερα και κάνει τις βιομηχανικές επιθεωρήσεις ασφαλέστερες, ταχύτερες και πιο αποδοτικές.

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Εκεί που ένας άνθρωπος θα χρειαζόταν να ανέβει σε μία κολώνα, να έρθει κοντά στο ρεύμα βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του, για να βρει κάποια βλάβη, αυτό πλέον μπορεί να το κάνει ένα drone.

Φέροντας ειδικές κάμερες, τα drones αυτά μπορούν να μεταφέρουν πλέον εικόνες υψηλής ευκρίνειας σε έναν ειδικό μηχανικό στο γραφείο, χωρίς να χρειαστεί να θέσει την ασφάλειά του σε κίνδυνο. Την ίδια στιγμή, αντί να χρειαστεί να κλείσει μία ολόκληρη εργοστασιακή μονάδα για να βρεθεί μία βλάβη, μπορεί αυτή να εντοπιστεί γρηγορότερα και ακριβέστερα μέσω της νέας τεχνολογίας και να σωθεί έτσι χρόνος και χρήμα.

Όπως μας λέει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, η επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα δεν είναι τόσο απλή, καθώς χρειάζονται οι απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις για να μπορούν να πετούν τα drones με ασφάλεια πάνω από οποιονδήποτε ενδεδειγμένο χώρο.

Ενώ το πού θα φτάσει η τεχνολογία και πώς θα εξελιχθεί ο κλάδος, είναι εξαιρετικά δύσκολο λόγω της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία.

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