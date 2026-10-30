Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από χθες ένας 46χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία ενός 81χρονου μέσα στο σπίτι του, στο Γαλάτσι, το περασμένο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου στο μεσημεριανό δελτίο του STAR, ο 46χρονος φέρεται να ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχε εισέλθει στο σπίτι του ηλικιωμένου πριν από τον θάνατό του.

Αρχικά, ο θάνατος του 81χρονου είχε αποδοθεί σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση ανέτρεψε την αρχική εκτίμηση, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο ηλικιωμένος είχε χάσει τη ζωή του από ασφυξία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να του είχαν κλείσει το στόμα με μαξιλάρι και στη συνέχεια να τον είχαν στραγγαλίσει με τα χέρια. Στο μαξιλάρι βρέθηκαν κηλίδες αίματος, και έτσι μεταφέρθηκε για ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Παράλληλα, από το δωμάτιο του ηλικιωμένου διαπιστώθηκε ότι έλειπαν 300 ευρώ, στοιχείο που εξετάστηκε στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας.

Γαλάτσι: Οι αντιφάσεις και το ένταλμα σύλληψης

Ένα από τα στοιχεία που φέρεται να απασχόλησαν ιδιαίτερα τους αστυνομικούς ήταν το γεγονός ότι δεν είχαν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης στο σπίτι. Η έρευνα κατέληξε στην εκτίμηση ότι ο δράστης είχε πρόσβαση στην κατοικία του 81χρονου.

Από κάμερες ασφαλείας εντόπισαν τον ύποπτο. Ο 46χρονος κλήθηκε για κατάθεση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών. Οι απαντήσεις του φέρεται να παρουσίασαν πολλές αντιφάσεις, ενώ οι Αρχές συγκέντρωσαν και πρόσθετα στοιχεία.

Το υλικό της έρευνας κρίθηκε επαρκές για την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να κρατείται.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα το πρωί ενώπιον του ανακριτή.